Συντετριμμένος ο Σεθ Ρόγκεν με τον θάνατο της Κάθριν Ο’ Χάρα: Είμαστε όλοι τυχεροί που ζήσαμε σε έναν κόσμο με εκείνη μέσα
GALA
Κάθριν Ο' Χάρα Σεθ Ρόγκεν

Συντετριμμένος ο Σεθ Ρόγκεν με τον θάνατο της Κάθριν Ο’ Χάρα: Είμαστε όλοι τυχεροί που ζήσαμε σε έναν κόσμο με εκείνη μέσα

Ο Ρόγκεν αποχαιρέτησε την ηθοποιό με μία συγκινητική ανάρτηση

Συντετριμμένος ο Σεθ Ρόγκεν με τον θάνατο της Κάθριν Ο’ Χάρα: Είμαστε όλοι τυχεροί που ζήσαμε σε έναν κόσμο με εκείνη μέσα
Άννα Νταλλαρή
«Συντετριμμένος» δήλωσε ο Σεθ Ρόγκεν μετά τον θάνατο της Κάθριν Ο’ Χάρα, αποχαιρετώντας τη με μια δημόσια ανάρτηση στην οποία περιέγραψε τη συνεργασία τους στο «The Studio» ως τιμή και προσωπικό ορόσημο. Ο 43χρονος ηθοποιός και δημιουργός της σειράς του Apple TV+ κοινοποίησε φωτογραφία της Ο’ Χάρα, στην οποία εκείνη εμφανίζεται με παιχνιδιάρικο χαμόγελο, και αναφέρθηκε με έντονα προσωπικούς όρους στη σχέση τους στο πλατό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Seth (@sethrogen)


«Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω…», έγραψε στην αρχή της ανάρτησής του, σημειώνοντας ότι όταν γνώρισε για πρώτη φορά την Ο’Χάρα, της είχε πει πως τη θεωρούσε «τον πιο αστείο άνθρωπο» που είχε απολαύσει ποτέ να βλέπει στην οθόνη. Στην ίδια ανάρτηση, ο Ρόγκεν αποκάλυψε ότι η παρουσία της Ο’Χάρα στο «Μόνος στο Σπίτι», όπου υποδύθηκε τη μητέρα του Μακόλεϊ Κάλκιν, υπήρξε καθοριστική για τον ίδιο και λειτούργησε ως έμπνευση για να στραφεί στη δημιουργία ταινιών. Όπως έγραψε, «το Home Alone ήταν η ταινία που με έκανε να θέλω να κάνω ταινίες», προσθέτοντας ότι το να δουλέψει μαζί της ήταν «αληθινή τιμή».

Συνεχίζοντας, ο Ρόγκεν περιέγραψε την Ο’Χάρα ως «ξεκαρδιστική, καλή, γενναιόδωρη», επισημαίνοντας ότι η παρουσία της στη σειρά ανέβασε τον πήχη για όλη την ομάδα. «Με έκανε να θέλω να κάνουμε τη σειρά μας αρκετά καλή ώστε να είναι αντάξια της παρουσίας της», ανέφερε, πριν καταλήξει: «Αυτό είναι πραγματικά οδυνηρό. Είμαστε όλοι τυχεροί που ζήσαμε σε έναν κόσμο με εκείνη μέσα».



Η Κάθριν Ο’ Χάρα υποδύθηκε την Πάτι Λι στο «The Studio», μια ισχυρή παράγοντα του Χόλιγουντ, που λειτουργούσε ως μέντορας του χαρακτήρα του Ρόγκεν, Ματ Ρέμικ, καθώς εκείνος αναλάμβανε την ηγεσία μιας εταιρείας παραγωγής.

Κλείσιμο
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Άννα Νταλλαρή

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης