Πέθανε στα 48 του ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Ο πρωταγωνιστής της δημοφιλούς νεανικής σειράς «Dawson’s Creek» έδινε μάχη με τον καρκίνο
Πάλευε με τον καρκίνο του παχέος εντέρου από το 2023 - Μίλησε δημόσια το 2024 για την ασθένειά του, όταν έμαθε ότι τα ταμπλόιντ είχαν βρει τη διάγνωσή του και επρόκειτο να την δημοσιεύσουν
Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, σε ηλικία 48 ετών, όπως ανακοινώθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram. Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Dawson’s Creek» έδινε μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3 από τον Αύγουστο του 2023.
«Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ έφυγε ήρεμα από τη ζωή σήμερα το πρωί», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στον λογαριασμό του ηθοποιού στο Instagram.
Στην ίδια δήλωση επισημαίνεται ότι «αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια. Υπάρχουν πολλά να μοιραστούμε σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Εκείνες οι ημέρες θα έρθουν. Προς το παρόν ζητούμε ήρεμη ιδιωτικότητα, καθώς θρηνούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».
«Αντιμετωπίζω αυτό το ζήτημα ιδιωτικά μέχρι τώρα, λαμβάνοντας θεραπεία και εστιάζοντας στη συνολική μου υγεία περισσότερο από ποτέ», είχε δηλώσει τότε στο περιοδικό. «Βρίσκομαι σε καλό σημείο και αισθάνομαι δυνατός. Ήταν μια πραγματική δοκιμασία και θα σας πω περισσότερα όταν θα είμαι έτοιμος».
Σύμφωνα με ιατρικούς ειδικούς, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, ανάλογα με το σημείο εκδήλωσης, παρουσιάζει συνολικό ποσοστό πενταετούς επιβίωσης 64%, το οποίο ωστόσο διαφοροποιείται ανάλογα με το στάδιο.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του, στηρίχθηκε στη σύζυγό του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, με την οποία απέκτησαν έξι παιδιά: την Ολίβια (14 ετών), τον Τζόσουα (13), την Άναμπελ (11), την Εμίλια (8), τη Γκουέντολιν (6) και τον Τζερεμάια (3).
Πάλευε με τον καρκίνο του παχέος εντέρουΟ ηθοποιός και πατέρας έξι παιδιών πάλευε διακριτικά με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3 από τον Αύγουστο του 2023. Τον Νοέμβριο του 2024, ωστόσο, αποκάλυψε τη διάγνωσή του στο περιοδικό People, εξηγώντας ότι αναγκάστηκε να μιλήσει δημόσια όταν έμαθε πως «ένα ταμπλόιντ επρόκειτο να δημοσιεύσει την είδηση».
Έρανος για τα έξοδαΛίγο μετά τη δημόσια αποκάλυψη της περιπέτειας της υγείας του, ο Βαν Ντερ Μπικ έδωσε το «παρών» στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας του Tubi «Sidelined: The QB And Me». Στη συνέχεια, όμως, παραδέχθηκε ότι το κόστος της θεραπείας είχε επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά του και ξεκίνησε να πωλεί υπογεγραμμένα αναμνηστικά από την ταινία «Varsity Blues» προκειμένου να καλύψει μέρος των εξόδων της φροντίδας του.
Τον Μάρτιο, ανήμερα των 48ων γενεθλίων του, είχε παραδεχθεί ότι «δεν μπορούσα πλέον να είμαι ο σύζυγος που βοηθούσε τη σύζυγό του» και ότι «δεν μπορούσα πλέον να είμαι ο πατέρας που μπορούσε να σηκώσει τα παιδιά του και να είναι εκεί γι’ αυτά».
Λίγους μήνες αργότερα προκάλεσε ανησυχία όταν ακύρωσε τη συμμετοχή του σε προγραμματισμένη επανένωση των πρωταγωνιστών του «Dawson’s Creek», επικαλούμενος δύο ιώσεις του στομάχου εν μέσω της μάχης του με τον καρκίνο. Ωστόσο, εμφανίστηκε διαδικτυακά, εκπλήσσοντας το κοινό.
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ενσαρκώνοντας τον ομώνυμο χαρακτήρα, Ντόσον Λίρι, στη σειρά «Dawson’s Creek», δίπλα στους Κέιτι Χολμς, Τζόσουα Τζάκσον, Μισέλ Γουίλιαμς και Μπάσι Φίλιπς, μεταξύ άλλων. Υποδύθηκε τον χαρακτήρα για έξι σεζόν.
Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Varsity Blues» και «The Rules of Attraction», ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε περισσότερα από 60 κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ.
«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν βρίσκομαι εκεί»«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν βρίσκομαι εκεί», δήλωσε στους παρευρισκόμενους στη Νέα Υόρκη. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν μπορώ να δω από κοντά το… όμορφο καστ μου».
