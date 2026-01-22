Τα μεγάλα ονόματα που «ξέχασε» φέτος ο θείος Όσκαρ: Αριάνα Γκράντε, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Τζέιμς Κάμερον, Πολ Μέσκαλ έμειναν εκτός υποψηφιοτήτων
Τα μεγάλα ονόματα που «ξέχασε» φέτος ο θείος Όσκαρ: Αριάνα Γκράντε, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Τζέιμς Κάμερον, Πολ Μέσκαλ έμειναν εκτός υποψηφιοτήτων
Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έφερε απογοήτευση σε φιλόδοξες παραγωγές και σπουδαία ονόματα του Χόλιγουντ - Από τις δέκα πέρυσι, στην... καμία το σίκουελ του Wicked - Αγνοήθηκε ο ντελ Τόρο για το Frankenstein
Απογοήτευση έφερε σε αρκετούς ηθοποιούς, σκηνοθέτες, αλλά και σε φιλόδοξες παραγωγές η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των Όσκαρ, αφού οι προσδοκίες τους για μία υποψηφιότητα, που θα τους έφερνε πιο κοντά στο πολυπόθητο αγαλματάκι, δεν επιβεβαιώθηκαν.
Την ώρα που η ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ «πρωταγωνιστεί» στην κούρσα με 16 υποψηφιότητες, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αγνοήθηκαν από την Ακαδημία, παρά τα «ηχηρά» τους ονόματα.
Παρακάτω ακολουθούν οι πιο γνωστές απουσίες από τη φετινή κούρσα:
Οι δύο πρωταγωνίστριες των ταινιών «Wicked», η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε, έχασαν όχι μόνο την ευκαιρία να διεκδικήσουν και πάλι ένα χρυσό αγαλματίδιο, αλλά και τη δυνατότητα να γράψουν ιστορία ως οι πρώτες ηθοποιοί που αποσπούν υποψηφιότητες για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για τους ίδιους ρόλους.
Αν και η πρώτη ταινία «Wicked» είχε αποσπάσει πέρυσι 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, το σίκουελ του, το φιλμ «Wicked: For Good» δεν έπεισε την Ακαδημία, αφού παραγκωνίστηκε τελείως.
Απών από τη φετινή λίστα είναι και ο Τζέιμς Κάμερον. Παρότι το «Avatar: Fire and Ash» ξεπέρασε σε μόλις 18 μέρες από την κυκλοφορία του στις κινηματογραφικές αίθουσες το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε εισπράξεις, δεν έχει ιδιαίτερη παρουσία στην κούρσα των Όσκαρ, αφού το τρίτο φιλμ του κινηματογραφικού franchise είναι υποψήφιο μόνο σε δύο κατηγορίες: των οπτικών εφέ και της ενδυματολογίας.
Στην 98η τελετή απονομής των Όσκαρ η Τζέσι Μπάκλεϊ θα διεκδικήσει το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet». Το κινηματογραφικό της ταίρι όμως, ο Πολ Μέσκαλ, δεν θα ριχτεί στη μάχη για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.
Την ώρα που η ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ «πρωταγωνιστεί» στην κούρσα με 16 υποψηφιότητες, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αγνοήθηκαν από την Ακαδημία, παρά τα «ηχηρά» τους ονόματα.
Παρακάτω ακολουθούν οι πιο γνωστές απουσίες από τη φετινή κούρσα:
Οι δύο πρωταγωνίστριες των ταινιών «Wicked», η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε, έχασαν όχι μόνο την ευκαιρία να διεκδικήσουν και πάλι ένα χρυσό αγαλματίδιο, αλλά και τη δυνατότητα να γράψουν ιστορία ως οι πρώτες ηθοποιοί που αποσπούν υποψηφιότητες για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για τους ίδιους ρόλους.
Σίνθια Ερίβο - Αριάνα Γκράντε
Αν και η πρώτη ταινία «Wicked» είχε αποσπάσει πέρυσι 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, το σίκουελ του, το φιλμ «Wicked: For Good» δεν έπεισε την Ακαδημία, αφού παραγκωνίστηκε τελείως.
Wicked: For Good
Απών από τη φετινή λίστα είναι και ο Τζέιμς Κάμερον. Παρότι το «Avatar: Fire and Ash» ξεπέρασε σε μόλις 18 μέρες από την κυκλοφορία του στις κινηματογραφικές αίθουσες το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε εισπράξεις, δεν έχει ιδιαίτερη παρουσία στην κούρσα των Όσκαρ, αφού το τρίτο φιλμ του κινηματογραφικού franchise είναι υποψήφιο μόνο σε δύο κατηγορίες: των οπτικών εφέ και της ενδυματολογίας.
Τζέιμς Κάμερον
Στην 98η τελετή απονομής των Όσκαρ η Τζέσι Μπάκλεϊ θα διεκδικήσει το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet». Το κινηματογραφικό της ταίρι όμως, ο Πολ Μέσκαλ, δεν θα ριχτεί στη μάχη για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.
Πολ Μέσκαλ
Ο Τζόελ Έτζερτον είναι ένας ακόμη ηθοποιός που αγνοήθηκε. Το «Train Dreams» στο οποίο πρωταγωνιστεί φιγουράρει μεταξύ άλλων στην πιο σημαντική κατηγορία, εκείνη της Καλύτερης Ταινίας, όχι όμως σε αυτή για τον Α' Ανδρικό Ρόλο.
Τζόελ Έτζερτον
Πολλοί ήθελαν τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο να προτείνεται για Καλύτερη Σκηνοθεσία για τον πολυσυζητημένο του «Frankenstein» που χάρισε στον Τζέικομπ Ελόρντι την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ. Όμως, τα μέλη της Ακαδημίας δεν έδωσαν στον Μεξικανό σκηνοθέτη την ευκαιρία να προσθέσει ένα ακόμη χρυσό αγαλματίδιο στη συλλογή του.
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα