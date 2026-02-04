Κωνσταντίνος Παντελίδης λίγο πριν από τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνατο του αδερφού του: Είναι σαν να πέθανε χθες
GALA
Παντελής Παντελίδης Κωνσταντίνος Παντελίδης

Κωνσταντίνος Παντελίδης λίγο πριν από τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνατο του αδερφού του: Είναι σαν να πέθανε χθες

Tον πρώτο καιρό δεν αντέχαμε να ακούμε τα τραγούδια του, δήλωσε ο τραγουδιστής

Κωνσταντίνος Παντελίδης λίγο πριν από τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνατο του αδερφού του: Είναι σαν να πέθανε χθες
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγο πριν από τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη, ο αδερφός του, Κωνσταντίνος, εξήγησε ότι νιώθει σαν να έχει περάσει ελάχιστος χρόνος από την ημέρα που ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή.

Ο Παντελής Παντελίδης πέθανε σε ηλικία 32 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στις 18 Φεβρουαρίου του 2016.

Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Παντελίδης στην εκπομπή «Super Κατερίνα», που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, τόνισε ότι η απώλεια του αδερφού του, τον ωρίμασε απότομα.  Δεδομένου ότι φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη, ο αδερφός του σημείωσε πως: «Είναι σαν να πέθανε χθες.Τον πρώτο καιρό δεν αντέχαμε να ακούμε τα τραγούδια του. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, τον ζητάς παραπάνω. Θέλεις να τον βλέπεις σε βίντεο και φωτογραφίες. Γίνεται ανάποδα. Όταν χάνεις στα 14 τον αδερφό σου, η γραμμή μεταξύ παιδιού και εφηβείας χάνεται. Σίγουρα μεγαλώνεις απότομα».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg616psvkmsp)

Όσο για την κυκλοφορία του κομματιού «Δώσ’ μου λίγο οξυγόνο», σε στίχους και μουσική του Παντελή Παντελίδη, ο Κωνσταντίνος περιέγραψε τα συναισθήματά του, λέγοντας: «Η πρώτη λέξη που μου έρχεται είναι η συγκίνηση και η δεύτερη η περηφάνια. Έπρεπε να μεγαλώσω, κυριολεκτικά και μεταφορικά, για να πάρω την εμπειρία που χρειάζεται ώστε να ερμηνεύσω κομμάτια του Παντελή».
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης