Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης: Ποιος είναι ο αδερφός του Gio Kay που μπαίνει στο Survivor
Ο αδερφός του Gio είναι 25 ετών και μπαίνει στο παιχνίδι για να πάρει εκδίκηση για τον αδερφό του
Μία νέα προσθήκη έρχεται να «ταράξει» τα νερά στο «Survivor», καθώς λίγο μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Gio Kay, μπαίνει στο παιχνίδι ο αδερφός του, Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης.
Στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, πέντε νέοι παίκτες θα ενισχύσουν τις δύο ομάδες των «Αθηναίων» και των «Επαρχιωτών», με τον 25χρονο Αλέξανδρο να δηλώνει ότι ταξίδεψε στον Άγιο Δομίνικο για να συνεχίσει την πορεία του Gio και κυρίως για να πάρει «εκδίκηση για εκείνον», όπως είπε χαρακτηριστικά στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε.
Ποιος είναι ο Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης
Ο Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης είναι 25 ετών και ζει στη Γλυφάδα. Με διάθεση που κινείται γύρω από τα good vibes, ως μικρότερος αδερφός του Gio Καραντώνη έχει ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική και τον αθλητισμό. Γεννημένος στις ΗΠΑ, τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα, ενώ επαγγελματικά συνεργάζεται με τον αδερφό του και παράλληλα δραστηριοποιείται ως τραγουδιστής της τραπ, περνώντας μεγάλο μέρος του χρόνου του ανάμεσα σε στούντιο ηχογράφησης και συναυλίες.
Η καθημερινή γυμναστική αποτελεί σταθερό κομμάτι της ρουτίνας του, με συμμετοχές και σε ημιμαραθωνίους, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του αποζητά την επαφή με τη φύση και δηλώνει θαυμασμό για τους αρχαίους Έλληνες. Μέσα από αναρτήσεις που έχει κάνει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έχει παρουσιάσει πτυχές του αθλητικού εαυτού του.
Μετά την αποχώρησή του από το «Survivor» για λόγους υγείας, ο Gio έδειξε δημόσια ότι στηρίζει ανοιχτά τον μικρότερο αδερφό του, περιγράφοντας τον Lil Benzy, όπως τον αποκαλεί, ως ένα πρόσωπο που μπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια από εκεί που την άφησε. Στην εκπομπή «Το’ Χουμε», την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, μίλησε για τη δική του συμμετοχή στο παιχνίδι και, λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, αποκάλυψε πως ο αδερφός του θα πάρει τη θέση του. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αλέξανδρος Καραντώνης έκανε δηλώσεις για την είσοδό του στο παιχνίδι, τονίζοντας πως θέλει να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε ο αδερφός του.
Ο Gio είπε αρχικά: «Πάει ο αδερφός μου, ο Lil Benzy. Οδηγάει Mercedes και τον λέμε "Two tone Benzi". Βλέπαμε μαζί "Survivor" με τον θείο μου τον Μάικ την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ελλάδα το 2018-19, έλεγε "άμα πάτε εσείς θα τους… όλους"».
Στη συνέχεια προβλήθηκε το βίντεο με τις δηλώσεις του Lil Benzy, ο οποίος είπε: «Είμαι ο Αλέξανδρος Καραντώνης, γνωστός και ως Lil Benzy. Είμαι 25 χρονών, Ελληνοαμερικάνος τραγουδιστής από το Νιου Τζέρσεϊ. Ο Gio είναι ο αδερφός μου, ο κολλητός μου. Το "Survivor" για μένα είναι όνειρο. Εγώ και ο Gio το βλέπαμε για χρόνια. Εμείς είμαστε άτομα που όταν βλέπουμε ευκαιρία την πιάνουμε κατευθείαν. Είναι όνειρο, είμαι ενθουσιασμένος. Θέλω να γίνω ένα με τη ζούγκλα. Είμαι ήρεμος τύπος. Έρχομαι μόνο για έναν λόγο, για να τελειώσω αυτό που ξεκίνησε ο αδερφός μου. Η περιπέτεια συνεχίζεται».
Ο Gio αμέσως μετά επισήμανε: «Θρύλος. Δεν ήξερα ότι ήξερε τόσο καλά ελληνικά. Είναι πολύ αθλητής, είναι τρελός. Εγώ το έχω πιο πολύ με τον λόγο, αυτός με τον αθλητισμό. Είναι πολύ ήρεμος, θα βασιστεί στα αγωνίσματα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει για τους κορυφαίους, όχι για να αγωνιστεί με τους χειρότερους».
