Κρίσι Τέιγκεν για τη νηφαλιότητά της: 52 ημέρες χωρίς αλκοόλ και χωρίς διάθεση να γυρίσω πίσω στην εξάρτηση
Κρίσι Τέιγκεν για τη νηφαλιότητά της: 52 ημέρες χωρίς αλκοόλ και χωρίς διάθεση να γυρίσω πίσω στην εξάρτηση
Τελικά χωρίς αυτό μπορώ ακόμα να είμαι αστεία, σχολίασε το μοντέλο
52 ημέρες νηφαλιότητας συμπλήρωσε η Κρίσι Τέιγκεν, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει στην κατανάλωση αλκοόλ.
Το 40χρονο μοντέλο μοιράστηκε την εμπειρία της μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, σημειώνοντας ότι είναι ευγνώμων στον Καρλ Ράντκε, «όχι μόνο για όλα τα χρόνια που μας χάρισε μέσα από το Bravo, αλλά για την ειλικρίνεια και το πόσο ανοιχτός είναι σχετικά με το δικό του ταξίδι της νηφαλιότητας». Όπως εξήγησε, οι δυο τους είχαν συζητήσει το θέμα στο podcast της, Self-Conscious.
Σε ξεχωριστό σχόλιο που έκανε κάτω από τη δημοσίευσή της, τόνισε για την 52η ημέρα νηφαλιότητας: «Δεν έχω καμία διάθεση να γυρίσω πίσω. Τελικά, χωρίς αυτό, μπορώ ακόμα να είμαι αστεία. Να είμαι χαζή. Να είμαι απίστευτα νευρική. Αγχωμένη όσο δεν πάει. Και μπορώ να τα περάσω όλα αυτά χωρίς αυτό».
Δείτε το σχόλιό της
Η Τέιγκεν υπενθύμισε ότι είχε μιλήσει δημόσια για την απόφασή της να σταματήσει το αλκοόλ το 2021, όμως στη συνέχεια κύλησε ξανά στην εξάρτησή της. «Αφού ήμουν νηφάλια για λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, άρχισα να πίνω ξανά. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα το έκανα με έναν “συνειδητό” τρόπο. Ήθελα να μπορώ να πίνω ένα ποτήρι κρασί σε ένα ραντεβού με τον σύζυγό μου. Να μπορώ να κάνω πρόποση στα γενέθλια. Πόσο τυχερή είμαι που έχω τη ζωή που έχω, θέλω να τη χαίρομαι» πρόσθεσε.
Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε, αυτό σύντομα εξελίχθηκε σε έναν γνώριμο κύκλο. «Νομίζω ότι εκεί ήταν το πρώτο μου πρόβλημα. Το να συνδέω το ποτό με ανταμοιβή ή με κάποιο είδος “βραβείου ζωής”. Οι ήσυχες στιγμές στο σπίτι ήταν για κρασί. Η ώρα πήγαινε από τις 6 στις 5, μετά στις 4, μετά “ας πούμε είναι μεσημέρι, γιατί όχι;”. Όταν έφτασε στις 11 το πρωί, είπα: ωχ, να ’μαστε πάλι εδώ».
Δείτε την ανάρτησή της
Μέσω της ανάρτησής της, το μοντέλο τόνισε ότι κατανοεί πως είναι «μια μαμά με πλήρη ευθύνη», προσθέτοντας: «Δεν μιλάμε για το είδος του ποτού όπου μπερδεύεις τα λόγια σου και χάνεις ένα σκαλί. Ήμουν ήσυχη όταν έπινα». Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι την ίδια εβδομάδα που άρχισε να συζητά με τον Ράντκε για τη νηφαλιότητα, σταμάτησε να πίνει: «Ήμουν σε συζητήσεις για το Star Search και ήξερα ότι, αν μου δινόταν αυτή η απίστευτη ευκαιρία να συμμετάσχω στην εκπομπή, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να το κάνω με αλκοόλ στο καμαρίνι μου».
Η Τέιγκεν εξήγησε επίσης ότι αυτή τη φορά η απόφαση δεν συνοδεύτηκε από τον ίδιο ενθουσιασμό όπως την πρώτη: «Την πρώτη φορά που το πήρα απόφαση, ήταν συναρπαστικό. Η ορμή ήταν διασκεδαστική και με κρατούσε στον σωστό δρόμο. Τη δεύτερη φορά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν οι γύρω σου χάνουν την πίστη ή αν τη χάνεις εσύ, ή αν είναι συνδυασμός. Ή ίσως κανείς δεν θέλει να ενθουσιαστεί υπερβολικά. Σαν έναν παλιό σύντροφο για τον οποίο έχεις μιλήσει τόσο άσχημα στους φίλους σου και μετά τα ξαναβρίσκετε, και όλοι απλώς σταματούν να νοιάζονται, γιατί ποιος ξέρει τι θα γίνει μετά».
Το 40χρονο μοντέλο μοιράστηκε την εμπειρία της μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, σημειώνοντας ότι είναι ευγνώμων στον Καρλ Ράντκε, «όχι μόνο για όλα τα χρόνια που μας χάρισε μέσα από το Bravo, αλλά για την ειλικρίνεια και το πόσο ανοιχτός είναι σχετικά με το δικό του ταξίδι της νηφαλιότητας». Όπως εξήγησε, οι δυο τους είχαν συζητήσει το θέμα στο podcast της, Self-Conscious.
Σε ξεχωριστό σχόλιο που έκανε κάτω από τη δημοσίευσή της, τόνισε για την 52η ημέρα νηφαλιότητας: «Δεν έχω καμία διάθεση να γυρίσω πίσω. Τελικά, χωρίς αυτό, μπορώ ακόμα να είμαι αστεία. Να είμαι χαζή. Να είμαι απίστευτα νευρική. Αγχωμένη όσο δεν πάει. Και μπορώ να τα περάσω όλα αυτά χωρίς αυτό».
Δείτε το σχόλιό της
Η Τέιγκεν υπενθύμισε ότι είχε μιλήσει δημόσια για την απόφασή της να σταματήσει το αλκοόλ το 2021, όμως στη συνέχεια κύλησε ξανά στην εξάρτησή της. «Αφού ήμουν νηφάλια για λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, άρχισα να πίνω ξανά. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα το έκανα με έναν “συνειδητό” τρόπο. Ήθελα να μπορώ να πίνω ένα ποτήρι κρασί σε ένα ραντεβού με τον σύζυγό μου. Να μπορώ να κάνω πρόποση στα γενέθλια. Πόσο τυχερή είμαι που έχω τη ζωή που έχω, θέλω να τη χαίρομαι» πρόσθεσε.
Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε, αυτό σύντομα εξελίχθηκε σε έναν γνώριμο κύκλο. «Νομίζω ότι εκεί ήταν το πρώτο μου πρόβλημα. Το να συνδέω το ποτό με ανταμοιβή ή με κάποιο είδος “βραβείου ζωής”. Οι ήσυχες στιγμές στο σπίτι ήταν για κρασί. Η ώρα πήγαινε από τις 6 στις 5, μετά στις 4, μετά “ας πούμε είναι μεσημέρι, γιατί όχι;”. Όταν έφτασε στις 11 το πρωί, είπα: ωχ, να ’μαστε πάλι εδώ».
Δείτε την ανάρτησή της
Μέσω της ανάρτησής της, το μοντέλο τόνισε ότι κατανοεί πως είναι «μια μαμά με πλήρη ευθύνη», προσθέτοντας: «Δεν μιλάμε για το είδος του ποτού όπου μπερδεύεις τα λόγια σου και χάνεις ένα σκαλί. Ήμουν ήσυχη όταν έπινα». Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι την ίδια εβδομάδα που άρχισε να συζητά με τον Ράντκε για τη νηφαλιότητα, σταμάτησε να πίνει: «Ήμουν σε συζητήσεις για το Star Search και ήξερα ότι, αν μου δινόταν αυτή η απίστευτη ευκαιρία να συμμετάσχω στην εκπομπή, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να το κάνω με αλκοόλ στο καμαρίνι μου».
Η Τέιγκεν εξήγησε επίσης ότι αυτή τη φορά η απόφαση δεν συνοδεύτηκε από τον ίδιο ενθουσιασμό όπως την πρώτη: «Την πρώτη φορά που το πήρα απόφαση, ήταν συναρπαστικό. Η ορμή ήταν διασκεδαστική και με κρατούσε στον σωστό δρόμο. Τη δεύτερη φορά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν οι γύρω σου χάνουν την πίστη ή αν τη χάνεις εσύ, ή αν είναι συνδυασμός. Ή ίσως κανείς δεν θέλει να ενθουσιαστεί υπερβολικά. Σαν έναν παλιό σύντροφο για τον οποίο έχεις μιλήσει τόσο άσχημα στους φίλους σου και μετά τα ξαναβρίσκετε, και όλοι απλώς σταματούν να νοιάζονται, γιατί ποιος ξέρει τι θα γίνει μετά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα