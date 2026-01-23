Πώς το όνομα του Τζόνι Ντεπ βρέθηκε σε δικαστικά έγγραφα για την υπόθεση Λάιβλι-Μπαλντόνι
Ο Ράιαν Ρέινολντς σε συνομιλία με τον ατζέντη του για την υπόθεση της συζύγου του αναφέρθηκε στον Τζόνι Ντεπ
Στη δικαστική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι με τον Τζάστιν Μπαλντόνι εμφανίστηκε να «μπλέκεται» και ο Τζόνι Ντεπ, καθώς σε νέα μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν καταγράφεται ότι το όνομά του αναφέρεται από τον Ράιαν Ρέινολντς σε συζήτηση για το πώς εξελίσσονται τέτοιου τύπου υποθέσεις στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το TMZ και φέρονται να αποκαλύφθηκαν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, πρόκειται για ανταλλαγή μηνυμάτων του Αυγούστου 2024 ανάμεσα στον Ράιαν Ρέινολντς, σύζυγο της Μπλέικ Λάιβλι, και τον ατζέντη του Γουόρεν Ζαβάλα. Στα μηνύματα, ο Ζαβάλα εμφανίζεται να σχολιάζει τον Τζάστιν Μπαλντόνι και να εκφράζει ανησυχία ότι «στήνεται παγίδα» σε επίπεδο δημόσιας αφήγησης, ενώ ο Ρέινολντς απαντά ότι «κάποιος θα πει σε έναν δημοσιογράφο την πραγματική ιστορία και θα γυρίσει μπούμερανγκ».
Σε επόμενο σημείο, ο Ζαβάλα φέρεται να γράφει ότι «η αλήθεια μερικές φορές θολώνει» και να σημειώνει ότι θέλει «να προστατέψει το ρίσκο» και ότι «το να δουλέψει η ταινία είναι το παν». Σε μήνυμα που ακολουθεί, ο ατζέντης φέρεται να χαρακτηρίζει την υπόθεση «spin» και να προτείνει να την αφήσουν «να καεί».
Η αναφορά στον Τζόνι Ντεπ εμφανίζεται όταν ο Ρέινολντς, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, απαντά: «Πώς πήγε αυτό για τον Ντεπ;», παραπέμποντας στη γνωστή δικαστική διαμάχη του ηθοποιού με την Άμπερ Χερντ, η οποία είχε εξελιχθεί σε υπόθεση με μεγάλη δημοσιότητα.
Στο ίδιο υλικό αναφέρεται ότι η ένταση ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του «It Ends With Us» είχε αρχίσει να συζητείται από τον Αύγουστο του 2024, ενώ η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε αγωγή κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι τον Δεκέμβριο του 2024 για καταγγελλόμενη σεξουαλική παρενόχληση στο πλατό. Ο Τζάστιν Μπαλντόνι έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και είχε καταθέσει ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Λάιβλι και του Ρέινολντς, η οποία, σύμφωνα με το κείμενο, απορρίφθηκε από δικαστή τον Ιούνιο του 2025.
Johnny Depp is getting his name dragged into the Blake Lively and Justin Baldoni drama ... and it's all because of some newly revealed text messages fired off by Ryan Reynolds.— TMZ (@TMZ) January 22, 2026
New legal docs obtained by TMZ feature texts between Ryan and his talent agent, Warren Zavala ... and… pic.twitter.com/zLj7JHW8HZ
