Συνελήφθη ο Ray J, απείλησε με όπλο την πρώην σύζυγό του κατά τη διάρκεια έντονου καβγά

Στον τραγουδιστή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απειλή τέλεσης αξιόποινης πράξης, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 δολαρίων

Ο Ray J συνελήφθη αφού φέρεται να τράβηξε όπλο στην πρώην σύζυγό του, Princess Love, κατά τη διάρκεια έντονου καβγά που μεταδόθηκε σε livestream.

Ο 44χρονος τραγουδιστής οδηγήθηκε σε κρατητήριο του Λος Άντζελες και κατηγορήθηκε για απειλή τέλεσης αξιόποινης πράξης την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το TMZ. Η εγγύησή του ορίστηκε στα 50.000 δολάρια και αφέθηκε ελεύθερος την ίδια ημέρα.

Βίντεο από το livestream που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει την κατάσταση να ξεφεύγει, καθώς ο Ray J και η πρώην γυναίκα του καβγαδίζουν έντονα, με τον εκείνον να την κατηγορεί ότι οδηγά μεθυσμένη.

Ο Ray J ακούγεται να λέει: «Οδήγα μεθυσμένη, Princess», πριν η πρώην σύζυγός του εμφανιστεί στην κάμερα κρατώντας την κόρη τους. Το πρώην ζευγάρι έχει δύο παιδιά, μία κόρη επτά ετών και έναν γιο πέντε ετών.

Όταν η Love τον κατηγορεί λέγοντας: «Ray, μόλις μας σημάδεψες με όπλο», ο Ray J απαντά: «Οδήγα μεθυσμένη, Princess. Πήγαινε. Θέλεις να πάρεις τα παιδιά μου; Εσύ και η μεθυσμένη ξαδέλφη σου;».

Στη συνέχεια ο Ray J αποκαλεί την Love και τις ξαδέλφες της «αλκοολικές». Όταν ρωτά ποιος θα οδηγήσει αν φύγουν, η Love απαντά: «Δεν οδηγώ! Μόλις μας σημάδεψες με όπλο». Εκείνος ανταπαντά: «Δεν σας σημάδεψα με τίποτα».

Ρωτώντας την γιατί ξύπνησε την κόρη τους, εκείνη λέει: «Το μόνο που ήθελα ήταν να περάσω μια καλή Ημέρα των Ευχαριστιών», ενώ τον κατηγορεί ως «κακοποιητή γυναικών». Αργότερα, η Princess ακούγεται να του λέει: «Πήρα την αστυνομία», με τον Ray J να απαντά: «Θα πυροβολήσω τους γα.....ους μπάτσους».

Το TMZ ανέφερε ότι ο Ray J ξεκίνησε το livestream λέγοντας ότι περνά «τη χειρότερη Ημέρα των Ευχαριστιών στον γα....ο κόσμο». Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το βίντεο δείχνει επίσης τον καλλιτέχνη να κρατά όπλο και να λέει: «Αν αυτοί οι τυπάδες πλησιάσουν έστω και λίγο αυτή την πόρτα, θα τινάξω το γα......ο αυτό πράγμα στον αέρα, αδερφέ».

Φωτογραφία: Shutterstock

