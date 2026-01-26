Μαριαλένα Ρουμελιώτη για τον γάμο της με τον Σάκη Κατσούλη: Δεν παντρευτήκαμε απλώς, επιλέξαμε ξανά ο ένας τον άλλον
Μαριαλένα Ρουμελιώτη για τον γάμο της με τον Σάκη Κατσούλη: Δεν παντρευτήκαμε απλώς, επιλέξαμε ξανά ο ένας τον άλλον
Το ζευγάρι παντρεύτηκε λίγο πριν έρθει στον κόσμο το πρώτο του παιδί
Την πρώτη της ανάρτηση για τον γάμο της με τον Σάκη Κατσούλη έκανε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, αναφέροντας ότι μέσα από τη διαδικασία του μυστηρίου «επέλεξε ξανά ο ένας τον άλλον».
Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, με την είδηση να γίνεται αρχικά γνωστή μέσω δημοσιεύσων στα social media. Τη Δευτέρα, η πρώην παίκτρια του «Survivor» μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από την εκκλησία, σε μία εκ των οποίων ο Σάκης Κατσούλης φαίνεται συγκινημένος, αλλά και από τη δεξίωση που έγινε μετά τον γάμο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη σημείωσε: «Χθες δεν παντρευτήκαμε απλώς. Επιλέξαμε ξανά ο ένας τον άλλον. Με όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα αντέξαμε, και όλα όσα ακόμα ονειρευόμαστε. Μαζί. Για πάντα».
Δείτε την ανάρτησή της
Λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, στις 31 Δεκεμβρίου, το ζευγάρι ανακοίνωσε στο Instagram ότι περιμένει το πρώτο του παιδί. «Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει», έγραψαν στη δημοσίευσή τους.
