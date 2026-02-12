Οι τελευταίες φωτογραφίες του ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ που έφυγε στα 49 του νικημένος από τον καρκίνο

«Θα αφιερώσω τον χειμώνα για να αναρρώσω, να ξεκουραστώ και θα κάνω τα νέα χρόνια σχέδια την άνοιξη» έλεγε ο ίδιος στο τελευταίο βίντεο που δημοσίευσε στα social media