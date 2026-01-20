Η Λάιβλι υποστηρίζει ότι ο Μπαλντόνι την ανάγκασε να εμφανιστεί γυμνή στη σκηνή τοκετού της ταινίας «It Ends With Us»: Ήταν ταπεινωτικό, δηλώνει

Ήμουν ξαπλωμένη σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι, με τα γυμνά μου πόδια ανοιχτά, ενώ προσωπικό περνούσε από μπροστά μου, αναφέρει η ηθοποιός στην κατάθεσή της





Σχεδόν γυμνή υποστηρίζει η Μπλέικ Λάιβλι ότι την πίεσε να εμφανιστεί ο Τζάστιν Μπαλντόνι στην ταινία It Ends With Us . Πρόκειται για τη σκηνή στην οποία η ηρωίδα που υποδύεται γεννά την κόρη που αποκτά μςε τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο 41χρονος ηθοποιός.Όπως αναφέρει, η Λάιβλι το να βρίσκεται στο πλατό με τα «γεννητικά της όργανα ελάχιστα καλυμμένα» ήταν για εκείνη «παραβιαστικό και ταπεινωτικό».Αποσπάσματα από την κατάθεση της Λάιβλι, στο πλαίσιο της νομικής διαμάχης της με τον Μπαλντόνι, αποσφραγίστηκαν την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και περιλαμβάνουν σειρά λεπτομερειών, ανάμεσά τους την αντίδρασή της στη σκηνή του τοκετού, καθώς και φωτογραφίες από τα γυρίσματα όπου φαίνεται με τα πόδια της ανοιχτά.Στην κατάθεσή της, αναφέρει ότι την ημέρα των γυρισμάτων της συγκεκριμένης σκηνής του τοκετού, ο Μπαλντόνι και ο παραγωγός της ταινίας, Τζέιμι Χιθ, επέμειναν να παίξει γυμνή. Όπως λέει, ο Μπαλντόνι της ανέφερε ότι η σύζυγός του έσκισε τα ρούχα της όταν γεννούσε τα παιδιά τους.Η Λάιβλι δηλώνει ότι του απάντησε πως στις τέσσερις φορές που η ίδια γέννησε τα παιδιά της δεν ήταν ποτέ γυμνή και ότι ζήτησε ο χαρακτήρας της να φορά νοσοκομειακή ρόμπα, καθώς η σκηνή εκτυλισσόταν σε νοσοκομείο.Σύμφωνα με την ίδια, ο Μπαλντόνι συνέχισε να την πιέζει να εμφανιστεί γυμνή. Η Λάιβλι αναφέρει επίσης ότι ένιωσε «αναγκασμένη να συμβιβαστεί και τελικά συμφώνησε να είναι γυμνή από το στήθος και κάτω, κάτι που δεν είχε προηγουμένως συζητηθεί ή συμφωνηθεί».Η ηθοποιός υποστηρίζει ότι χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να γυριστεί η σκηνή του τοκετού και περιγράφει: «Σε πολλά σημεία των γυρισμάτων, ήμουν ξαπλωμένη ανάσκελα σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι, με τα γυμνά μου πόδια ανοιχτά στα στηρίγματα, ενώ προσωπικό που δεν ήταν απαραίτητο περνούσε από μπροστά μου».«στρατηγικά τοποθετημένη νοσοκομειακή ρόμπα»,«ένα μικρό, λεπτό και επίπεδο κομμάτι μαύρου υφάσματος για να καλύπτει τα γεννητικά μου όργανα».Η Λάιβλι αναφέρει ακόμη ότι η παραγωγή κινηματογράφησε τη σκηνή από διάφορες γωνίες, συμπεριλαμβανομένων πλάνων από το πλάι και από μπροστά, ενώ υποστηρίζει ότι «Έπρεπε να ζητήσω να μου δοθεί μια κουβέρτα για ιδιωτικότητα ανάμεσα στα πλάνα, κάτι που δεν γινόταν πάντα».Την ίδια ημέρα των γυρισμάτων, η Λάιβλι λέει ότι έμαθε πως ο ηθοποιός που υποδυόταν τον μαιευτήρα-γυναικολόγο ήταν φίλος του Μπαλντόνι και ότι«Ήμουν εξαιρετικά άβολα με τον βαθμό έκθεσης κατά τη σκηνή του τοκετού, η οποία μου φάνηκε παραβιαστική και ταπεινωτική», αναφέρει. «Αυτό ενισχύθηκε από το γεγονός ότι ο καλύτερος φίλος του Μπαλντόνι έπαιζε ανάμεσα στα πόδια μου, ενώ ο άλλος καλύτερός του φίλος και χρηματοδότης της ταινίας επισκέφθηκε το πλατό εκείνη ακριβώς την ημέρα».

Η Λάιβλι σημειώνει ότι θεώρησε «ακατάλληλη» την παρουσία του χρηματοδότη, Στιβ Σάροβιτς, στο πλατό την ημέρα των γυρισμάτων της σκηνής του τοκετού και προσθέτει ότι την επόμενη ημέρα, ο Χιθ της έδειξε ένα βίντεο με μια πλήρως γυμνή γυναίκα, το οποίο –όπως λέει– νόμιζε αρχικά ότι ήταν πορνογραφικό. Τότε γύρισε το βλέμμα της και του ζήτησε να σταματήσει, οπότε εκείνος της είπε ότι το βίντεο έδειχνε τη σύζυγό του να γεννά.