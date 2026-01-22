Brit Awards 2026: Η Ολίβια Ντιν και η Λόλα Γιανγκ κυριαρχούν στις υποψηφιότητες
Brit Awards 2026: Η Ολίβια Ντιν και η Λόλα Γιανγκ κυριαρχούν στις υποψηφιότητες
Οι δύο ερμηνεύτριες και δημιουργοί απέσπασαν από πέντε υποψηφιότητες η καθεμία
Η Olivia Dean και η Lola Young επιβεβαιώνουν τη δυναμική τους παρουσία στη βρετανική ποπ σκηνή, ξεχωρίζοντας στις υποψηφιότητες των φετινών μουσικών βραβείων της Βρετανικής Φωνογραφικής Βιομηχανίας – Brit Awards 2026.
Και οι δύο ερμηνεύτριες και δημιουργοί απέσπασαν από πέντε υποψηφιότητες η καθεμία. Συγκεκριμένα, η Dean διεκδικεί τα βραβεία «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», «Άλμπουμ της Χρονιάς» και «Καλύτερος Ποπ Καλλιτέχνης». Επιπλέον, είναι υποψήφια για δύο επιτυχίες της στην κατηγορία «Τραγούδι της Χρονιάς»: το «Man I Need» και το «Rein Me In», μία συνεργασία με τον Σαμ Φέντερ.
Η Olivia Dean είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο όνομα που θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή της τελετής, η οποία για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στο Μάντσεστερ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στην αρένα Co-op Live, με οικοδεσπότη τον Τζακ Γουάιτολ, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ITV.
Η Young είναι επίσης υποψήφια για πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων τα «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» και «Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης», ενώ διεκδικεί και το «Τραγούδι της Χρονιάς» με το «Messy». Παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2024, η εντυπωσιακή πορεία του στα charts συνολικά 60 εβδομάδες, εκ των οποίων οι τέσσερις στην κορυφή.
Ο Σαμ Φέντερ, πέρα από τη συνεργασία του με την Dean στο «Rein Me In», εξασφάλισε άλλες τρεις υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων στις κατηγορίες «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» και «Άλμπουμ της Χρονιάς», χάρη στο άλμπουμ του People Watching, ενώ είχε αναδειχτεί νικητής του Βραβείου Mercury 2025.
Η φετινή διοργάνωση σημειώνει ιστορικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά το 70% των υποψηφιοτήτων αφορά γυναίκες και non-binary καλλιτέχνες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην ιστορία του θεσμού. Όπως αναφέρει ο Guardian, το Βραβείο Επιλογής των Κριτικών (πρώην «Rising Star») έχει ήδη απονεμηθεί στον Σκοτσέζο τραγουδοποιό Jacob Alon. «Στη μικρή πόλη της Σκωτίας όπου μεγάλωσα, ένιωθα συχνά πως υπήρχε ένα όριο στο πόσο ψηλά μπορούσες να ονειρευτείς. Το να αποτελώ μέρος μιας τέτοιας διοργάνωσης με κάνει να νιώθω ότι πετάω πολύ πάνω από τον ουρανό», δήλωσε ο καλλιτέχνης.
Καλλιτέχνης της χρονιάς
Dave
Fred Again
Jade
Lily Allen
Καλλιτέχνης της χρονιάς
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:
Dave
Fred Again
Jade
Lily Allen
Little Simz
Lola Young
Olivia Dean
PinkPantheress
Sam Fender
Self Esteem
Συγκρότημα της Χρονιάς
The Last Dinner Party
Pulp
Sleep Token
Wet Leg
Wolf Alice
Άλμπουμ της Χρονιάς
Dave - The Boy Who Played the Harp
Lily Allen - West End Girl
Olivia Dean - The Art of Loving
Sam Fender - People Watching
Wolf Alice - The Clearing
Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης
Barry Can’t Swim
EsDeeKid
Jim Legxacy
Lola Young
Skye Newman
Διεθνής Καλλιτέχνης
Bad Bunny
Chappell Roan
CMAT
Doechii
Lady Gaga
Rosalía
Sabrina Carpenter
Sombr
Taylor Swift
Tyler, the Creator
Διεθνές Συγκρότημα
Geese
Haim
Huntr/x
Tame Impala
Turnstile
Τραγούδι της Χρονιάς (βραβείο κοινού)
Calvin Harris and Clementine Douglas - Blessings
Chrystal and Notion - The Days (Notion remix)
Cynthia Erivo ft Ariana Grande - Defying Gravity
Ed Sheeran - Azizam
Fred Again, Skepta and PlaqueBoyMax - Victory Lap
Lewis Capaldi - Survive
Lola Young - Messy
Myles Smith - Nice to Meet You
Olivia Dean - Man I Need
Raye - Where Is My Husband!
Sam Fender with Olivia Dean - Rein Me In
Skye Newman - Family Matters
Διεθνές Τραγούδι (βραβείο κοινού)
Alex Warren - Ordinary
Chappell Roan - Pink Pony Club
Disco Lines και Tinashe - No Broke Boys
Gigi Perez - Sailor Song
Gracie Abrams - That's So True
Huntr/x - Golden
Lady Gaga και Bruno Mars - Die With a Smile
Rayvn Lenae - Love Me Not
Rosé και Bruno Mars - APT
Sabrina Carpenter - Manchild
Sombr - Undressed
Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Εναλλακτικό/ροκ συγκρότημα
Blood Orange
Lola Young
Sam Fender
Wet Leg
Wolf Alice
Ποπ καλλιτέχνιδα
Jade
Lily Allen
Lola Young
Olivia Dean
Raye
Hip-Hop / Grime / Rap
Central Cee
Dave
Jim Legxacy
Little Simz
Loyle Carner
R&B καλλιτέχνης
Jim Legxacy
Kwn
Mabel
Sasha Keable
Sault
Dance Καλλιτέχης
Calvin Harris και Clementine Douglas
FKA twigs
Fred Again, Skepta, PlaqueBoyMax
PinkPantheress
Sammy Virji
