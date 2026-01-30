Ευγενία Σαμαρά: Δεν είμαι ούτε κοντά ούτε μακριά από τη μητρότητα, η ζωή ξέρει καλύτερα αν θα μου φέρει ένα παιδί

Σχετικά με το ενδεχόμενο απόκτησης παιδιού τοποθετήθηκε η Ευγενία Σαμαρά . Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται ούτε κοντά, αλλά ούτε και μακριά από την απόφαση να γίνει μητέρα. Όπως είπε, εμπιστεύεται τη ζωή και όσα φέρνει. Η μητρότητα όμως δεν είναι κάτι, το οποίο, προγραμματίζει.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Vita, η Ευγενία Σαμαρά ρωτήθηκε για το αν την απασχολεί η σκέψη να βιώσει τη μητρότητα, με εκείνη να απαντά: «Αυτή την ερώτηση, από τότε που ξεκίνησε η σειρά, μου την κάνουν σε κάθε συνέντευξη. Η απάντηση είναι ότι δεν είμαι ούτε κοντά ούτε μακριά από τη μητρότητα. Δεν είναι μια απόφαση που εγώ, ως χαρακτήρας, θα την πάρω και θα στοχεύσω. Η ζωή ξέρει καλύτερα αν θα μου φέρει ένα παιδί και πότε. Η αλήθεια είναι ότι τα αγαπώ τα παιδιά».



Συνεχίζοντας, η ηθοποιός τόνισε ότι η καλή επικοινωνία που έχει με τα παιδιά οφείλεται στο ότι και εκείνη νιώθει ακόμα παιδί. «Αυτό φαίνεται άλλωστε γιατί τα πάω πάρα πολύ καλά τόσο με τα “τηλεοπτικά” μου παιδιά – τα νιώθω όντως σαν να ήταν δικά μου – όσο και με τα παιδιά των φίλων μου. Μου αρέσει η συναναστροφή μαζί τους. Είμαι και εγώ πάρα πολύ παιδί μέσα μου και μου αρέσει να παίζω. Τώρα, αν θα έρθει ένα παιδί στη ζωή μου, θα φανεί στο μέλλον», πρόσθεσε.



Όσον αφορά στον έρωτά, η Ευγενία Σαμαρά σημείωσε ότι έχει μεγάλη σημασία για εκείνη: «Ο έρωτας παίζει οολύ μεγάλο στη ζωή μου, όπως και όλες οι ανθρώπινες σχέσεις. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική κινητήρια δύναμη που σου δίνει ώθηση. Ο έρωτας είναι δημιουργία για μένα. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τον έρωτα και όχι μόνο για έναν άλλο άνθρωπο – για τη δουλειά, για το χόμπι τους».