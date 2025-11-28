Συνελήφθη ο Ray J, απείλησε με όπλο την πρώην σύζυγό του κατά τη διάρκεια έντονου καβγά
Συνελήφθη ο Ray J, απείλησε με όπλο την πρώην σύζυγό του κατά τη διάρκεια έντονου καβγά
Στον τραγουδιστή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απειλή τέλεσης αξιόποινης πράξης, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 δολαρίων
Ο Ray J συνελήφθη αφού φέρεται να τράβηξε όπλο στην πρώην σύζυγό του, Princess Love, κατά τη διάρκεια έντονου καβγά που μεταδόθηκε σε livestream.
Ο 44χρονος τραγουδιστής οδηγήθηκε σε κρατητήριο του Λος Άντζελες και κατηγορήθηκε για απειλή τέλεσης αξιόποινης πράξης την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το TMZ. Η εγγύησή του ορίστηκε στα 50.000 δολάρια και αφέθηκε ελεύθερος την ίδια ημέρα.
Βίντεο από το livestream που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει την κατάσταση να ξεφεύγει, καθώς ο Ray J και η πρώην γυναίκα του καβγαδίζουν έντονα, με τον εκείνον να την κατηγορεί ότι οδηγά μεθυσμένη.
Ο Ray J ακούγεται να λέει: «Οδήγα μεθυσμένη, Princess», πριν η πρώην σύζυγός του εμφανιστεί στην κάμερα κρατώντας την κόρη τους. Το πρώην ζευγάρι έχει δύο παιδιά, μία κόρη επτά ετών και έναν γιο πέντε ετών.
Όταν η Love τον κατηγορεί λέγοντας: «Ray, μόλις μας σημάδεψες με όπλο», ο Ray J απαντά: «Οδήγα μεθυσμένη, Princess. Πήγαινε. Θέλεις να πάρεις τα παιδιά μου; Εσύ και η μεθυσμένη ξαδέλφη σου;».
Στη συνέχεια ο Ray J αποκαλεί την Love και τις ξαδέλφες της «αλκοολικές». Όταν ρωτά ποιος θα οδηγήσει αν φύγουν, η Love απαντά: «Δεν οδηγώ! Μόλις μας σημάδεψες με όπλο». Εκείνος ανταπαντά: «Δεν σας σημάδεψα με τίποτα».
Ρωτώντας την γιατί ξύπνησε την κόρη τους, εκείνη λέει: «Το μόνο που ήθελα ήταν να περάσω μια καλή Ημέρα των Ευχαριστιών», ενώ τον κατηγορεί ως «κακοποιητή γυναικών». Αργότερα, η Princess ακούγεται να του λέει: «Πήρα την αστυνομία», με τον Ray J να απαντά: «Θα πυροβολήσω τους γα.....ους μπάτσους».
Το TMZ ανέφερε ότι ο Ray J ξεκίνησε το livestream λέγοντας ότι περνά «τη χειρότερη Ημέρα των Ευχαριστιών στον γα....ο κόσμο». Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το βίντεο δείχνει επίσης τον καλλιτέχνη να κρατά όπλο και να λέει: «Αν αυτοί οι τυπάδες πλησιάσουν έστω και λίγο αυτή την πόρτα, θα τινάξω το γα......ο αυτό πράγμα στον αέρα, αδερφέ».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ο 44χρονος τραγουδιστής οδηγήθηκε σε κρατητήριο του Λος Άντζελες και κατηγορήθηκε για απειλή τέλεσης αξιόποινης πράξης την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το TMZ. Η εγγύησή του ορίστηκε στα 50.000 δολάρια και αφέθηκε ελεύθερος την ίδια ημέρα.
Βίντεο από το livestream που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει την κατάσταση να ξεφεύγει, καθώς ο Ray J και η πρώην γυναίκα του καβγαδίζουν έντονα, με τον εκείνον να την κατηγορεί ότι οδηγά μεθυσμένη.
Ο Ray J ακούγεται να λέει: «Οδήγα μεθυσμένη, Princess», πριν η πρώην σύζυγός του εμφανιστεί στην κάμερα κρατώντας την κόρη τους. Το πρώην ζευγάρι έχει δύο παιδιά, μία κόρη επτά ετών και έναν γιο πέντε ετών.
Ray J allegedly pulled a gun on Princess Love and threatened to kill a man during a completely unhinged livestream— TMZ (@TMZ) November 27, 2025
... and the whole incident was caught on video. pic.twitter.com/442H8r5dFO
Στη συνέχεια ο Ray J αποκαλεί την Love και τις ξαδέλφες της «αλκοολικές». Όταν ρωτά ποιος θα οδηγήσει αν φύγουν, η Love απαντά: «Δεν οδηγώ! Μόλις μας σημάδεψες με όπλο». Εκείνος ανταπαντά: «Δεν σας σημάδεψα με τίποτα».
Ρωτώντας την γιατί ξύπνησε την κόρη τους, εκείνη λέει: «Το μόνο που ήθελα ήταν να περάσω μια καλή Ημέρα των Ευχαριστιών», ενώ τον κατηγορεί ως «κακοποιητή γυναικών». Αργότερα, η Princess ακούγεται να του λέει: «Πήρα την αστυνομία», με τον Ray J να απαντά: «Θα πυροβολήσω τους γα.....ους μπάτσους».
Το TMZ ανέφερε ότι ο Ray J ξεκίνησε το livestream λέγοντας ότι περνά «τη χειρότερη Ημέρα των Ευχαριστιών στον γα....ο κόσμο». Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το βίντεο δείχνει επίσης τον καλλιτέχνη να κρατά όπλο και να λέει: «Αν αυτοί οι τυπάδες πλησιάσουν έστω και λίγο αυτή την πόρτα, θα τινάξω το γα......ο αυτό πράγμα στον αέρα, αδερφέ».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα