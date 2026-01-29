Η Έλενα Παπαρίζου στην πρώτη περιοδεία της Eurovision: Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που επιτέλους το μοιράζομαι
Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου και περιλαμβάνει εμφανίσεις σε δέκα πόλεις της Ευρώπης
Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στην περιοδεία της Eurovision, η οποία είναι και η πρώτη στην ιστορία του θεσμού, ανακοινώθηκε επίσημα πως θα είναι και η Έλενα Παπαρίζου, η οποία είχε κατακτήσει την πρώτη θέση με το «My Nymber One» το 2005.
Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε από την τραγουδίστρια μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η Έλενα Παπαρίζου έγραψε: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που επιτέλους το μοιράζομαι αυτό... Αυτό το καλοκαίρι, θα συμμετέχω στην περιοδεία της Eurovision 2026. Για πρώτη φορά, η μαγεία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision έρχεται σε 10 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Από τις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους, να γιορτάσουμε τη μουσική και να φέρω το πνεύμα της Eurovision πίσω στη σκηνή όπου ανήκει». Έπειτα πρόσθεσε πως οι δέκα πόλεις είναι το Λονδίνο, το Αμβούργο, το Μιλάνο, η Ζυρίχη, η Αμβέρσα, η Κολωνία, η Κοπεγχάγη, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και η Στοκχόλμη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε και στη σελίδα της Eurovision στο Instagram. Μαζί με την Έλενα Παπαρίζου θα βρίσκεται και η Αλεσάντρα Μέλε, η οποία κατέκτησε την 5η θέση με τη Νορβηγία το 2023, ο Guy Sebastian που βρέθηκε επίσης στην 5η θέση με την Αυστραλία το 2015, ο Τζόνι Λόγκαν που κέρδισε δύο φορές, το 1980 και το 1987 με την Ιρλανδία, η Κατρίνα που βγήκε νικήτρια το 1997 εκπροσωπώντας το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Lordi που νίκησαν με τη Φινλανδία το 2006 και η Βέρκα Σερντιούτσκα που βγήκε δεύτερη με την Ουκρανία το 2007.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της EBU, η πρωτοβουλία περιγράφεται ως «ένας εορτασμός της κληρονομιάς του διαγωνισμού, της παγκόσμιας κοινότητας των θαυμαστών του και επτά δεκαετιών αξέχαστης μουσικής. Οι συμμετέχοντες θα ερμηνεύσουν τα δικά τους τραγούδια από τον διαγωνισμό, καθώς και διασκευές αγαπημένων κομματιών από την 70χρονη ιστορία του θεσμού». Η εκκίνηση της περιοδείας θα γίνει μετά τον μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου.
