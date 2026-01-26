Νάταλι Πόρτμαν για τις φετινές υποψηφιότητες των Όσκαρ: Οι γυναίκες δεν λαμβάνουν τις διακρίσεις που τους αξίζουν
Νάταλι Πόρτμαν για τις φετινές υποψηφιότητες των Όσκαρ: Οι γυναίκες δεν λαμβάνουν τις διακρίσεις που τους αξίζουν
Η ηθοποιός άσκησε κριτική στη διοργάνωση για το γεγονός πως απουσιάζουν πολλά γυναικεία ονόματα από τη λίστα
Τις υποψηφιότητες των Όσκαρ του 2026 σχολίασε η Νάταλι Πόρτμαν, δηλώνοντας πως αποκλείστηκαν πολλές ταινίες που σκηνοθετήθηκαν από γυναίκες και ήταν από τις καλύτερες που παρακολούθησε, τονίζοντας πως δεν λαμβάνουν τις διακρίσεις που τους αξίζουν.
Η 44χρονη ηθοποιός έκανε την κριτική της μιλώντας στο Variety, σημειώνοντας αρχικά: «Πολλές από τις καλύτερες ταινίες που είδα φέτος έγιναν από γυναίκες» και πρόσθεσε: «Βλέπεις τα εμπόδια σε κάθε επίπεδο, όταν τόσες πολλές δεν αναγνωρίζονται την περίοδο των βραβείων. Ανάμεσα στο Sorry Baby, το Left-Handed Girl, το Hedda και το The Testament of Ann Lee. Εννοώ, εξαιρετικές ταινίες φέτος, που πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν και αγαπούν, αλλά δεν λαμβάνουν τις διακρίσεις που τους αξίζουν».
Στη συνέχεια, η Πόρτμαν αναφέρθηκε στις δυσκολίες που υπάρχουν σχετικά με την ολοκλήρωση μίας ταινίας, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιείται από μία γυναίκα, ακόμη και πριν ξεκινήσει η περίοδος των βραβείων: «Κάθε βήμα της διαδρομής είναι πιο απαιτητικό και μετά, όταν τελικά βγεις προς τα έξω και όλα πάνε καλά, η ταινία δεν λαμβάνει την προσοχή που θα έπρεπε. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε», είπε, για να καταλήξει: «Όμως με χαρά, με πολλή χαρά, δουλεύοντας η μία με την άλλη· είναι μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία το να βρίσκεσαι σε μια κοινότητα γυναικών στο πλατό».
Οι υποψηφιότητες των Όσκαρ 2026 ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας το Hamnet είναι το μόνο έργο που έχει σκηνοθετηθεί από γυναίκα, ενώ στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας υπάρχει μόλις μία συμμετοχή με γυναίκα σκηνοθέτιδα. Ο λόγος για το The Voice of Hind Rajab της Kaouther Ben Hania.
Την ίδια στιγμή, η Νάταλι Πόρτμαν είναι υποψήφια για Όσκαρ 2026 ως συμπαραγωγός της ταινίας Arco, διεκδικώντας το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 44χρονη ηθοποιός έκανε την κριτική της μιλώντας στο Variety, σημειώνοντας αρχικά: «Πολλές από τις καλύτερες ταινίες που είδα φέτος έγιναν από γυναίκες» και πρόσθεσε: «Βλέπεις τα εμπόδια σε κάθε επίπεδο, όταν τόσες πολλές δεν αναγνωρίζονται την περίοδο των βραβείων. Ανάμεσα στο Sorry Baby, το Left-Handed Girl, το Hedda και το The Testament of Ann Lee. Εννοώ, εξαιρετικές ταινίες φέτος, που πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν και αγαπούν, αλλά δεν λαμβάνουν τις διακρίσεις που τους αξίζουν».
Natalie Portman calls out awards voters for shutting out "Sorry Baby," "Hedda" and more movies directed by women:— Variety (@Variety) January 25, 2026
“So many of the best films I saw this year were made by women. You just see the barriers at every level because so many were not recognized at awards time. Between… pic.twitter.com/PJXem0ZbSm
Στη συνέχεια, η Πόρτμαν αναφέρθηκε στις δυσκολίες που υπάρχουν σχετικά με την ολοκλήρωση μίας ταινίας, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιείται από μία γυναίκα, ακόμη και πριν ξεκινήσει η περίοδος των βραβείων: «Κάθε βήμα της διαδρομής είναι πιο απαιτητικό και μετά, όταν τελικά βγεις προς τα έξω και όλα πάνε καλά, η ταινία δεν λαμβάνει την προσοχή που θα έπρεπε. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε», είπε, για να καταλήξει: «Όμως με χαρά, με πολλή χαρά, δουλεύοντας η μία με την άλλη· είναι μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία το να βρίσκεσαι σε μια κοινότητα γυναικών στο πλατό».
Οι υποψηφιότητες των Όσκαρ 2026 ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας το Hamnet είναι το μόνο έργο που έχει σκηνοθετηθεί από γυναίκα, ενώ στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας υπάρχει μόλις μία συμμετοχή με γυναίκα σκηνοθέτιδα. Ο λόγος για το The Voice of Hind Rajab της Kaouther Ben Hania.
Την ίδια στιγμή, η Νάταλι Πόρτμαν είναι υποψήφια για Όσκαρ 2026 ως συμπαραγωγός της ταινίας Arco, διεκδικώντας το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα