Η Σάρον Όσμπορν σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ
GALA
Σάρον Όσμπορν Δήμαρχος

Η Σάρον Όσμπορν σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ

Η χήρα του Όζι Όσμπορν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής εμπλοκής, μιλώντας στο κόκκινο χαλί των Grammy

Η Σάρον Όσμπορν σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ
Ιωάννα Μαρίνου
Το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ εξετάζει η Σάρον Όσμπορν, εκφράζοντας την επιθυμία της να περάσει από τον χώρο της τηλεόρασης και της μουσικής σε έναν ρόλο δημόσιας διοίκησης.

Η χήρα του Όζι Όσμπορν έκανε δηλώσεις στο κόκκινο χαλί των φετινών βραβείων Grammy με δημοσιογράφο της Billboard να της μεταφέρει ότι δέχτηκε επαίνους για το πόσο καλά μίλησε σε μία από τις εκδηλώσεις που προηγήθηκαν της τελετής απονομής.

Απαντώντας, η Σάρον Όσμπορν ευχαρίστησε για το κομπλιμέντο και συνέδεσε τη συγκεκριμένη δεξιότητα με όσα σκέφτεται να κάνει το προσεχές διάστημα, λέγοντας ότι «σκέφτεται σοβαρά να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ». Επειδή, ωστόσο, δεν υπήρχε χρόνος για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν εξήγησε γιατί θέλει να θέσει υποψηφιότητα ούτε σε ποιο στάδιο έχει προχωρήσει η διαδικασία. Σε δημοσίευμα του GB News, ενόψει των Grammy, αναφερόταν ότι η Όσμπορν σκέφτεται να εμπλακεί με την πολιτική στη συγκεκριμένη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy, η Σάρον Όσμπορν και τα παιδιά της, Κέλι και Τζακ, βρίσκονταν στο κοινό όταν οι Post Malone, Slash, Chad Smith, Duff McKagan και άλλοι τίμησαν τον θρύλο των Black Sabbath, ερμηνεύοντας διασκευή του τραγουδιού του συγκροτήματος «War Pigs».

Η ίδια εμφανίστηκε συγκινημένη βλέποντας τον  Yungblud να αποτίει φόρο τιμής στον σύζυγό της. Πιο συγκεκριμένα, η Σάρον δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, καθώς ο 28χρονος έλεγε: «Την τελευταία φορά που είδα τον Όζι Όσμπορν, με ρώτησε αν μπορούσε να κάνει κάτι για μένα και είπε ότι "η μουσική ήταν αρκετή". Ο Θεός να ευλογεί τον Όζι Όσμπορν και ο Θεός να ευλογεί τη γ@μ@μ@νη ροκ μουσική».

Φωτογραφία: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης