Η Σάρον Όσμπορν σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ
Η χήρα του Όζι Όσμπορν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής εμπλοκής, μιλώντας στο κόκκινο χαλί των Grammy
Το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ εξετάζει η Σάρον Όσμπορν, εκφράζοντας την επιθυμία της να περάσει από τον χώρο της τηλεόρασης και της μουσικής σε έναν ρόλο δημόσιας διοίκησης.
Η χήρα του Όζι Όσμπορν έκανε δηλώσεις στο κόκκινο χαλί των φετινών βραβείων Grammy με δημοσιογράφο της Billboard να της μεταφέρει ότι δέχτηκε επαίνους για το πόσο καλά μίλησε σε μία από τις εκδηλώσεις που προηγήθηκαν της τελετής απονομής.
Απαντώντας, η Σάρον Όσμπορν ευχαρίστησε για το κομπλιμέντο και συνέδεσε τη συγκεκριμένη δεξιότητα με όσα σκέφτεται να κάνει το προσεχές διάστημα, λέγοντας ότι «σκέφτεται σοβαρά να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ». Επειδή, ωστόσο, δεν υπήρχε χρόνος για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν εξήγησε γιατί θέλει να θέσει υποψηφιότητα ούτε σε ποιο στάδιο έχει προχωρήσει η διαδικασία. Σε δημοσίευμα του GB News, ενόψει των Grammy, αναφερόταν ότι η Όσμπορν σκέφτεται να εμπλακεί με την πολιτική στη συγκεκριμένη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου.
Στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy, η Σάρον Όσμπορν και τα παιδιά της, Κέλι και Τζακ, βρίσκονταν στο κοινό όταν οι Post Malone, Slash, Chad Smith, Duff McKagan και άλλοι τίμησαν τον θρύλο των Black Sabbath, ερμηνεύοντας διασκευή του τραγουδιού του συγκροτήματος «War Pigs».
Η ίδια εμφανίστηκε συγκινημένη βλέποντας τον Yungblud να αποτίει φόρο τιμής στον σύζυγό της. Πιο συγκεκριμένα, η Σάρον δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, καθώς ο 28χρονος έλεγε: «Την τελευταία φορά που είδα τον Όζι Όσμπορν, με ρώτησε αν μπορούσε να κάνει κάτι για μένα και είπε ότι "η μουσική ήταν αρκετή". Ο Θεός να ευλογεί τον Όζι Όσμπορν και ο Θεός να ευλογεί τη γ@μ@μ@νη ροκ μουσική».
Φωτογραφία: Shutterstock
.@MrsSOsbourne says she is “seriously thinking about running for mayor of Birmingham” while at the @Grammys https://t.co/l5d27SY6CE— NME (@NME) February 3, 2026
