Η Έλενα Παπαρίζου γιόρτασε τα γενέθλιά της και μίλησε στα σουηδικά, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια πάνω στην τούρτα της είχε βάλει τον αριθμό 8
Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Έλενα Παπαρίζου και σε βίντεο που ανέβασε στα social media μιλάει στα σουηδικά λίγο πριν σβήσει τα κεράκια της τούρτας της.
Η τραγουδίστρια ανέβασε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τους εορτασμούς για τα 44 χρόνια που έκλεισε, με τα αγαπημένα της πρόσωπα, δείχνοντας ενθουσιασμένη. Στην τούρτα της αντί για 44 είχε τοποθετήσει τον αριθμό 8, γράφοντας με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της: «4+4 Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
