Ο Γιώργος Πατούλης ως καουμπόης και η Νάνσυ Κοιλού ως Ινδιάνα σε αποκριάτικη γιορτή

Ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και η σύζυγός του πόζαραν σε εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις Απόκριες

Σε καουμπόη και Ινδιάνα μεταμφιέστηκαν αντίστοιχα ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, σε εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής που διατελεί πρόεδρος του συλλόγου ανάρτησε μερικά στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από την αποκριάτικη γιορτή του ΙΣΑ. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται ένα στο οποίο εκείνος απαθανατίζεται ως καουμπόης στο πλευρό της συζύγου του, η οποία κρατά στην αγκαλιά τον γιο τους.

Δείτε την ανάρτηση 

