Πέθανε στα 48 του ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Ο πρωταγωνιστής της δημοφιλούς νεανικής σειράς «Dawson’s Creek» έδινε μάχη με τον καρκίνο

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν βρίσκομαι εκεί»

Τον Μάρτιο, ανήμερα των 48ων γενεθλίων του, είχε παραδεχθεί ότι «δεν μπορούσα πλέον να είμαι ο σύζυγος που βοηθούσε τη σύζυγό του» και ότι «δεν μπορούσα πλέον να είμαι ο πατέρας που μπορούσε να σηκώσει τα παιδιά του και να είναι εκεί γι’ αυτά».Λίγους μήνες αργότερα προκάλεσε ανησυχία όταν ακύρωσε τη συμμετοχή του σε προγραμματισμένη επανένωση των πρωταγωνιστών του «Dawson’s Creek», επικαλούμενος δύο ιώσεις του στομάχου εν μέσω της μάχης του με τον καρκίνο. Ωστόσο, εμφανίστηκε διαδικτυακά, εκπλήσσοντας το κοινό.«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν βρίσκομαι εκεί», δήλωσε στους παρευρισκόμενους στη Νέα Υόρκη. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν μπορώ να δω από κοντά το… όμορφο καστ μου».Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ενσαρκώνοντας τον ομώνυμο χαρακτήρα, Ντόσον Λίρι, στη σειρά «Dawson’s Creek», δίπλα στους Κέιτι Χολμς, Τζόσουα Τζάκσον, Μισέλ Γουίλιαμς και Μπάσι Φίλιπς, μεταξύ άλλων. Υποδύθηκε τον χαρακτήρα για έξι σεζόν.Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Varsity Blues» και «The Rules of Attraction», ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε περισσότερα από 60 κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ.