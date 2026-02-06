Ευγενία Σαμαρά για την προσωπική της ζωή: Με έχουν σεβαστεί πολύ και χαίρομαι, δεν έχουν ξεπεράσει κάποιο όριο
Ευγενία Σαμαρά για την προσωπική της ζωή: Με έχουν σεβαστεί πολύ και χαίρομαι, δεν έχουν ξεπεράσει κάποιο όριο
Στο παρελθόν έχω μοιραστεί στιγμές της προσωπικής μου ζωής, θα μοιραστώ κάτι πολύ συγκεκριμένο και που θα είμαι εντάξει με αυτό, σχολίασε η ηθοποιός
Στον σεβασμό που έχουν δείξει τα Μέσα σε θέματα που αφορούν στην προσωπική της ζωή, στάθηκε η Ευγενία Σαμαρά, τονίζοντας ότι δεν έχουν υπερβεί μέχρι σήμερα τα όρια.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίζεται την προσωπική της ζωή, τα όρια που θεωρεί σημαντικά απέναντι στην έκθεση και το τι επιλέγει να μοιράζεται στα social media.
Αρχικά, η Ευγενία Σαμαρά εξήγησε ότι αισθάνεται πως η ίδια εκπέμπει ένα σαφές πλαίσιο ως προς το μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος και ότι, όπως είπε, αυτό έχει γίνει σεβαστό από τους δημοσιογράφους, ενώ ξεκαθάρισε πως θα μοιράζεται μόνο ό,τι την κάνει να νιώθει άνετα. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Νομίζω ότι πολλές φορές εκπέμπω, το καταλαβαίνω κι εγώ, ότι ο άλλος από μόνος του πρέπει μέχρι εδώ να φτάσει. Με έχουν σεβαστεί πολύ και χαίρομαι, δεν έχουν ξεπεράσει κάποιο όριο. Στο παρελθόν έχω μοιραστεί στιγμές της προσωπικής μου ζωής, και θα μοιραστώ κάτι πολύ συγκεκριμένο και που θα είμαι εντάξει με αυτό. Καταλαβαίνω ότι μέχρι στο σημείο που κάποιος θέλει να μοιραστεί τη ζωή του στα social του, είναι δική του επιλογή. Το υπόλοιπο είναι που με ενοχλεί εμένα».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg7szv6aro3l)
Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πότε θα επέλεγε να δημοσιεύσει κάτι πιο προσωπικό, υπογραμμίζοντας ότι έχει να κάνει αποκλειστικά με τη δική της διάθεση, ενώ σημείωσε πως δεν θεωρεί ότι η αξία μιας σχέσης συνδέεται με το αν θα εμφανιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αν αισθανθώ να ανεβάσω κάτι πιο προσωπικό, θα το κάνω. Αν δεν το κάνω σημαίνει ότι δεν θέλω. Έχει να κάνει με το μοίρασμα. Δεν είναι ανάγκη να τα μοιραζόμαστε όλα. Δεν θεωρώ ότι η σημαντικότητα εξαρτάται από το αν θα ανεβάσω κάποια σχέση μου ή όχι. Δεν έχει να κάνει με τον άλλο άνθρωπο, έχει να κάνει με το που βρισκόμαστε εμείς, σε τι στιγμή είμαστε. Ούτε ο σύντροφός μου θα με πείραζε να μην με ανεβάζει στα social».
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίζεται την προσωπική της ζωή, τα όρια που θεωρεί σημαντικά απέναντι στην έκθεση και το τι επιλέγει να μοιράζεται στα social media.
Αρχικά, η Ευγενία Σαμαρά εξήγησε ότι αισθάνεται πως η ίδια εκπέμπει ένα σαφές πλαίσιο ως προς το μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος και ότι, όπως είπε, αυτό έχει γίνει σεβαστό από τους δημοσιογράφους, ενώ ξεκαθάρισε πως θα μοιράζεται μόνο ό,τι την κάνει να νιώθει άνετα. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Νομίζω ότι πολλές φορές εκπέμπω, το καταλαβαίνω κι εγώ, ότι ο άλλος από μόνος του πρέπει μέχρι εδώ να φτάσει. Με έχουν σεβαστεί πολύ και χαίρομαι, δεν έχουν ξεπεράσει κάποιο όριο. Στο παρελθόν έχω μοιραστεί στιγμές της προσωπικής μου ζωής, και θα μοιραστώ κάτι πολύ συγκεκριμένο και που θα είμαι εντάξει με αυτό. Καταλαβαίνω ότι μέχρι στο σημείο που κάποιος θέλει να μοιραστεί τη ζωή του στα social του, είναι δική του επιλογή. Το υπόλοιπο είναι που με ενοχλεί εμένα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πότε θα επέλεγε να δημοσιεύσει κάτι πιο προσωπικό, υπογραμμίζοντας ότι έχει να κάνει αποκλειστικά με τη δική της διάθεση, ενώ σημείωσε πως δεν θεωρεί ότι η αξία μιας σχέσης συνδέεται με το αν θα εμφανιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αν αισθανθώ να ανεβάσω κάτι πιο προσωπικό, θα το κάνω. Αν δεν το κάνω σημαίνει ότι δεν θέλω. Έχει να κάνει με το μοίρασμα. Δεν είναι ανάγκη να τα μοιραζόμαστε όλα. Δεν θεωρώ ότι η σημαντικότητα εξαρτάται από το αν θα ανεβάσω κάποια σχέση μου ή όχι. Δεν έχει να κάνει με τον άλλο άνθρωπο, έχει να κάνει με το που βρισκόμαστε εμείς, σε τι στιγμή είμαστε. Ούτε ο σύντροφός μου θα με πείραζε να μην με ανεβάζει στα social».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα