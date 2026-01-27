Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Οι αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία είναι θυελλώδεις, ήμουν ένα κοριτσάκι ανάμεσα σε εξορίες, στρατόπεδα και φυλακές
Μαργαρίτα Θεοδωράκη Μίκης Θεοδωράκης

Η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα παιδικά της χρόνια

Ιωάννα Μαρίνου
Ως θυελλώδεις περιέγραψε τις αναμνήσεις της παιδικής της ηλικίας η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, αναφερόμενη στον πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος καταδιωκόταν την περίοδο της δικτατορίας λόγω της αντιστασιακής του δράσης.

Η κόρη του αείμνηστου συνθέτη παρουσίασε το βιβλίο της «Οι αναμνήσεις ενός κοριτσιού» και σε δηλώσεις της στο «Buongiorno» που προβλήθηκαν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, μίλησε για τις παιδικές της μνήμες από τα χρόνια της δικτατορίας, όταν ο Μίκης Θεοδωράκης βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της αντίστασης.

Πιο αναλυτικά, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη σχολίασε: «Παρουσιάζω το βιβλίο μου, δεν σταματώ να το παρουσιάζω, γιατί είναι μία πρόφαση να μιλώ για τον πατέρα μου. Οι αναμνήσεις είναι θυελλώδεις, γιατί όταν ήμουν κοριτσάκι, 7-8-9 χρονών, πέσαμε στην εποχή της δικτατορίας. Ήταν μια εποχή που κυνηγούσαν τον πατέρα, έκανε αντίσταση. Ήμουν ένα κοριτσάκι ανάμεσα σε εξορίες, στρατόπεδα και φυλακές, ήταν όλα με πολλή αισιοδοξία. Τα έβλεπα όλα πάντα με χαρά, γιατί είχα τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, που με αγαπούσαν».

