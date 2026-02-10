Ο Γιώργος Πατούλης ως καουμπόης και η Νάνσυ Κοιλού ως Ινδιάνα σε αποκριάτικη γιορτή
Ο Γιώργος Πατούλης ως καουμπόης και η Νάνσυ Κοιλού ως Ινδιάνα σε αποκριάτικη γιορτή
Ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και η σύζυγός του πόζαραν σε εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις Απόκριες
Σε καουμπόη και Ινδιάνα μεταμφιέστηκαν αντίστοιχα ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, σε εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής που διατελεί πρόεδρος του συλλόγου ανάρτησε μερικά στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από την αποκριάτικη γιορτή του ΙΣΑ. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται ένα στο οποίο εκείνος απαθανατίζεται ως καουμπόης στο πλευρό της συζύγου του, η οποία κρατά στην αγκαλιά τον γιο τους.
Δείτε την ανάρτηση
Ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής που διατελεί πρόεδρος του συλλόγου ανάρτησε μερικά στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από την αποκριάτικη γιορτή του ΙΣΑ. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται ένα στο οποίο εκείνος απαθανατίζεται ως καουμπόης στο πλευρό της συζύγου του, η οποία κρατά στην αγκαλιά τον γιο τους.
Δείτε την ανάρτηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα