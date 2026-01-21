Μαρία Κορινθίου για τον σύντροφό της: Σήμερα πήρα τη μεγαλύτερη, ζεστή, υπέροχη, αγκαλιά
Η ηθοποιός έκανε μία τρυφερή ανάρτηση για τον Γιώργο Καραθανάση με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αγκαλιάς
Μία ανάρτηση για τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση, έκανε η Μαρία Κορινθίου, τονίζοντας πως πήρε από εκείνον τη μεγαλύτερη, πιο ζεστή και υπέροχη αγκαλιά.
Η ηθοποιός ανέβασε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αγκαλιάς, κατά την οποία αγκαλιάζει τον σύντροφό της και γελάει.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μαρία Κορινθίου έγραψε: «Ημέρα αγκαλιάς σήμερα. Δεν το γνώριζα. Σήμερα το πρωί πήρα τη μεγαλύτερη, ζεστή, υπέροχη, αγκαλιά. Δεν το γνώριζε. Απλά κάποια πράγματα γίνονται για να γίνουν, γίνονται γιατί είναι να γίνουν. Έρχονται έτσι απλά, αλλά εν τέλει όχι και τόσο απλά και με μαγικό και μοναδικό τρόπο είναι αυτό που μέσα από χίλιες σιωπές, έτσι απλά δεν μπορεί να κρυφτεί».
Η Μαρία Κορινθίου αποκάλυψε τη σχέση της με τον Γιώργο Καραθανάση τον Ιούλιο του 2025. Η ηθοποιός έχει αποφασίσει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να μοιράζεται μόνο όσα η ίδια επιθυμεί μέσα από τα social media της. Σε μία από τις συνεντεύξεις που έχει μιλήσει για τον σύντροφό της, είχε αποκαλύψει τι ήταν αυτό που την «τράβηξε» σε εκείνον: «Ο Γιώργος είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος, ένας στιβαρός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ξέρει τι είναι, ποιος είναι. Ξέρει πως με την παρουσία του βλέπεις έναν άνθρωπο σίγουρο για τον εαυτό του», είχε δηλώσει στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», τον περασμένο Σεπτέμβριο.
