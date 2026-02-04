Κωνσταντίνος Παντελίδης λίγο πριν από τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνατο του αδερφού του: Είναι σαν να πέθανε χθες

ότι φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη, ο αδερφός του σημείωσε πως: «Είναι σαν να πέθανε χθες.Τον πρώτο καιρό δεν αντέχαμε να ακούμε τα τραγούδια του. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, τον ζητάς παραπάνω. Θέλεις να τον βλέπεις σε βίντεο και φωτογραφίες. Γίνεται ανάποδα. Όταν χάνεις στα 14 τον αδερφό σου, η γραμμή μεταξύ παιδιού και εφηβείας χάνεται. Σίγουρα μεγαλώνεις απότομα».

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg616psvkmsp)

Όσο για την κυκλοφορία του κομματιού

«Δώσ’ μου λίγο οξυγόνο», σε στίχους και μουσική του Παντελή Παντελίδη, ο Κωνσταντίνος περιέγραψε τα συναισθήματά του, λέγοντας: «

».