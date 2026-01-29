H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Από τον Τζάκι Τσαν στον Τομ Κρουζ: Ποιοι ηθοποιοί αρνήθηκαν να χρησιμοποιήσουν κασκαντέρ και ρίσκαραν τη ζωή τους σε ακραία γυρίσματα
Από τον Τζάκι Τσαν στον Τομ Κρουζ: Ποιοι ηθοποιοί αρνήθηκαν να χρησιμοποιήσουν κασκαντέρ και ρίσκαραν τη ζωή τους σε ακραία γυρίσματα
Τραυματισμοί, απαιτητικές σκηνές και καριέρες που χτίστηκαν πάνω στην αντοχή - Οι σταρ που δεν δίστασαν να φτάσουν στα όρια
Η εκτέλεση επικίνδυνων σκηνών από επαγγελματίες κασκαντέρ αποτελεί πάγια πρακτική στο Χόλιγουντ εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, μια μικρή αλλά ηχηρή ομάδα ηθοποιών έχει επιλέξει συνειδητά να κάνει μόνη της τα stunts, αναλαμβάνοντας προσωπικό ρίσκο για μεγαλύτερη αυθεντικότητα στο αποτέλεσμα.
Ακολουθούν μερικοί σταρ που έχουν συνδέσει το όνομά τους με σωματικά απαιτητικές ερμηνείες:
Τομ Κρουζ
Ο Τομ Κρουζ θεωρείται το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονου σταρ που εκτελεί ο ίδιος τα επικίνδυνα stunts του. Στη σειρά ταινιών Mission: Impossible έχει σκαρφαλώσει στον ουρανοξύστη Burj Khalifa, έχει κρεμαστεί από αεροσκάφος κατά την απογείωση και έχει εκτελέσει σκηνές σε μεγάλα ύψη χωρίς ψηφιακή υποστήριξη.
Αντζελίνα Τζολί
Η Αντζελίνα Τζολί έχει πραγματοποιήσει μεγάλο μέρος των stunts της σε ταινίες δράσης όπως Salt και Mr. & Mrs. Smith. Κατά τη διάρκεια γυρισμάτων τραυματίστηκε στο κεφάλι σε σκηνή που η ίδια χαρακτήρισε «απλή», αποκτώντας μόνιμο σημάδι.
Κάμερον Ντίαζ
Η Κάμερον Ντίαζ έχει εκτελέσει πολλές απαιτητικές λήψεις στην καριέρα της, κυρίως στην ταινία Knight and Day, επιλέγοντας να συμμετέχει ενεργά στις σκηνές δράσης αντί να τις παραχωρεί αποκλειστικά σε κασκαντέρ.
Κρίστεν Στιούαρτ
Για τις ανάγκες του Snow White and the Huntsman, η Κρίστεν Στιούαρτ εκπαιδεύτηκε στην ιππασία και συμμετείχε σε επικίνδυνες σκηνές πάνω σε άλογα, εκτελώντας μέρος των stunts η ίδια.
Χάρισον Φορντ
Ο Χάρισον Φορντ πραγματοποίησε αρκετές σκηνές δράσης στη σειρά Indiana Jones, αφήνοντας τα πιο επικίνδυνα στους επαγγελματίες, αλλά συμμετέχοντας ενεργά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά σε γύρισμα.
Κιάνου Ριβς
Ο Κιάνου Ριβς έχει συνδέσει την εικόνα του με σωματικά απαιτητικούς ρόλους, από το The Matrix έως το John Wick. Για χρόνια εκτελούσε τα περισσότερα stunts του, ακολουθώντας εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης και αποκατάστασης.
Ματ Ντέιμον
Στη σειρά Bourne, ο Ματ Ντέιμον συμμετείχε σε σκηνές μάχης και καταδιώξεων, ενώ είχε εκτελέσει επικίνδυνες σκηνές και σε πολεμικές ταινίες όπως το Saving Private Ryan.
Σιλβέστερ Σταλόνε
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε έχει τραυματιστεί επανειλημμένα κάνοντας τα δικά του stunts. Κατά τη διάρκεια γυρισμάτων του The Expendables υπέστη κάταγμα στον αυχένα σε σκηνή μάχης.
Κρίστιαν Μπέιλ
Ο Κρίστιαν Μπέιλ εκτέλεσε μόνος τους πολλές σκηνές στην τριλογία The Dark Knight, συμμετέχοντας σε επικίνδυνες λήψεις ακόμη και σε μεγάλα ύψη, φορώντας πλήρη εξοπλισμό.
Ντάνιελ Κρεγκ
Ως Τζέιμς Μποντ, ο Ντάνιελ Κρεγκ εκτέλεσε μέρος των stunts του, αν και τα πιο ακραία αναλάμβαναν επαγγελματίες κασκαντέρ. Παρ’ όλα αυτά, τραυματίστηκε επανειλημμένα στα γυρίσματα.
Τζέισον Στέιθαμ
Ο Τζέισον Στέιθαμ είναι γνωστός για την άρνησή του να χρησιμοποιεί κασκαντέρ. Στα γυρίσματα του The Expendables 3 παραλίγο να χάσει τη ζωή του, όταν φορτηγό ξέφυγε από τον έλεγχο και κατέληξε στη θάλασσα.
Τζάκι Τσαν
Ο Τζάκι Τσαν αποτελεί μία κατηγορία μόνος του. Έχτισε ολόκληρη την καριέρα του πάνω στα δικά του stunts, με πραγματικά επικίνδυνες σκηνές που του προκάλεσαν δεκάδες τραυματισμούς, καθιστώντας τον θρύλο του παγκόσμιου κινηματογράφου δράσης.
Φωτογραφίες: Jackie Brown / SplashNews.com / Splash / Profimedia, IPA/ABACA / Abaca Press
Ακολουθούν μερικοί σταρ που έχουν συνδέσει το όνομά τους με σωματικά απαιτητικές ερμηνείες:
Τομ Κρουζ
Ο Τομ Κρουζ θεωρείται το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονου σταρ που εκτελεί ο ίδιος τα επικίνδυνα stunts του. Στη σειρά ταινιών Mission: Impossible έχει σκαρφαλώσει στον ουρανοξύστη Burj Khalifa, έχει κρεμαστεί από αεροσκάφος κατά την απογείωση και έχει εκτελέσει σκηνές σε μεγάλα ύψη χωρίς ψηφιακή υποστήριξη.
Αντζελίνα Τζολί
Η Αντζελίνα Τζολί έχει πραγματοποιήσει μεγάλο μέρος των stunts της σε ταινίες δράσης όπως Salt και Mr. & Mrs. Smith. Κατά τη διάρκεια γυρισμάτων τραυματίστηκε στο κεφάλι σε σκηνή που η ίδια χαρακτήρισε «απλή», αποκτώντας μόνιμο σημάδι.
Κάμερον Ντίαζ
Η Κάμερον Ντίαζ έχει εκτελέσει πολλές απαιτητικές λήψεις στην καριέρα της, κυρίως στην ταινία Knight and Day, επιλέγοντας να συμμετέχει ενεργά στις σκηνές δράσης αντί να τις παραχωρεί αποκλειστικά σε κασκαντέρ.
Κρίστεν Στιούαρτ
Για τις ανάγκες του Snow White and the Huntsman, η Κρίστεν Στιούαρτ εκπαιδεύτηκε στην ιππασία και συμμετείχε σε επικίνδυνες σκηνές πάνω σε άλογα, εκτελώντας μέρος των stunts η ίδια.
Χάρισον Φορντ
Ο Χάρισον Φορντ πραγματοποίησε αρκετές σκηνές δράσης στη σειρά Indiana Jones, αφήνοντας τα πιο επικίνδυνα στους επαγγελματίες, αλλά συμμετέχοντας ενεργά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά σε γύρισμα.
Κιάνου Ριβς
Ο Κιάνου Ριβς έχει συνδέσει την εικόνα του με σωματικά απαιτητικούς ρόλους, από το The Matrix έως το John Wick. Για χρόνια εκτελούσε τα περισσότερα stunts του, ακολουθώντας εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης και αποκατάστασης.
Ματ Ντέιμον
Στη σειρά Bourne, ο Ματ Ντέιμον συμμετείχε σε σκηνές μάχης και καταδιώξεων, ενώ είχε εκτελέσει επικίνδυνες σκηνές και σε πολεμικές ταινίες όπως το Saving Private Ryan.
Σιλβέστερ Σταλόνε
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε έχει τραυματιστεί επανειλημμένα κάνοντας τα δικά του stunts. Κατά τη διάρκεια γυρισμάτων του The Expendables υπέστη κάταγμα στον αυχένα σε σκηνή μάχης.
Κρίστιαν Μπέιλ
Ο Κρίστιαν Μπέιλ εκτέλεσε μόνος τους πολλές σκηνές στην τριλογία The Dark Knight, συμμετέχοντας σε επικίνδυνες λήψεις ακόμη και σε μεγάλα ύψη, φορώντας πλήρη εξοπλισμό.
Ντάνιελ Κρεγκ
Ως Τζέιμς Μποντ, ο Ντάνιελ Κρεγκ εκτέλεσε μέρος των stunts του, αν και τα πιο ακραία αναλάμβαναν επαγγελματίες κασκαντέρ. Παρ’ όλα αυτά, τραυματίστηκε επανειλημμένα στα γυρίσματα.
Τζέισον Στέιθαμ
Ο Τζέισον Στέιθαμ είναι γνωστός για την άρνησή του να χρησιμοποιεί κασκαντέρ. Στα γυρίσματα του The Expendables 3 παραλίγο να χάσει τη ζωή του, όταν φορτηγό ξέφυγε από τον έλεγχο και κατέληξε στη θάλασσα.
Τζάκι Τσαν
Ο Τζάκι Τσαν αποτελεί μία κατηγορία μόνος του. Έχτισε ολόκληρη την καριέρα του πάνω στα δικά του stunts, με πραγματικά επικίνδυνες σκηνές που του προκάλεσαν δεκάδες τραυματισμούς, καθιστώντας τον θρύλο του παγκόσμιου κινηματογράφου δράσης.
Φωτογραφίες: Jackie Brown / SplashNews.com / Splash / Profimedia, IPA/ABACA / Abaca Press
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα