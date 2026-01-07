Ο Μπαλντόνι υποστηρίζει ότι η Λάιβλι του έστησε παγίδα αρνούμενη να αντικατασταθεί στις ερωτικές σκηνές του It Ends With Us
Αυτό είναι ξεκάθαρα μια παγίδα που μου στήνει, είχε γράψει ο ηθοποιός σε μήνυμά του προς τον πρώην ατζέντη του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων
Παγίδα υποστηρίζει ο Τζάστιν Μπαλντόνι ότι του έστησε η Μπλέικ Λάιβλι, αρνούμενη να αξιοποιήσει τη δυνατότητα αντικατάστασής της στις ερωτικές σκηνές της ταινίας It Ends With Us στην οποία συμπρωταγωνίστησαν.
Σύμφωνα με ένα μήνυμα που έστειλε ο Μπαλντόνι την περίοδο που οι εντάσεις μεταξύ των δύο ηθοποιών κλιμακώνονταν παρασκηνιακά, ο 42χρονος πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης του φιλμ φέρεται να εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
Στο συγκεκριμένο μήνυμα που εστάλη την 30ή Δεκεμβρίου 2023 προς τον Ντάνι Γκρίνμπεργκ, πρώην ατζέντη του στη William Morris Endeavor Entertainment (WME), ο Μπαλντόνι ανέφερε ότι είχε περάσει «μια πραγματικά, πραγματικά κακή εβδομάδα» λόγω της συνεργασίας του με τη Λάιβλι. Όπως έγραψε, εκείνη επικοινώνησε απευθείας μαζί του και πρότεινε μια συνάντηση στο σπίτι της, προτού περάσει σε αυτό που περιέγραψε ως μια ολοένα μεγαλύτερη διαφωνία για το πώς θα γυρίζονταν οι ερωτικές σκηνές της ταινίας.
Ο Μπαλντόνι ισχυρίστηκε ότι η Λάιβλι είχε αρνηθεί να χρησιμοποιηθεί αντικαταστάτρια για τις σεξουαλικές σκηνές, γεγονός που –κατά τον ίδιο– οδήγησε στελέχη της Sony και τον παραγωγό Τοντ Μπλακ να παρέμβουν. «Αυτό είναι ξεκάθαρα μια παγίδα που μου στήνει», έγραψε, προσθέτοντας ότι, παρ’ όλα αυτά, εκείνη επέμενε να χρησιμοποιηθεί αντικαταστάτης στη δική του θέση.
Επίσης, ανέφερε ότι η συμπρωταγωνίστριά του απέρριψε τα storyboards του για τις σκηνές και πίεσε, ώστε και οι δύο ηθοποιοί να παραμείνουν ντυμένοι σε μια στιγμή που ο ίδιος θεωρούσε κομβική για την ταινία. «Αν ξέρεις το βιβλίο, είναι απλώς γελοίο», πρόσθεσε ο Μπαλντόνι.
Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ένα τεράστιο μπάχαλο ---», ο Μπαλντόνι είχε πει στον Γκρίνμπεργκ ότι έδινε στη Λάιβλι «το 95% από αυτά που θέλει για την ειρήνη», όμως είχε σημειώσει πως η εμπειρία να δουλεύει με «μια ηθοποιό που κάνει τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη» ήταν «πολύ εξουθενωτική» και «χρονικά απαιτητική» μέσα στις γιορτές.
Πέντε ημέρες αργότερα, στις 4 Ιανουαρίου 2024, ο Μπαλντόνι, η Λάιβλι, ο σύζυγός της, Ράιαν Ρέινολντς, και εκπρόσωποι του στούντιο πραγματοποίησαν μια συνάντηση για να συζητήσουν έναν κατάλογο 17 μέτρων προστασίας που είχε ζητήσει η Μπλέικ Λάιβλι πριν ξαναρχίσει η παραγωγή μετά τις απεργίες. Τα μέτρα, τα οποία, όπως αναφέρεται στο κείμενο, είχαν συμφωνηθεί εγγράφως στα μέσα Νοεμβρίου 2023, προορίζονταν να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της Λάιβλι σχετικά με τη συμπεριφορά στο σετ και την ασφάλεια.
Πηγή κοντά στη Λάιβλι αντιτείνει ότι «αυτά τα μηνύματα εστάλησαν μόνο αφού η Μπλέικ είχε περιγράψει λεπτομερώς τους πολλούς τρόπους με τους οποίους ο Μπαλντόνι και ο Τζέιμς Χιθ (κινηματογραφικός παραγωγός και στέλεχος της εταιρείας Wayfarer Studios, την οποία ίδρυσε με τον Μπαλντόνι) δημιούργησαν ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον στο πλατό, αφού συμφώνησαν σε περισσότερες από δώδεκα “προστασίες” για την ασφάλεια του καστ και του συνεργείου, και λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση της 4ης Ιανουαρίου, όπου αυτές οι προστασίες θα συζητούνταν πριν ξεκινήσουν και πάλι τα γυρίσματα».
«Η αλληλουχία των μηνυμάτων υπογραμμίζει την πρόθεση του Μπαλντόνι για αντίποινα», συνεχίζει η ίδια πηγή. «Αντανακλά τον θυμό του για τα ίδια μέτρα ασφαλείας που δημόσια είχε πει ότι είναι και “λογικά” και “απαραίτητα”, και τα οποία αργότερα παραδέχθηκε στην κατάθεσή του ότι ήταν λογικά, αλλά και τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι έπρεπε να εμφανιστεί σε μια συνάντηση, στην οποία επίσης είχε συμφωνήσει».
Το μήνυμα εστάλη μήνες μετά από μια φερόμενη αντιπαράθεση στο σετ τον Απρίλιο του 2023, κατά την οποία ο Ράιαν Ρέινολντς φέρεται να αντέδρασε κλαίγοντας μετά το bullying του Τζάστιν Μπαλντόνι σε βάρος της Μπλέικ Λάιβλι για τα κιλά της — μια στιγμή που, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, μάρτυρες είπαν ότι παρακολούθησαν επίσης η Τέιλορ Σουίφτ και ο Χιου Τζάκμαν.
Η νομική διαμάχη μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών ξέσπασε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Λάιβλι κατέθεσε αγωγή κατά του Μπαλντόνι και αρκετούς συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και τον Τζέιμι Χιθ, καταγγέλλοντας σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα, ενώ ζητούσε αποζημίωση 160 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μπαλντόνι αρνήθηκε τις κατηγορίες και κατέθεσε ανταγωγή 400 εκατομμυρόων δολαρίων, η οποία απορρίφθηκε τον Ιούνιο.
Η επόμενη ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιανουαρίου, ενώ η δίκη –σύμφωνα με το κείμενο– έχει οριστεί προς το παρόν για τις 18 Μαΐου.
Justin Baldoni Claims in Unsealed Texts Blake Lively Was ‘Setting Me Up for a Trap’ by Refusing Body Double in Sex Scene https://t.co/6BhaZxmDKn— People (@people) January 7, 2026
