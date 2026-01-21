Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Ξέσπασε το άλλοτε άτακτο παιδί των βρετανικών ταμπλόιντ: «Ακόμα με κυνηγούν, έχουν κάνει κόλαση τη ζωή της Μέγκαν» είπε ο Χάρι στη δίκη κατά της Daily Mail
Ξέσπασε το άλλοτε άτακτο παιδί των βρετανικών ταμπλόιντ: «Ακόμα με κυνηγούν, έχουν κάνει κόλαση τη ζωή της Μέγκαν» είπε ο Χάρι στη δίκη κατά της Daily Mail
Ο δούκας του Σάσεξ μίλησε για το αδιάκοπο κυνηγητό των δημοσιογράφων και την εισβολή στην ιδιωτική του ζωή
Συγκινημένος εμφανίστηκε ο πρίγκιπας Χάρι στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, αφού κατέθεσε ως μάρτυρας, στο πλαίσιο της αγωγής του κατά του εκδότη της εφημερίδας Daily Mail για παράνομη συλλογή πληροφοριών.
Στην κατάθεσή του, ο Χάρι μίλησε για το αδιάκοπο κυνηγητό των δημοσιογράφων και την εισβολή στην ιδιωτική του ζωή, η οποία, όπως υποστήριξε, έγινε προϊόν προς εμπορευματοποίηση. «Ποτέ δεν ήμουν φίλος με κανέναν από αυτούς τους δημοσιογράφους» είπε για τις διαρροές και τα σκανδαλοθηρικά πρωτοσέλιδα γύρω από την προσωπική του ζωή, η οποία, ειδικά κατά το παρελθόν, ξέφευγε κατά πολύ από το βασιλικό πρωτόκολλο.
Το άλλοτε άτακτο παιδί της βασιλικής οικογένειας εμφανίστηκε ως θύμα των μέσων ενημέρωσης, ενώ με εμφανή συγκίνηση, όπως μετέδωσαν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, για την οποία είπε ότι τα media της έκαναν «κόλαση» τη ζωή.
Ο δούκας του Σάσεξ ξεκίνησε την κατάθεσή του, αναφέροντας ότι, όταν εκτελούσε ακόμη τα πριγκιπικά του καθήκοντα, «δεν μπορούσε να διαμαρτυρηθεί» για τα άρθρα της εφημερίδας «λόγω του θεσμού στον οποίον άνηκε». Ο πρίγκιπας Χάρι και έξι ακόμα επώνυμα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων οι Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Φέρνες και Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ κατηγορούν την Associated Newspapers Limited (ANL) για παράνομη συλλογή πληροφοριών μέσω πρακτικών, όπως η τηλεφωνική υποκλοπή συνομιλιών και η παρακολούθηση.
Η αγωγή του βασίζεται σε 14 άρθρα που γράφτηκαν την περίοδο 2021-2023, από δύο δημοσιογράφους, τα οποία προκάλεσαν στον πρίγκιπα Χάρι «μεγάλη οδύνη» και δεν είχαν «κανένα αξιόλογο δημόσιο ενδιαφέρον». Από την άλλη, ο εκδότης της εφημερίδας έχει αρνηθεί πως προέβη σε οποιαδήποτε νόμιμη πράξη και ότι οι δύο δημοσιογράφοι αξιοποίησαν απολύτως νόμιμες πηγές για τη συλλογή των πληροφοριών.
Μέσα από την κατάθεσή του, ο πρίγκιπας δήλωσε ότι «πάντα είχε μια δύσκολη σχέση με τον Τύπο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και έπρεπε να το αποδεχτεί». Στη συνέχεια ανέφερε: «Τα άρθρα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην αγωγή, είναι μέρος μιας εκστρατείας, μιας εμμονής να παρακολουθούν κάθε πτυχή της ζωής μου, ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους και να με οδηγήσουν σε παράνοια, να με απομονώσουν και πιθανώς να με οδηγήσουν στη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ για να πουλήσουν περισσότερα αντίτυπα».
Παράλληλα, επισήμανε ότι άσκησε την αγωγή επειδή ήταν «αποφασισμένος να καταστήσει την Associated Newspapers Limited (ANL) υπεύθυνη για τις πράξεις της, για το καλό όλων» και ότι αυτό θα γινόταν «για το δημόσιο συμφέρον».
Επίσης, υποστήριξε ότι οι πληροφορίες που διέρρεαν στον Τύπο δεν προέρχονταν από άτομα του περιβάλλοντός του. «Έχοντας ζήσει σε αυτό το σύστημα όλη μου τη ζωή το είδος των πληροφοριών που καταλήγουν σε αυτά τα άρθρα δεν είναι κάποιες για τις οποίες θα μιλούσα», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι από το εδώλιο των μαρτύρων. «Δεν είμαι φίλος με κανέναν από αυτούς τους δημοσιογράφους. Ποτέ δεν ήμουν», σημείωσε.
«Η ζωή μου ήταν ανοιχτή προς όλους για εμπορευματοποίηση, έτσι ήταν από τότε που ήμουν παιδί. Κάθε πτυχή της προσωπικής μου ζωής, έγινε αντικείμενο έρευνας. Το γεγονός ότι πρέπει να κάτσω και τους ακούσω όλους να ισχυρίζονται ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή είναι αηδιαστικό», συμπλήρωσε μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του.
Πριν ολοκληρώσει την κατάθεσή του, ο δούκας του Σάσεξ αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, ισχυρζιμόμενος ότι τα μέσα μετέτρεψαν τη ζωή της σε «μια κόλαση». «Συνεχίζουν να με κυνηγούν, έχουν κάνει τη ζωή της συζύγου μου κόλαση», κατέληξε για να αποχωρήσει, χαμογελαστός αυτή τη φορά, από τη δικαστική αίθουσα.
Στην κατάθεσή του, ο Χάρι μίλησε για το αδιάκοπο κυνηγητό των δημοσιογράφων και την εισβολή στην ιδιωτική του ζωή, η οποία, όπως υποστήριξε, έγινε προϊόν προς εμπορευματοποίηση. «Ποτέ δεν ήμουν φίλος με κανέναν από αυτούς τους δημοσιογράφους» είπε για τις διαρροές και τα σκανδαλοθηρικά πρωτοσέλιδα γύρω από την προσωπική του ζωή, η οποία, ειδικά κατά το παρελθόν, ξέφευγε κατά πολύ από το βασιλικό πρωτόκολλο.
Το άλλοτε άτακτο παιδί της βασιλικής οικογένειας εμφανίστηκε ως θύμα των μέσων ενημέρωσης, ενώ με εμφανή συγκίνηση, όπως μετέδωσαν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, για την οποία είπε ότι τα media της έκαναν «κόλαση» τη ζωή.
Ο δούκας του Σάσεξ ξεκίνησε την κατάθεσή του, αναφέροντας ότι, όταν εκτελούσε ακόμη τα πριγκιπικά του καθήκοντα, «δεν μπορούσε να διαμαρτυρηθεί» για τα άρθρα της εφημερίδας «λόγω του θεσμού στον οποίον άνηκε». Ο πρίγκιπας Χάρι και έξι ακόμα επώνυμα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων οι Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Φέρνες και Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ κατηγορούν την Associated Newspapers Limited (ANL) για παράνομη συλλογή πληροφοριών μέσω πρακτικών, όπως η τηλεφωνική υποκλοπή συνομιλιών και η παρακολούθηση.
Η αγωγή του βασίζεται σε 14 άρθρα που γράφτηκαν την περίοδο 2021-2023, από δύο δημοσιογράφους, τα οποία προκάλεσαν στον πρίγκιπα Χάρι «μεγάλη οδύνη» και δεν είχαν «κανένα αξιόλογο δημόσιο ενδιαφέρον». Από την άλλη, ο εκδότης της εφημερίδας έχει αρνηθεί πως προέβη σε οποιαδήποτε νόμιμη πράξη και ότι οι δύο δημοσιογράφοι αξιοποίησαν απολύτως νόμιμες πηγές για τη συλλογή των πληροφοριών.
Μέσα από την κατάθεσή του, ο πρίγκιπας δήλωσε ότι «πάντα είχε μια δύσκολη σχέση με τον Τύπο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και έπρεπε να το αποδεχτεί». Στη συνέχεια ανέφερε: «Τα άρθρα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην αγωγή, είναι μέρος μιας εκστρατείας, μιας εμμονής να παρακολουθούν κάθε πτυχή της ζωής μου, ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους και να με οδηγήσουν σε παράνοια, να με απομονώσουν και πιθανώς να με οδηγήσουν στη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ για να πουλήσουν περισσότερα αντίτυπα».
Prince Harry tears up as he whines the media made Meghan Markle’s life an ‘absolute misery’ https://t.co/WP22K8CVjT pic.twitter.com/fyUOwttlL7— New York Post (@nypost) January 21, 2026
Επίσης, υποστήριξε ότι οι πληροφορίες που διέρρεαν στον Τύπο δεν προέρχονταν από άτομα του περιβάλλοντός του. «Έχοντας ζήσει σε αυτό το σύστημα όλη μου τη ζωή το είδος των πληροφοριών που καταλήγουν σε αυτά τα άρθρα δεν είναι κάποιες για τις οποίες θα μιλούσα», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι από το εδώλιο των μαρτύρων. «Δεν είμαι φίλος με κανέναν από αυτούς τους δημοσιογράφους. Ποτέ δεν ήμουν», σημείωσε.
«Η ζωή μου ήταν ανοιχτή προς όλους για εμπορευματοποίηση, έτσι ήταν από τότε που ήμουν παιδί. Κάθε πτυχή της προσωπικής μου ζωής, έγινε αντικείμενο έρευνας. Το γεγονός ότι πρέπει να κάτσω και τους ακούσω όλους να ισχυρίζονται ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή είναι αηδιαστικό», συμπλήρωσε μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του.
Πριν ολοκληρώσει την κατάθεσή του, ο δούκας του Σάσεξ αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, ισχυρζιμόμενος ότι τα μέσα μετέτρεψαν τη ζωή της σε «μια κόλαση». «Συνεχίζουν να με κυνηγούν, έχουν κάνει τη ζωή της συζύγου μου κόλαση», κατέληξε για να αποχωρήσει, χαμογελαστός αυτή τη φορά, από τη δικαστική αίθουσα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα