Ηρώ Μουκίου για το πρόβλημα υγείας της: Οι γιατροί με είχαν για τον άλλο κόσμο, είναι ένα θαύμα
Η ηθοποιός είχε κύστη στη σπονδυλική στήλη και έκανε χειρουργείο 8 ωρών για να αφαιρεθεί ο όγκος
Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε μίλησε η Ηρώ Μουκίου, εξηγώντας πως για την ίδια αποτελεί ένα θαύμα, καθώς θεωρεί πως με τη δύναμη της πίστης και της θέλησής της κατάφερε να το ξεπεράσει.
Η ηθοποιός εξήγησε πως εντόπισε μία μεγάλη κύστη στη σπονδυλική της στήλη και όλη η περιπέτεια που πέρασε μέχρι να διαπιστώσει αν ήταν καλοηθής όγκος και τι θα έπρεπε να κάνει στη συνέχεια, ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Οι γιατροί, όπως εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή Happy Day τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, «την είχαν για τον άλλο κόσμο».
Η Ηρώ Μουκίου είπε αναλυτικά: «Είναι ένα θαύμα. Είχα μια μεγάλη κύστη στη σπονδυλική στήλη. Είχα συμπτώματα όταν την αντιλήφθηκα. Είχα αταξία στο βάδισμα, είχα προβλήματα στην καθημερινότητά μου, πόνους ισχυρούς. Έναν πόνο τεράστιο στην στομαχική κοιλιακή περιοχή και άρχισε να πιάνει και το αναπνευστικό και έτσι εισήχθη. Φοβήθηκα πάρα πολύ το χειρουργείο, αλλά δεν είναι μόνο το χειρουργείο είναι και το πριν. Το ψάξιμο να βρεις τι όγκος είναι αυτός. Αν είναι καλοήθης ή κακοήθης. Αν είναι κακοήθης είναι 6 μήνες ζωής, αν είναι καλοήθης θέλουμε 8 ώρες χειρουργείο στο νωτιαίο μυελό στη σπονδυλική στήλη. Ήταν έτσι κι αλλιώς δύσκολο. Δεν κλονίστηκε ποτέ η πίστη μου και νομίζω ενισχύθηκε περισσότερο. Το θαύμα ήταν μπροστά μου έκδηλο. Με είχαν για τον άλλο κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Σε μια τέτοια επέμβαση πάντα υπογράφεις ότι δεν θα έχεις ενδεχομένως κάποιες από τις νοητικές ή κινητικές λειτουργείες. Τα υπογράφεις πριν μπεις γιατί είναι δύσκολο χειρουργείο. Μου έλεγαν ότι σε ένα χρόνο θα αποκατασταθεί το βάδισμα και εγώ σε 3 μήνες οδηγούσα και περπατούσα. Είναι η δύναμη της πίστης και της θέλησης».
Μιλώντας για την πίστη της, πρόσθεσε: «Έχω τάμα στον Άγιο Νεκτάριο και πηγαίνω με τα πόδια 8 χιλιόμετρα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για τον σύζυγό της, ο οποίος μένει μόνιμα στην Λάρισα, ενώ εκείνη στην Αθήνα: «Μυστικά δεν θεωρώ ότι υπάρχουν. Είμαστε μαζί 25 χρόνια. Πάντα ζούσε εκείνος εκεί κι εγώ εδώ. Είναι δύσκολο και περνάνε σκέψεις πονηρές και ζήλια αλλά υπάρχει βάση που είναι η αγάπη», δήλωσε.
