Survivor: Πέντε νέοι παίκτες μπαίνουν στο παιχνίδι, ανάμεσά τους και ο αδερφός του Gio, δείτε τα βιογραφικά τους





Πριν την άφιξή τους, ένας πάπυρος έχει φτάσει στα χέρια της Αναστασίας, το περιεχόμενο του οποίου τη φέρνει μπροστά σε ένα δίλημμα. Πρέπει να πάρει μία απόφαση, η οποία θα επηρεάσει το παρόν και το μέλλον της. Πέντε νέοι παίκτες κάνουν την είσοδό τους απόψε, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στο « Survivor » και ένας εξ αυτών είναι ο αδερφός του Gio Καραντώνη, που αποχώρησε οικειοθελώς

Οι Survivors ταράζονται με τις αφίξεις των νέων προσώπων και το πρώτο αγώνισμα ασυλίας θα δείξει κατά πόσο η άφιξή τους επηρεάζει τη δυναμική των ομάδων. Στο συμβούλιο του νησιού, ένα από τα καινούρια πρόσωπα θα κάνει αισθητή την παρουσία του.



Tα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο παιχνίδι για τους «Αθηναίους»

Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης, 25 ετών, Γλυφάδα

Χαλαρός και με έμφαση στα good vibes, ο μικρότερος αδερφός του Gio Καραντώνη λατρεύει τη μουσική και τον αθλητισμό. Γεννήθηκε στις ΗΠΑ, αλλά τα τελευταία χρόνια μένει στη Γλυφάδα. Επαγγελματικά συνεργάζεται με τον αδερφό του και ως τραγουδιστής της τραπ, βρίσκεται συνεχώς σε στούντιο ηχογραφήσεων και συναυλίες. Γυμνάζεται καθημερινά και συμμετέχει σε ημιμαραθωνίους. Απολαμβάνει την επαφή με τη φύση και θαυμάζει τους αρχαίους Έλληνες.Δυναμική και ταυτόχρονα ευαίσθητη, της αρέσει να δοκιμάζει τα όρια και τις αντοχές της. Έχει δύο μεγαλύτερους αδερφούς, με τους οποίους είναι πολύ δεμένη. Ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με το βόλεϊ ενώ τα τελευταία χρόνια κάνει κυρίως CrossFit. Είναι πρώην αστυνομικός και δεν τρομάζει εύκολα. Προτιμά να τα πηγαίνει καλά με τους άλλους, όμως αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια και την ενοχλήσει, τότε θα τον αντιμετωπίσει κατάλληλα.Ξέρει τι θέλει και πώς να το διεκδικήσει. Του αρέσει να δοκιμάζει τα όριά του και επιλέγει πάντα να είναι αληθινός. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα, αλλά εδώ και σχεδόν 15 χρόνια μένει μόνιμα στην Αθήνα. Ασχολείται με την εστίαση και το commercial acting. Έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές διαφημιστικές καμπάνιες. Έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και με πολλά είδη γυμναστικής. Τα τελευταία χρόνια τον έχει κερδίσει η γιόγκα. Απολαμβάνει ιδιαίτερα τις πεζοπορίες και την ορειβασία και επιλέγει, όταν το κάνει, να διανυκτερεύει σε κορυφές βουνών.