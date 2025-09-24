Ηρώ Μουκίου για Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Μου τα εξομολογήθηκε όλα, προσπάθησα αυτόν τον τελευταίο 1,5 χρόνο της ζωής της να είμαστε κοντά
Ηρώ Μουκίου για Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Μου τα εξομολογήθηκε όλα, προσπάθησα αυτόν τον τελευταίο 1,5 χρόνο της ζωής της να είμαστε κοντά
Η ηθοποιός και η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έφυγε πριν από έναν μήνα από τη ζωή, είχαν παίξει στην τηλεοπτική σειρά «Καληνύχτα Μαμά»
Στη σχέση που είχε αναπτύξει με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο πριν φύγει από τη ζωή, αναφέρθηκε η Ηρώ Μουκίου, σημειώνοντας ότι η εκλιπούσα της είχε μιλήσει για τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.
Οι δύο γυναίκες είχαν παίξει στην τηλεοπτική σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα Μαμά», με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου να είναι τότε 12 ετών. Η ηθοποιός που ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» εξήγησε πως τα τελευταία χρόνια είχε χαθεί με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και η Κατερίνα Καινούργιου ήταν το πρόσωπο που τις έφερε ξανά κοντά.
Όπως είπε η ηθοποιός στην παρουσιάστρια που ήταν κολλητή φίλη της εκλιπούσας: «Εσύ μας έφερες ξανά κοντά με την Αλεξάνδρα και πόσο χαίρομαι που μετά από τόσα χρόνια κατάφερα και την ξαναβρήκα. Στο έργο είχα πολλές σκηνές με την Αλεξάνδρα. Κατερίνα μου στο χρωστάω αυτό γιατί μας έφερες κοντά και θα στο χρωστάω για όλη μου τη ζωή».
Στη συνέχεια, Ηρώ Μουκίου μίλησε για τις τελευταίες στιγμές που έζησε στο πλευρό της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: «Κατάφερα να έρθω ξανά κοντά της, να την κάνω για λίγο να ξεφύγει από αυτό που ζούσε. Μου τα εξομολογήθηκε όλα. Προσπάθησα αυτόν τον τελευταίο 1,5 χρόνο της ζωής της να είμαι κοντά της και να αναπληρώσω όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε χάσει».
