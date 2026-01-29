Από τον Τζάκι Τσαν στον Τομ Κρουζ: Ποιοι ηθοποιοί αρνήθηκαν να χρησιμοποιήσουν κασκαντέρ και ρίσκαραν τη ζωή τους σε ακραία γυρίσματα
Τραυματισμοί, απαιτητικές σκηνές και καριέρες που χτίστηκαν πάνω στην αντοχή - Οι σταρ που δεν δίστασαν να φτάσουν στα όρια

Άννα Νταλλαρή
Η εκτέλεση επικίνδυνων σκηνών από επαγγελματίες κασκαντέρ αποτελεί πάγια πρακτική στο Χόλιγουντ εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, μια μικρή αλλά ηχηρή ομάδα ηθοποιών έχει επιλέξει συνειδητά να κάνει μόνη της τα stunts, αναλαμβάνοντας προσωπικό ρίσκο για μεγαλύτερη αυθεντικότητα στο αποτέλεσμα.

Ακολουθούν μερικοί σταρ που έχουν συνδέσει το όνομά τους με σωματικά απαιτητικές ερμηνείες:

Τομ Κρουζ
Ο Τομ Κρουζ θεωρείται το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονου σταρ που εκτελεί ο ίδιος τα επικίνδυνα stunts του. Στη σειρά ταινιών Mission: Impossible έχει σκαρφαλώσει στον ουρανοξύστη Burj Khalifa, έχει κρεμαστεί από αεροσκάφος κατά την απογείωση και έχει εκτελέσει σκηνές σε μεγάλα ύψη χωρίς ψηφιακή υποστήριξη.
Mission Impossible: Ghost Protocol BEHIND THE SCENES - Burj Khalifa Climb (2011) HD

Αντζελίνα Τζολί
Η Αντζελίνα Τζολί έχει πραγματοποιήσει μεγάλο μέρος των stunts της σε ταινίες δράσης όπως Salt και Mr. & Mrs. Smith. Κατά τη διάρκεια γυρισμάτων τραυματίστηκε στο κεφάλι σε σκηνή που η ίδια χαρακτήρισε «απλή», αποκτώντας μόνιμο σημάδι.
Mr And Mrs Smith

Κάμερον Ντίαζ
Η Κάμερον Ντίαζ έχει εκτελέσει πολλές απαιτητικές λήψεις στην καριέρα της, κυρίως στην ταινία Knight and Day, επιλέγοντας να συμμετέχει ενεργά στις σκηνές δράσης αντί να τις παραχωρεί αποκλειστικά σε κασκαντέρ.
Knight and Day (3/3) Movie CLIP - The Running of the Bulls (2010) HD

Κρίστεν Στιούαρτ
Για τις ανάγκες του Snow White and the Huntsman, η Κρίστεν Στιούαρτ εκπαιδεύτηκε στην ιππασία και συμμετείχε σε επικίνδυνες σκηνές πάνω σε άλογα, εκτελώντας μέρος των stunts η ίδια.
Χάρισον Φορντ
Ο Χάρισον Φορντ πραγματοποίησε αρκετές σκηνές δράσης στη σειρά Indiana Jones, αφήνοντας τα πιο επικίνδυνα στους επαγγελματίες, αλλά συμμετέχοντας ενεργά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά σε γύρισμα.
Indiana Jones Epic Stunt Spectacular at Night in 4K | Disney's Hollywood Studios Walt Disney World

Κιάνου Ριβς
Ο Κιάνου Ριβς έχει συνδέσει την εικόνα του με σωματικά απαιτητικούς ρόλους, από το The Matrix έως το John Wick. Για χρόνια εκτελούσε τα περισσότερα stunts του, ακολουθώντας εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης και αποκατάστασης.
What 12 Keanu Reeves Stunts Looked Like Behind The Scenes | Movies Insider | Insider

Ματ Ντέιμον
Στη σειρά Bourne, ο Ματ Ντέιμον συμμετείχε σε σκηνές μάχης και καταδιώξεων, ενώ είχε εκτελέσει επικίνδυνες σκηνές και σε πολεμικές ταινίες όπως το Saving Private Ryan.
The Bourne Ultimatum (4/9) Movie CLIP - Bourne vs. Desh (2007) HD

Σιλβέστερ Σταλόνε
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε έχει τραυματιστεί επανειλημμένα κάνοντας τα δικά του stunts. Κατά τη διάρκεια γυρισμάτων του The Expendables υπέστη κάταγμα στον αυχένα σε σκηνή μάχης.
Sylvester Stallone on 'The Expendables' Set: The Stunt That Went Too Far

Κρίστιαν Μπέιλ
Ο Κρίστιαν Μπέιλ εκτέλεσε μόνος τους πολλές σκηνές στην τριλογία The Dark Knight, συμμετέχοντας σε επικίνδυνες λήψεις ακόμη και σε μεγάλα ύψη, φορώντας πλήρη εξοπλισμό.
Ντάνιελ Κρεγκ
Ως Τζέιμς Μποντ, ο Ντάνιελ Κρεγκ εκτέλεσε μέρος των stunts του, αν και τα πιο ακραία αναλάμβαναν επαγγελματίες κασκαντέρ. Παρ’ όλα αυτά, τραυματίστηκε επανειλημμένα στα γυρίσματα.
Behind The Scenes Of James Bond’s Wildest Stunts

Τζέισον Στέιθαμ
Ο Τζέισον Στέιθαμ είναι γνωστός για την άρνησή του να χρησιμοποιεί κασκαντέρ. Στα γυρίσματα του The Expendables 3 παραλίγο να χάσει τη ζωή του, όταν φορτηγό ξέφυγε από τον έλεγχο και κατέληξε στη θάλασσα.
Jason Statham Nearly Drowned Filming The Expendables 3

Τζάκι Τσαν
Ο Τζάκι Τσαν αποτελεί μία κατηγορία μόνος του. Έχτισε ολόκληρη την καριέρα του πάνω στα δικά του stunts, με πραγματικά επικίνδυνες σκηνές που του προκάλεσαν δεκάδες τραυματισμούς, καθιστώντας τον θρύλο του παγκόσμιου κινηματογράφου δράσης.
Top 10 Craziest Jackie Chan Stunts That Almost Killed Him

Φωτογραφίες: Jackie Brown / SplashNews.com / Splash / Profimedia, IPA/ABACA / Abaca Press
