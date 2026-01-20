Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το δείπνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Κυριάκος Μητσοτάκης Νίκος Τσάκος

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το δείπνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο

Συζήτησαν για την ελληνοαμερικανική συνεργασία στους τομείς των επιχειρήσεων, της ενέργειας και της ναυτιλίας

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το δείπνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο
Δείπνο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο είχε την περασμένη Παρασκευή η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Όπως έκανε γνωστό με σχετική της ανάρτηση και φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Χ η κυρία Γκιλφόιλ, κατά τη διάρκεια του δείπνου αντάλλαξε απόψεις με τους κ.κ. Μητσοτάκη και Τσάκο «για τη δυναμική συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας στις επιχειρήσεις, την ενέργεια και τη ναυτιλία -τομείς που θα συνεχίσουν να προωθούν την καινοτομία και να συνδέουν τις οικονομίες μας το 2026 και πέρα».

