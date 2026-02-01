Celia Kritharioti Couture 2026: Η ελληνική μόδα έλαμψε στο Παρίσι
Celia Kritharioti Couture 2026: Η ελληνική μόδα έλαμψε στο Παρίσι
Ξεχώρισε η σπάνια φωτογραφία όπου ο εφοπλιστής δρ Νίκος Τσάκος, σύζυγος της Σήλιας Κριθαριώτη, ποζάρει δίπλα στην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και την πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Κάρλα Μπρούνι
Ο κόσμος της υψηλής μόδας και η κινηματογραφική αίγλη ενώθηκαν στην Εβδομάδα Μόδας Παρισιού με την παρουσίαση της νέας συλλογής Celia Kritharioti Couture SS26. Η Ελληνίδα, διεθνούς εμβέλειας, σχεδιάστρια, ως Επίσημο Μέλος της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, παρουσίασε μια συλλογή που συνδυάζει τη χειροποίητη τεχνοτροπία με τη θηλυκότητα και το glamour του Old Hollywood.
Η ατμόσφαιρα ήταν μαγευτική: μαύρες βελούδινες κουρτίνες πλαισίωσαν την αίθουσα Pavillon Cambon, ενώ το catwalk ήταν ντυμένο με λευκό σιφόν, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν κινηματογραφική σκηνή. Φορέματα από ταφτά, μετάξι και οργάντζα αιωρούνταν με αέρινες σιλουέτες, φτερά και χειροποίητες δαντέλες. Η συλλογή κορυφώθηκε με ένα νυφικό από λευκό μεταξωτό τούλι, που θύμιζε μπαλαρίνα μέσα σε μουσικό κουτί.
Στο show παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεχώρισε η σπάνια φωτογραφία όπου ο εφοπλιστής ο δρ Νίκος Τσάκος, σύζυγος της Σήλιας Κριθαριώτη, ποζάρει δίπλα στην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και την πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Κάρλα Μπρούνι, αποτυπώνοντας με ένα μόνο στιγμιότυπο την κοσμοπολίτικη λάμψη του event. Η παρουσία τους έδωσε επιπλέον κύρος σε ένα show που αναδεικνύει τη θέση της ελληνικής μόδας στην παγκόσμια σκηνή της υψηλής ραπτικής.
Η βραδιά απέδειξε πως η τέχνη, η φινέτσα και η ελληνική δημιουργικότητα μπορούν να συναντήσουν την παγκόσμια λάμψη.
