Η Κάθριν Ο’ Χάρα είχε μιλήσει για το πώς ήθελε να πεθάνει: Θέλω να φύγω γελώντας, περιτριγυρισμένη από τα μεγάλα, ηλικιωμένα εγγόνια μου
Σε συνέντευξη του 2013, η ηθοποιός είχε απαντήσει με χαρακτηριστικό χιούμορ σε ερώτηση για τον θάνατο
Στο φως επανήλθε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Κάθριν Ο’Χάρα πριν από 13 χρόνια, στην οποία είχε δώσει μια σκωπτική απάντηση όταν ρωτήθηκε πώς θα ήθελε να πεθάνει. Το απόσπασμα, από το 2013, προέρχεται από το ερωτηματολόγιο Προυστ, στο οποίο είχε απαντήσει για λογαριασμό του Vanity Fair, και δημοσιεύτηκε εκ νέου μετά τον θάνατό της την Παρασκευή, σε ηλικία 71 ετών.
Στην ερώτηση για το πώς θα ήθελε να είναι οι τελευταίες της στιγμές, η Ο’Χάρα είχε πει ότι θα ήθελε να φύγει «γελώντας, περιτριγυρισμένη από τα μεγάλα, ηλικιωμένα εγγόνια μου, που μου λένε “άσε μας, γιαγιά, επιτέλους!”». Στο ίδιο ερωτηματολόγιο, όταν ρωτήθηκε ποια θεωρεί τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής της, είχε απαντήσει: «Η οικογένειά μου».
Το δημοσίευμα που επαναφέρει τη συνέντευξη αναφέρεται επίσης στα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για τις τελευταίες ώρες της ηθοποιού, σημειώνοντας ότι κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς αντιμετώπιζε δυσκολία στην αναπνοή, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της μέσα σε λίγες ώρες. Μέχρι αυτή τη στιγμή, τα αίτια θανάτου δεν έχουν ανακοινωθεί δημόσια.
Η Κάθριν Ο’Χάρα υπήρξε από τις πιο αναγνωρίσιμες κωμικές παρουσίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, με συμμετοχές σε ταινίες όπως «Μόνος στο Σπίτι» και «After Hours», αλλά και σε σειρές όπως «SCTV» και «Schitt’s Creek». Αφήνει πίσω τον σύζυγό της, Μπο Γουέλτς, με τον οποίο ήταν παντρεμένη σχεδόν 34 χρόνια και τον οποίο γνώρισε σε επαγγελματικό πλαίσιο, καθώς και τα δύο παιδιά τους, Μάθιου και Λουκ, που έχουν ακολουθήσει επαγγελματική πορεία στον χώρο της παραγωγής.
Catherine O'Hara wittily shared how she wanted to die in resurfaced interview... 13 years before death at 71 https://t.co/MxYhnUxCkd— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 31, 2026
