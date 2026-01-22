Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Όσκαρ 2026: Tέσσερις υποψηφιότητες για την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου, δείτε αναλυτικά ανά κατηγορία
Όσκαρ 2026: Tέσσερις υποψηφιότητες για την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου, δείτε αναλυτικά ανά κατηγορία
Το Sinners σπάει ρεκόρ με συνολικά 16 υποψηφιότητες
Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, τις υποψηφιότητες των 98ων βραβείων Όσκαρ, που θα απονεμηθούν στις 15 Μαρτίου του 2026.
Το Sinners αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής οσκαρικής κούρσας, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακό αριθμό υποψηφιοτήτων σε βασικές και τεχνικές κατηγορίες. Η ταινία ξεχωρίζει τόσο για την παρουσία της στις κορυφαίες κατηγορίες, όπως Καλύτερη Ταινία και Σκηνοθεσία, όσο και για τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών και των β΄ ρόλων. Μετά το Sinners, τη σκυτάλη σε αριθμό υποψηφιοτήτων παίρνει το One Battle After Another, το οποίο συγκεντρώνει 12. Η ταινία έχει ισχυρή παρουσία τόσο στις κορυφαίες κατηγορίες (Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Α΄ και Β΄ Ανδρικοί και Γυναικείοι Ρόλοι) όσο και σε βασικούς τεχνικούς τομείς, όπως μοντάζ, ήχος, μουσική, διασκευασμένο σενάριο, διεύθυνση φωτογραφίας και casting.
Το Bugonia καταγράφει μια σταθερή και ουσιαστική παρουσία, εξασφαλίζοντας 4 υποψηφιότητες σε κομβικές καλλιτεχνικές κατηγορίες. Η ταινία διεκδικεί το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, ενώ ξεχωρίζει και στον τομέα της ερμηνείας με την υποψηφιότητα της Έμμα Στόουν για Α΄ Γυναικείο Ρόλο, πλαισιωμένη από αναγνωρίσεις στη μουσική και στο διασκευασμένο σενάριο.
Τις υποψηφιότητες παρουσίασαν ζωντανά από το ιστορικό Samuel Goldwyn Theater στο Λος Άντζελες οι ηθοποιοί Ντάνιελ Μπρουκς και Λιούις Πούλμαν.
Δείτε το βίντεο
Τη φετινή χρονιά εισάγεται μία νέα κατηγορία βραβείου, αυτή της καλύτερης διανομής ρόλων (casting), ενώ προβλέπεται και η προσθήκη ακόμη μίας κατηγορίας για τις καλύτερες σκηνές δράσης, η οποία θα κάνει την εμφάνισή της στην 100ή Απονομή το 2028, για ταινίες που θα έχουν κυκλοφορήσει το 2027.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:
Καλύτερη Ταινία
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Α΄ Ανδρικός Ρόλος
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Maura, The Secret Agent
Α΄ Γυναικείος Ρόλος
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
Σκηνοθεσία
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Joaquim Trier, Sentimental Value
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Ryan Coogler, Sinners
Β΄ Ανδρικός Ρόλος
Benicio Del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Sean Penn, One Battle After Another
Stellan Skarsgard, Sentimental Value
Β΄ Γυναικείος Ρόλος
Elle Fanning, Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another
Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting through Rocks
Mr. Nobody against Putin
The Perfect Neighbor
Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Μοντάζ
Marty Supreme
One Battle After Another
F1: The Movie
Sinners
Sentimental Value
Ξενόγλωσση Ταινία
The Secret Agent (Brazil)
It Was Just An Accident (France)
Sentimental Value (Norway)
Sirât (Spain)
The Voice of Hind Rajab (Tunisia)
Τραγούδι
Golden, KPop Demon Hunters
I Lied to You, Sinners
Train Dreams, Train Dreams
Dear Me from Diane Warren: Relentless
Sweet Dreams Of Joy from Viva Verdi!
Σκηνογραφία
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Ήχος
F1: The Movie
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirât
Οπτικά Εφέ
Avatar: Fire and Ash
Sinners
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Μακιγιάζ και Κομμώσεις
Frankenstein
Sinners
The Smashing Machine
Kokuho
The Ugly Stepsister
Μουσική
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Σενάριο (Διασκευασμένο)
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
Σενάριο (Πρωτότυπο)
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Ενδυματολογία
Avatar
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Arco
Elio
Kpop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2
Casting
Sinners
One Battle After Another
Hamnet
Marty Supreme
The Secret Agent
Διεύθυνση Φωτογραφίας
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Το Sinners αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής οσκαρικής κούρσας, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακό αριθμό υποψηφιοτήτων σε βασικές και τεχνικές κατηγορίες. Η ταινία ξεχωρίζει τόσο για την παρουσία της στις κορυφαίες κατηγορίες, όπως Καλύτερη Ταινία και Σκηνοθεσία, όσο και για τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών και των β΄ ρόλων. Μετά το Sinners, τη σκυτάλη σε αριθμό υποψηφιοτήτων παίρνει το One Battle After Another, το οποίο συγκεντρώνει 12. Η ταινία έχει ισχυρή παρουσία τόσο στις κορυφαίες κατηγορίες (Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Α΄ και Β΄ Ανδρικοί και Γυναικείοι Ρόλοι) όσο και σε βασικούς τεχνικούς τομείς, όπως μοντάζ, ήχος, μουσική, διασκευασμένο σενάριο, διεύθυνση φωτογραφίας και casting.
Το Bugonia καταγράφει μια σταθερή και ουσιαστική παρουσία, εξασφαλίζοντας 4 υποψηφιότητες σε κομβικές καλλιτεχνικές κατηγορίες. Η ταινία διεκδικεί το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, ενώ ξεχωρίζει και στον τομέα της ερμηνείας με την υποψηφιότητα της Έμμα Στόουν για Α΄ Γυναικείο Ρόλο, πλαισιωμένη από αναγνωρίσεις στη μουσική και στο διασκευασμένο σενάριο.
Τις υποψηφιότητες παρουσίασαν ζωντανά από το ιστορικό Samuel Goldwyn Theater στο Λος Άντζελες οι ηθοποιοί Ντάνιελ Μπρουκς και Λιούις Πούλμαν.
Δείτε το βίντεο
Τη φετινή χρονιά εισάγεται μία νέα κατηγορία βραβείου, αυτή της καλύτερης διανομής ρόλων (casting), ενώ προβλέπεται και η προσθήκη ακόμη μίας κατηγορίας για τις καλύτερες σκηνές δράσης, η οποία θα κάνει την εμφάνισή της στην 100ή Απονομή το 2028, για ταινίες που θα έχουν κυκλοφορήσει το 2027.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:
Καλύτερη Ταινία
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Α΄ Ανδρικός Ρόλος
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Maura, The Secret Agent
Α΄ Γυναικείος Ρόλος
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
Σκηνοθεσία
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Joaquim Trier, Sentimental Value
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Ryan Coogler, Sinners
Β΄ Ανδρικός Ρόλος
Benicio Del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Sean Penn, One Battle After Another
Stellan Skarsgard, Sentimental Value
Β΄ Γυναικείος Ρόλος
Elle Fanning, Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another
Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting through Rocks
Mr. Nobody against Putin
The Perfect Neighbor
Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Μοντάζ
Marty Supreme
One Battle After Another
F1: The Movie
Sinners
Sentimental Value
Ξενόγλωσση Ταινία
The Secret Agent (Brazil)
It Was Just An Accident (France)
Sentimental Value (Norway)
Sirât (Spain)
The Voice of Hind Rajab (Tunisia)
Τραγούδι
Golden, KPop Demon Hunters
I Lied to You, Sinners
Train Dreams, Train Dreams
Dear Me from Diane Warren: Relentless
Sweet Dreams Of Joy from Viva Verdi!
Σκηνογραφία
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Ήχος
F1: The Movie
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirât
Οπτικά Εφέ
Avatar: Fire and Ash
Sinners
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Μακιγιάζ και Κομμώσεις
Frankenstein
Sinners
The Smashing Machine
Kokuho
The Ugly Stepsister
Μουσική
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Σενάριο (Διασκευασμένο)
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
Σενάριο (Πρωτότυπο)
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Ενδυματολογία
Avatar
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Arco
Elio
Kpop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2
Casting
Sinners
One Battle After Another
Hamnet
Marty Supreme
The Secret Agent
Διεύθυνση Φωτογραφίας
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα