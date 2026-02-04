Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Την ημέρα του γάμου μου ένιωσα όμορφη, ήρεμη και απόλυτα ο εαυτός μου
Η πρώην παίκτρια του «Survivor» παντρεύτηκε πριν από λίγες ημέρες με τον Σάκη Κατσούλη
Την ισορροπία και την εσωτερική πληρότητα που ένιωσε όταν παντρεύτηκε με τον Σάκη Κατσούλη, μετέφερε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη.
Το ζευγάρι πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες τον γάμο του, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά. Μέσα από αναρτήσεις που κάνει η πρώην παίκτρια του «Survivor» στα social media, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το μυστήριο, αλλά και από τη δεξίωση που ακολούθησε μετά από αυτό.
Σε δημοσίευση που έκανε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, κοινοποίησε στο Instagram εικόνες από την προετοιμασία της πριν από τον γάμο, τονίζοντας ότι ένιωθε όμορφη, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε την ομάδα που επιμελήθηκε την εμφάνισή της. Πιο αναλυτικά, σημείωσε στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της: «Κάποιες ημέρες απλά ξεχωρίζουν, όχι μόνο για τη σημασία τους, αλλά για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σου και φροντίζουν ώστε όλα να κυλήσουν ακριβώς όπως πρέπει. Την ημέρα του γάμου μου ένιωσα όμορφη, ήρεμη και απόλυτα ο εαυτός μου, και αυτό το οφείλω στους συνεργάτες που ανέλαβαν κάθε λεπτομέρεια με επαγγελματισμό και αισθητική». Κλείνοντας, σχολίασε: «Το νυφικό, τα μαλλιά, το μακιγιάζ, όλα λειτούργησαν άψογα και το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο από όσο θα μπορούσα να ζητήσω. Σας ευχαριστώ πραγματικά για όλα — για τη συνεργασία, τη φροντίδα και το υπέροχο αποτέλεσμα».
Δείτε την ανάρτησή της
