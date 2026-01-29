Η Έλενα Παπαρίζου στην πρώτη περιοδεία της Eurovision: Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που επιτέλους το μοιράζομαι

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στην περιοδεία της Eurovision , η οποία είναι και η πρώτη στην ιστορία του θεσμού, ανακοινώθηκε επίσημα πως θα είναι και η Έλενα Παπαρίζου , η οποία είχε κατακτήσει την πρώτη θέση με το «My Nymber One» το 2005.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε από την τραγουδίστρια μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.



Στη λεζάντα της ανάρτησης η Έλενα Παπαρίζου έγραψε: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που επιτέλους το μοιράζομαι αυτό... Αυτό το καλοκαίρι, θα συμμετέχω στην περιοδεία της Eurovision 2026. Για πρώτη φορά, η μαγεία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision έρχεται σε 10 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Από τις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους, να γιορτάσουμε τη μουσική και να φέρω το πνεύμα της Eurovision πίσω στη σκηνή όπου ανήκει». Έπειτα πρόσθεσε πως οι δέκα πόλεις είναι το Λονδίνο, το Αμβούργο, το Μιλάνο, η Ζυρίχη, η Αμβέρσα, η Κολωνία, η Κοπεγχάγη, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και η Στοκχόλμη.



Δείτε την ανάρτηση