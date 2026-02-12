Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Η τελευταία συγκινητική ανάρτηση του ηθοποιού με την κόρη και τον πατέρα του δύο εβδομάδες πριν πεθάνει
Ο κόσμος είναι καλύτερος επειδή εσείς οι δύο είστε σε αυτόν, έγραφε ο ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Μία συγκινητική ανάρτηση με την κόρη και τον πατέρα του είχε κάνει ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δύο εβδομάδες πριν πεθάνει.

Ο ηθοποιός ο οποίος έφυγε από τη ζωή, όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 26 Ιανουαρίου είχε ανεβάσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες, μία όπου ήταν αγκαλιά με την κόρη του και μία που η κόρη του αγκάλιαζε τον πατέρα του και παππού της. Τις είχε συνοδεύσει με ένα μακροσκελές μήνυμα στη λεζάντα, καθώς ήθελε να τους ευχηθεί για τα γενέθλιά τους, τα οποία είναι την ίδια ημέρα.

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έγραψε αναλυτικά: «Ο πατέρας μου και η κόρη μου έχουν γενέθλια σήμερα. Στην αρχή νόμιζα ότι μόνο αυτό μοιράζονταν - μου φαινόταν τόσο διαφορετικοί. Αλλά καθώς εσείς οι δύο έχετε εξελιχθεί και έχετε αφήσει περισσότερο αυτό που είστε να λάμψει μπορώ να αναγνωρίσω την ίδια ανοιχτή, ζεστή, τρυφερή, ευγενική καρδιά. Βλέπω τη φροντίδα και την αφοσίωση που δείχνετε σε εκείνους που αγαπάτε περισσότερο. Βλέπω την ίδια out-of-the-box δημιουργικότητα και πρωτοτυπία του Υδροχόου. Και οι δύο κάνετε κάθε δωμάτιο στο οποίο βρίσκεστε πιο διασκεδαστικό. Διαφορετικές αισθήσεις του χιούμορ, αλλά και οι δύο έχετε έναν τρόπο να αλχημίζετε την ατμόσφαιρα γύρω σας με τόσο "λεπτό" τρόπο που μπορεί κανείς να χάσει πόσο έντονα το κάνετε αυτό. Σε αυτόν τον τρελό κόσμο, είναι θαύμα για μένα που καταφέρατε να μείνετε τόσο ανοιχτοί, τόσο τρυφεροί και τόσο πραγματικά καλοί. Είστε μερακλήδες... και είμαι τόσο απίστευτα ευγνώμων που σας έχω στη ζωή μου. Ο κόσμος είναι καλύτερος επειδή εσείς οι δύο είστε σε αυτόν. Χρόνια πολλά, παιδιά. Σας αγαπώ με όλη μου την καρδιά».

Δείτε τις φωτογραφίες


Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Η τελευταία συγκινητική ανάρτηση του ηθοποιού με την κόρη και τον πατέρα του δύο εβδομάδες πριν πεθάνει

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 48 ετών. Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Dawson’s Creek» έδινε μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3 από τον Αύγουστο του 2023.
Ιωάννα Μαρίνου
