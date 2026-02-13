Ο Κόλμαν Ντομίνγκο πρωταγωνιστεί στο θρίλερ An Innocent Girl: Μία φιλόδοξη γυναίκα και ένα ισχυρό ζευγάρι σε έναν κόσμο εξουσίας
GALA
Κόλμαν Ντομίνγκο Netflix Θρίλερ

Ο Κόλμαν Ντομίνγκο πρωταγωνιστεί στο θρίλερ An Innocent Girl: Μία φιλόδοξη γυναίκα και ένα ισχυρό ζευγάρι σε έναν κόσμο εξουσίας

Ο ηθοποιός θα πλαισιώσει την Κέρι Ουάσινγκτον και τον Τζέιμς Μάρσντεν

Ο Κόλμαν Ντομίνγκο πρωταγωνιστεί στο θρίλερ An Innocent Girl: Μία φιλόδοξη γυναίκα και ένα ισχυρό ζευγάρι σε έναν κόσμο εξουσίας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κόλμαν Ντομίνγκο θα πλαισιώσει την Κέρι Ουάσινγκτον και τον Τζέιμς Μάρσντεν στη νέα παραγωγή του Ζομ Κολέ-Σερά με τίτλο «An Innocent Girl» για λογαριασμό του Netflix. Η Χλόη Ιστ βρίσκεται επίσης στο πρωταγωνιστικό καστ του ψυχολογικού θρίλερ το οποίο ακολουθεί μια νεαρή και φιλόδοξη γυναίκα που παρασύρεται από ένα ισχυρό ζευγάρι της Ουάσινγκτον και σύντομα βρίσκεται μπλεγμένη σε έναν επικίνδυνο κόσμο εξουσίας, σεξ και δολοφονιών.

Το σενάριο υπογράφουν οι Μάικλ Μόχαν και Μαρκ Γκούγκενχαϊμ, με πρόσφατες αλλαγές από την Κάρλι Ρέι. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Γκρεγκ Μπερλάντι και Σάρα Σέχτερ, ενώ η Κέρι Ουάσινγκτον βρίσκεται επίσης ανάμεσα στους εκτελεστικούς παραγωγούς.

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός συνεχίζει να διανύει μία απο τις πιο δημιουργικές περιόδους καθώς το 2025 συμμετείχε στο «The Running Man» του Έντγκαρ Ράιτ και στο «Wicked For Good». Σύντομα θα υποδυθεί τον πατέρα του Μάικλ Τζάκσον, Joe, στη βιογραφική ταινία «Michael» της Lionsgate, ενώ βρίσκεται και στο καστ του «Disclosure Day» δια χειρός Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Όσον αφορά τη μικρή οθόνη, αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του για τη νέα σεζόν του «Euphoria», ενώ πρωταγωνιστεί και στο δεύτερο κύκλο της σειράς του Netflix, «Four Seasons», σύμφωνα με το Deadline.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης