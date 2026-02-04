Κωνσταντίνος Παντελίδης λίγο πριν από τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνατο του αδερφού του: Είναι σαν να πέθανε χθες
Tον πρώτο καιρό δεν αντέχαμε να ακούμε τα τραγούδια του, δήλωσε ο τραγουδιστής
Λίγο πριν από τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη, ο αδερφός του, Κωνσταντίνος, εξήγησε ότι νιώθει σαν να έχει περάσει ελάχιστος χρόνος από την ημέρα που ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή.
Ο Παντελής Παντελίδης πέθανε σε ηλικία 32 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στις 18 Φεβρουαρίου του 2016.
Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Παντελίδης στην εκπομπή «Super Κατερίνα», που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, τόνισε ότι η απώλεια του αδερφού του, τον ωρίμασε απότομα. Δεδομένου ότι φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη, ο αδερφός του σημείωσε πως: «Είναι σαν να πέθανε χθες.Τον πρώτο καιρό δεν αντέχαμε να ακούμε τα τραγούδια του. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, τον ζητάς παραπάνω. Θέλεις να τον βλέπεις σε βίντεο και φωτογραφίες. Γίνεται ανάποδα. Όταν χάνεις στα 14 τον αδερφό σου, η γραμμή μεταξύ παιδιού και εφηβείας χάνεται. Σίγουρα μεγαλώνεις απότομα».
Όσο για την κυκλοφορία του κομματιού «Δώσ’ μου λίγο οξυγόνο», σε στίχους και μουσική του Παντελή Παντελίδη, ο Κωνσταντίνος περιέγραψε τα συναισθήματά του, λέγοντας: «Η πρώτη λέξη που μου έρχεται είναι η συγκίνηση και η δεύτερη η περηφάνια. Έπρεπε να μεγαλώσω, κυριολεκτικά και μεταφορικά, για να πάρω την εμπειρία που χρειάζεται ώστε να ερμηνεύσω κομμάτια του Παντελή».
