Ray J: Οι γιατροί μου είπαν ότι μου απομένουν λίγοι μήνες ζωής
Ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε πρόσφατα λόγω πνευμονίας
Λίγοι μήνες ζωής ανέφερε ο Ray J ότι του απομένουν, σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
Ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε πρόσφατα μετά από σοβαρή πνευμονία και καρδιακό πρόβλημα, όπως αναφέρθηκε σε δημοσίευμα της Daily Mail.
Σε πρόσφατο live που έκανε στο Instagram, το οποίο κοινοποιήθηκε αργότερα στο X, ο τραγουδιστής είπε: «Το 2027 είναι σίγουρα τελειωμένο για εμένα», αποκαλύπτοντας ότι οι γιατροί του είπαν πως δεν θα ζήσει πολύ. Ο ίδιος σημείωσε ότι η καρδιά του είχε «μαυρίσει» από την κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών, ενώ παραδέχτηκε ότι ένιωθε «ατρόμητος».
Δείτε το βίντεο
Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, ο Ray J μοιράστηκε μέσα από ένα βίντεο στα social media μία ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του, λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τις προσευχές. Ήμουν στο νοσοκομείο. Η καρδιά μου λειτουργεί μόνο στο 25%, αλλά όσο μένω συγκεντρωμένος και στον σωστό δρόμο, όλα θα πάνε καλά. Η υγεία μου δεν είναι καλά, οπότε ευχαριστώ όλους για τη στήριξη και τις προσευχές».
Ο Ray J είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στο Λας Βέγκας στις 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το TMZ, λόγω σοβαρής πνευμονίας και πόνου που ένιωθε στην καρδιά. Πηγές ανέφεραν ότι υποβλήθηκε σε ακτινογραφίες και τρίπλεξ, χωρίς να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα.
Ο τραγουδιστής είχε αντιμετωπίσει ξανά πνευμονία πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, όταν νοσηλεύτηκε στο Μαϊάμι για θεραπεία. Ο επί χρόνια μάνατζέρ του, Ντέιβιντ Βάιντραμπ είχε δηλώσει τότε στο People: «Είναι στο νοσοκομείο λόγω πνευμονίας. Οι γιατροί ήθελαν να τον κρατήσουν μερικές μέρες για παρακολούθηση».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ray J claims he has only months to live after pneumonia hospitalization, heart failure https://t.co/BFDIyC8EaK— New York Daily News (@NYDailyNews) January 28, 2026
Δείτε το βίντεο
Ray J says doctors gave him limited time left. He reveals that his heart is at 25% capacity, and he admits his excessive lifestyle has finally caught up to him pic.twitter.com/QvRTUUBwyn— Akademiks TV (@AkademiksTV) January 28, 2026
