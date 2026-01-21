Μαρία Κωνσταντάρου για τον πατέρα της: Τον γνώρισα στα έξι μου χρόνια, δεν τον αγάπησα ποτέ
Δεν τα είχα καλά μαζί του, συμπλήρωσε η ηθοποιός
Την παιδική της ηλικία θυμήθηκε η Μαρία Κωνσταντάρου, περιγράφοντας τη σχέση της με τον πατέρα της. Λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας, εκείνος απουσίαζε από το σπίτι και έτσι η ηθοποιός τον γνώρισε στην ηλικία των έξι ετών. Ποτέ δεν μπόρεσε να δεθεί μαζί του και, όπως εξομολογήθηκε, δεν ένιωσε ποτέ αγάπη για το πρόσωπό του.
«Ο πατέρας μου ήταν δικαστικός, έλειπε, δεν τον γνώρισα. Τον γνώρισα στα έξι μου χρόνια. Όταν λοιπόν εγκαταστάθηκε στο σπίτι άρχισε να μου κάνει τον Γκιουλέκα, πράγμα που εγώ δεν είχα συνηθίσει. Δεν μου άρεσε αυτό. «Δεν τα είχα καλά με τον πατέρα μου. Δεν τον αγάπησα ποτέ. Είπε ότι όταν εάν γίνω ηθοποιός θα με σφάξει. Επειδή λοιπόν δεν είχε πρόθεση να με σφάξει, έκανε ότι δεν έμαθε ποτέ τίποτα, ότι τάχα μου δεν ξέρει», μοιράστηκε σε συνέντευξή της στην εκπομπή Buongiorno, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Μιλώντας για την επαγγελματική της πορεία, η Μαρία Κωνσταντάρου επισήμανε ότι αγάπησε όλους τους ρόλους που υποδύθηκε. «Δεν έπαιξα ρόλο που δεν αγάπησα. Όταν παίξαμε το ''Αχ αυτή η γυναίκα μου'', ίσως βλέποντάς με να παίζω τόσο ωραία την κωμωδία, σκέφτηκαν ποτέ ότι θα μπορούσα να παίξω στην Επίδαυρο. Στην Επίδαυρο και στο Ηρώδειο έχει παίξει και η κουτσή Μαρία. Εγώ δεν έχω παίξει», διευκρίνισε.
Στην ίδια συνέντευξη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Μαρία Κωνσταντάρου σημείωσε πως παρότι η επικοινωνία τους ήταν πολύ ομαλή, δεν μπόρεσαν ποτέ να χτίσουν μία φιλική σχέση, λόγω του φορτωμένου προγράμματος της αείμνηστης ηθοποιού.
Συγκεκριμένα, είπε: «Με την Αλίκη τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα μια φορά η Αλίκη μου λέει ''γιατί δεν είμαστε εμείς φίλες;''. Λέω ''Αλίκη μου γιατί δεν έχεις χρόνο''. Η φιλία χτίζεται. Μπορούσε να μου εκμυστηρευτεί στο καμαρίνι κάποια στιγμή κάτι προσωπικό της, αλλά δεν κάναμε παρέα ποτέ. Η Αλίκη δεν ήταν η Μπάρμπι που παρίστανε. Την Μπάρμπι θέλανε, γι’ αυτό τους την έδινε. Η Αλίκη ήταν για πολύ σπουδαιότερα πράγματα».
