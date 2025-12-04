Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Μαρία Κωνσταντάρου: Δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν ήταν η μαμά μου, το έμαθα μόνη μου
Μαρία Κωνσταντάρου: Δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν ήταν η μαμά μου, το έμαθα μόνη μου
Με τη μητέρα μου δεν είχα καμία σχέση, ούτε ήθελα να έχω, μοιράστηκε η ηθοποιός
Στην παιδική της ηλικία ανέτρεξε η Μαρία Κωνσταντάρου, εστιάζοντας στη σχέση της με την οικογένειά της.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι για χρόνια θεωρούσε πως η θεία της, η μεγαλύτερη αδερφή του πατέρα της, ήταν η μητέρα της. Η ανακάλυψη της αλήθειας, όπως τόνισε, δεν την επηρέασε αρνητικά. Όσον αφορά στη μητέρα της δεν θέλησε ποτέ να έχει επαφή μαζί της, ενώ δεν επικοινωνούσε συχνά με τον πατέρα της λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.
Η Μαρία Κωνσταντάρου σε συνέντευξη της στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, μίλησε για την απόσταση που υπήρχε ανάμεσα σε εκείνη και τη μητέρα της, με τις δυο τους να είναι τελείως αποξενωμένες.
Πιο αναλυτικά, περιέγραψε: «Ο πατέρας μου χώρισε με τη μητέρα μου ευθύς αμέσως που γεννήθηκα. 40 ημερών με πήρε από την Πτολεμαΐδα και με έφερε στις αδελφές του στην Αθήνα, στην πλατεία Μητροπόλεως. Πάντα αναρωτιόμουνα την εποχή εκείνη, πώς ένα βρέφος 40 ημερών έκανε ένα ταξίδι με τον σιδηρόδρομο. Ποιος το άλλαξε, ποιος του έδωσε γάλα. Αυτό παραμένει μυστήριο. Με τη μητέρα μου δεν είχα καμία σχέση, ούτε ήθελα να έχω. Είναι ένα θέμα που δεν θέλω να το συζητήσω καθόλου».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, επισήμανε πως νόμιζε ότι η θεία της ήταν η γυναίκα που την έχει φέρει στη ζωή. «Μαμά έλεγα τη μεγαλύτερη αδελφή του πατέρα μου, νομίζοντας ότι είναι η μαμά μου. Την είχα επιλέξει δηλαδή για μαμά μου, αυτή ήταν η μαμά μου. Δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν είναι μαμά μου. Το έμαθα σιγά σιγά μόνη μου, τίποτα. Δεν με επηρέασε ποτέ αυτό το γεγονός στη ζωή μου», μοιράστηκε.
Αναφερόμενη στον πατέρα της, η ηθοποιός εξήγησε ότι λόγω της φύσης της δουλειάς του απουσίαζε συχνά από το σπίτι και ταξίδευε ανά την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ήταν να μην τον γνωρίσει πραγματικά και ουσιαστικά. «Ο πατέρας μου ήταν δικαστικός, ήταν πότε στη μία πόλη, πότε στην άλλη, έλειπε χρόνια ή στο Παρίσι. Δεν τον ήξερα τον πατέρα μου. Κάποια στιγμή χτυπάει η πόρτα και κοιτώ από το μπαλκόνι από πάνω και λέω “μαμά, ένας κύριος με βαλίτσα” Ήμουν 6 – 7 χρονών τότε». «Ο πατέρας μου δεν ήξερε να αγαπηθεί», πρόσθεσε.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι για χρόνια θεωρούσε πως η θεία της, η μεγαλύτερη αδερφή του πατέρα της, ήταν η μητέρα της. Η ανακάλυψη της αλήθειας, όπως τόνισε, δεν την επηρέασε αρνητικά. Όσον αφορά στη μητέρα της δεν θέλησε ποτέ να έχει επαφή μαζί της, ενώ δεν επικοινωνούσε συχνά με τον πατέρα της λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.
Η Μαρία Κωνσταντάρου σε συνέντευξη της στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, μίλησε για την απόσταση που υπήρχε ανάμεσα σε εκείνη και τη μητέρα της, με τις δυο τους να είναι τελείως αποξενωμένες.
Πιο αναλυτικά, περιέγραψε: «Ο πατέρας μου χώρισε με τη μητέρα μου ευθύς αμέσως που γεννήθηκα. 40 ημερών με πήρε από την Πτολεμαΐδα και με έφερε στις αδελφές του στην Αθήνα, στην πλατεία Μητροπόλεως. Πάντα αναρωτιόμουνα την εποχή εκείνη, πώς ένα βρέφος 40 ημερών έκανε ένα ταξίδι με τον σιδηρόδρομο. Ποιος το άλλαξε, ποιος του έδωσε γάλα. Αυτό παραμένει μυστήριο. Με τη μητέρα μου δεν είχα καμία σχέση, ούτε ήθελα να έχω. Είναι ένα θέμα που δεν θέλω να το συζητήσω καθόλου».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενη στον πατέρα της, η ηθοποιός εξήγησε ότι λόγω της φύσης της δουλειάς του απουσίαζε συχνά από το σπίτι και ταξίδευε ανά την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ήταν να μην τον γνωρίσει πραγματικά και ουσιαστικά. «Ο πατέρας μου ήταν δικαστικός, ήταν πότε στη μία πόλη, πότε στην άλλη, έλειπε χρόνια ή στο Παρίσι. Δεν τον ήξερα τον πατέρα μου. Κάποια στιγμή χτυπάει η πόρτα και κοιτώ από το μπαλκόνι από πάνω και λέω “μαμά, ένας κύριος με βαλίτσα” Ήμουν 6 – 7 χρονών τότε». «Ο πατέρας μου δεν ήξερε να αγαπηθεί», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα