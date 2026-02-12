Οι τελευταίες φωτογραφίες του ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ που έφυγε στα 49 του νικημένος από τον καρκίνο
«Θα αφιερώσω τον χειμώνα για να αναρρώσω, να ξεκουραστώ και θα κάνω τα νέα χρόνια σχέδια την άνοιξη» έλεγε ο ίδιος στο τελευταίο βίντεο που δημοσίευσε στα social media
Συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ ο θάνατος του ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ σε ηλικία 49 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.
Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τη νεανική σειρά «Dawson’s Creek» είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3 από τον Αύγουστο του 2023.
Φίλοι του ηθοποιού μοιράζονται στο Instagram τις τελευταίες στιγμές που πέρασαν μαζί του αποχαιρετώντας τον με λόγια καρδιάς και αγάπης.
«Τις προάλλες βλέπαμε μαζί το ηλιοβασίλεμα, ενώ μοιραζόσουν τη σοφία σου, τις ελπίδες σου και τις υποσχέσεις που δώσαμε ο ένας στον άλλον. Μιλήσαμε για το πώς αυτός ο κόσμος μπορεί να φαίνεται ανάποδος... και για το πώς ίσως ο ουρανός χρειάζεται τώρα το πνεύμα σου για να μας βοηθήσει να σταθεροποιηθούμε εδώ κάτω. Και καθώς ο ήλιος έδυε, ένα αστέρι διέσχισε τον ουρανό... σαν να ήθελε να μας υπενθυμίσει ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τυχαίο» έγραψε στην ανάρτησή της η Στέισι Κίμπλερ δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της ίδιας με τον Βαν ντερ Μπικ σε αναπηρικό καροτσάκι να κοιτούν τον ήλιο που δύει.
Εξίσου συγκινητικό και το αντίο της σχεδιάστριας μόδας και φίλης του 49χρονο ηθοποιού Έριν Φέδερστον με μια ανάρτηση στην οποία δημοσιεύει και μια φωτογραφίας τους με τον ηθοποιό να είναι στο κρεβάτι του νοσοκομείου.
«Ήσουν αγαπητός σε όλο τον κόσμο, αλλά για εμάς ήσουν ο θείος Τζέιμς. Σ' ευχαριστούμε για τη φιλία σου. Για την αδιάκοπη παρουσία σου. Για το ότι ήσουν πάντα εκεί για μας. Όταν ο σκύλος μας πέθανε στη μέση της νύχτας, ήρθες με ένα φτυάρι. Όταν γεννήθηκαν τα μωρά μας, εσύ και η @vanderkimberly ήσασταν οι πρώτοι επισκέπτες — δεν γιορτάζατε απλώς τα σημαντικά γεγονότα της ζωής μας, αλλά ήσασταν μέρος τους» έγραψε στην ανάρτησή της.
Λίγες εβδομάδες πριν από το θάνατό του, ο 49χρονος ηθοποιός είχε αναρτήσει ένα βίντεο στο οποίο έδινε υπόσχεση στους followers του να γιορτάσουν το νέο έτος την άνοιξη, όταν δεν είναι χειμώνας στις ΗΠΑ και οι άνθρωποι δεν είναι σε χειμερία νάρκη: «Θα αφιερώσω τον χειμώνα για να αναρρώσω, να ξεκουραστώ και θα κάνω τα νέα χρόνια σχέδια την άνοιξη»
@vanderjames In the winter, the days are shorter and the nights are longer. But instead of being reminded how perfect this season is for cocooning, eating stew, snuggling and sleeping… why are we being told this is the time to buy a gym membership? #newyearsresolution ♬ original sound - James Van Der Beek
