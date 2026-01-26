Ηρώ Μουκίου για το πρόβλημα υγείας της: Οι γιατροί με είχαν για τον άλλο κόσμο, είναι ένα θαύμα

Δεν κλονίστηκε ποτέ η πίστη μου και νομίζω ενισχύθηκε περισσότερο. Το θαύμα ήταν μπροστά μου έκδηλο. Με είχαν για τον άλλο κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Σε μια τέτοια επέμβαση πάντα υπογράφεις ότι δεν θα έχεις ενδεχομένως κάποιες από τις νοητικές ή κινητικές λειτουργείες. Τα υπογράφεις πριν μπεις γιατί είναι δύσκολο χειρουργείο. Μου έλεγαν ότι σε ένα χρόνο θα αποκατασταθεί το βάδισμα και εγώ σε 3 μήνες οδηγούσα και περπατούσα. Είναι η δύναμη της πίστης και της θέλησης».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfycp6m3vlzt)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfycu315yl8p)

Κλείσιμο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfycvffpditl)