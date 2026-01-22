Τα μεγάλα ονόματα που «ξέχασε» φέτος ο θείος Όσκαρ: Αριάνα Γκράντε, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Τζέιμς Κάμερον, Πολ Μέσκαλ έμειναν εκτός υποψηφιοτήτων
Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έφερε απογοήτευση σε φιλόδοξες παραγωγές και σπουδαία ονόματα του Χόλιγουντ - Από τις δέκα πέρυσι, στην... καμία το σίκουελ του Wicked - Αγνοήθηκε ο ντελ Τόρο για το Frankenstein

Αναστασία Σταθά
Απογοήτευση έφερε σε αρκετούς ηθοποιούς, σκηνοθέτες, αλλά και σε φιλόδοξες παραγωγές η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των Όσκαρ, αφού οι προσδοκίες τους για μία υποψηφιότητα, που θα τους έφερνε πιο κοντά στο πολυπόθητο αγαλματάκι, δεν επιβεβαιώθηκαν.

Την ώρα που η ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ  «πρωταγωνιστεί» στην κούρσα με 16 υποψηφιότητες, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αγνοήθηκαν από την Ακαδημία, παρά τα «ηχηρά» τους ονόματα.

Παρακάτω ακολουθούν οι πιο γνωστές απουσίες από τη φετινή κούρσα:


Σίνθια Ερίβο - Αριάνα Γκράντε

Οι δύο πρωταγωνίστριες των ταινιών «Wicked», η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε, έχασαν όχι μόνο την ευκαιρία να διεκδικήσουν και πάλι ένα χρυσό αγαλματίδιο, αλλά και τη δυνατότητα να γράψουν ιστορία ως οι πρώτες ηθοποιοί που αποσπούν υποψηφιότητες για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για τους ίδιους ρόλους.

Wicked: For Good

Αν και η πρώτη ταινία «Wicked» είχε αποσπάσει πέρυσι 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, το σίκουελ του, το φιλμ «Wicked: For Good» δεν έπεισε την Ακαδημία, αφού παραγκωνίστηκε τελείως.


Τζέιμς Κάμερον

Απών από τη φετινή λίστα είναι και ο Τζέιμς Κάμερον. Παρότι το «Avatar: Fire and Ash» ξεπέρασε σε μόλις 18 μέρες από την κυκλοφορία του στις κινηματογραφικές αίθουσες το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε εισπράξεις, δεν έχει ιδιαίτερη παρουσία στην κούρσα των Όσκαρ, αφού το τρίτο φιλμ του κινηματογραφικού franchise είναι υποψήφιο μόνο σε δύο κατηγορίες: των οπτικών εφέ και της ενδυματολογίας.

Πολ Μέσκαλ

Στην 98η τελετή απονομής των Όσκαρ η Τζέσι Μπάκλεϊ θα διεκδικήσει το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet». Το κινηματογραφικό της ταίρι όμως, ο Πολ Μέσκαλ, δεν θα ριχτεί στη μάχη για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.

Τζόελ Έτζερτον

Ο Τζόελ Έτζερτον είναι ένας ακόμη ηθοποιός που αγνοήθηκε. Το «Train Dreams» στο οποίο πρωταγωνιστεί φιγουράρει μεταξύ άλλων στην πιο σημαντική κατηγορία, εκείνη της Καλύτερης Ταινίας, όχι όμως σε αυτή για τον Α' Ανδρικό Ρόλο.

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Πολλοί ήθελαν τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο να προτείνεται για Καλύτερη Σκηνοθεσία για τον πολυσυζητημένο του «Frankenstein» που χάρισε στον Τζέικομπ Ελόρντι την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ. Όμως, τα μέλη της Ακαδημίας δεν έδωσαν στον Μεξικανό σκηνοθέτη την ευκαιρία να προσθέσει ένα ακόμη χρυσό αγαλματίδιο στη συλλογή του.

Αναστασία Σταθά
