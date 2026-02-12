Το χιουμοριστικό βίντεο με τον Γιάννη Βούρο και τα παιδιά του: Προσπαθώντας να του μάθουν τις λέξεις της Gen Z
Τέσσερις Βούροι μαζί, τι μπορεί να συμβεί; αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα του κλιπ
Σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «πρωταγωνιστούν» ο Γιάννης Βούρος και τα τρία παιδιά του. Οι δύο γιοι του ηθοποιού, ο Στέφανος και ο Αλέξης, και η κόρη του, η Μαρία Λουίζα, αποφάσισαν να τεστάρουν τις γνώσεις του γύρω από τις λέξεις που χρησιμοποιεί η Gen Z.
Στο κλιπ ο Γιάννης Βούρος φαίνεται περιτριγυρισμένος από τα παιδιά του, τα οποία τον ρωτούν ποια είναι η σημασία του «cringe», του «ghosting» και του «crush». Με τις ερμηνείες του, ο ηθοποιός προκάλεσε τα γέλια τους, ενώ μπόρεσε να δώσει και μία εύστοχη απάντηση.
«Το σκεφτόμαστε καιρό. Ήρθε η ώρα. Τέσσερις Βούροι μαζί. Τι μπορεί να συμβεί; Πολλά πιστέψτε με, πολλά. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Το Βουρεϊκο είναι εδώ», σχολίασαν τα παιδιά του Γιάννη Βούρου στην κοινή ανάρτηση, μέσα από την οποία μοιράστηκαν την οικογενειακή στιγμή.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
