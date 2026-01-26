Αποκαλυπτική και με καλή διάθεση η Κλέλια Ανδριολάτου, δείτε βίντεο
Κλέλια Ανδριολάτου Ηθοποιός Instagram

Αποκαλυπτική και με καλή διάθεση η Κλέλια Ανδριολάτου, δείτε βίντεο

Ντυμένη στα λευκά η νεαρή ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο με τέσσερα διαφορετικά καρέ για την προετοιμασία της

Αποκαλυπτική και με καλή διάθεση η Κλέλια Ανδριολάτου, δείτε βίντεο
Σε πολύ καλή διάθεση ήταν την Κυριακή η Κλέλια Ανδριολάτου και το πιστοποίησε με ανάρτησή της στο Instagram.

Ντυμένη στα λευκά η νεαρή ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο με τέσσερα διαφορετικά καρέ για την προετοιμασία της.

«Η διάθεση της Κυριακής είναι καλή διάθεση» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κλέλια Ανδριολάτου με τους followers της να την χαρακτηρίζουν «θεά» και «πανέμορφη» ενώ κάποιοι εξέφρασαν και τον έρωτά τους.

