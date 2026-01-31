Συντετριμμένος ο Σεθ Ρόγκεν με τον θάνατο της Κάθριν Ο’ Χάρα: Είμαστε όλοι τυχεροί που ζήσαμε σε έναν κόσμο με εκείνη μέσα
Ο Ρόγκεν αποχαιρέτησε την ηθοποιό με μία συγκινητική ανάρτηση
«Συντετριμμένος» δήλωσε ο Σεθ Ρόγκεν μετά τον θάνατο της Κάθριν Ο’ Χάρα, αποχαιρετώντας τη με μια δημόσια ανάρτηση στην οποία περιέγραψε τη συνεργασία τους στο «The Studio» ως τιμή και προσωπικό ορόσημο. Ο 43χρονος ηθοποιός και δημιουργός της σειράς του Apple TV+ κοινοποίησε φωτογραφία της Ο’ Χάρα, στην οποία εκείνη εμφανίζεται με παιχνιδιάρικο χαμόγελο, και αναφέρθηκε με έντονα προσωπικούς όρους στη σχέση τους στο πλατό.
«Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω…», έγραψε στην αρχή της ανάρτησής του, σημειώνοντας ότι όταν γνώρισε για πρώτη φορά την Ο’Χάρα, της είχε πει πως τη θεωρούσε «τον πιο αστείο άνθρωπο» που είχε απολαύσει ποτέ να βλέπει στην οθόνη. Στην ίδια ανάρτηση, ο Ρόγκεν αποκάλυψε ότι η παρουσία της Ο’Χάρα στο «Μόνος στο Σπίτι», όπου υποδύθηκε τη μητέρα του Μακόλεϊ Κάλκιν, υπήρξε καθοριστική για τον ίδιο και λειτούργησε ως έμπνευση για να στραφεί στη δημιουργία ταινιών. Όπως έγραψε, «το Home Alone ήταν η ταινία που με έκανε να θέλω να κάνω ταινίες», προσθέτοντας ότι το να δουλέψει μαζί της ήταν «αληθινή τιμή».
Συνεχίζοντας, ο Ρόγκεν περιέγραψε την Ο’Χάρα ως «ξεκαρδιστική, καλή, γενναιόδωρη», επισημαίνοντας ότι η παρουσία της στη σειρά ανέβασε τον πήχη για όλη την ομάδα. «Με έκανε να θέλω να κάνουμε τη σειρά μας αρκετά καλή ώστε να είναι αντάξια της παρουσίας της», ανέφερε, πριν καταλήξει: «Αυτό είναι πραγματικά οδυνηρό. Είμαστε όλοι τυχεροί που ζήσαμε σε έναν κόσμο με εκείνη μέσα».
Η Κάθριν Ο’ Χάρα υποδύθηκε την Πάτι Λι στο «The Studio», μια ισχυρή παράγοντα του Χόλιγουντ, που λειτουργούσε ως μέντορας του χαρακτήρα του Ρόγκεν, Ματ Ρέμικ, καθώς εκείνος αναλάμβανε την ηγεσία μιας εταιρείας παραγωγής.
