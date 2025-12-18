Μαρία Κορινθίου: Πού γράφτηκε δεν γνωρίζω κάτι, απάντησε η ηθοποιός για τα δημοσιεύματα ότι παντρεύεται

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df15cy5cveft)

Ο Γιώργος Καραθανάσης εργάζεται ως αντιπρόεδρος σε γνωστή εταιρία μπαχαρικών και η γνωριμία του με την ηθοποιό, φαίνεται πως έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, καθώς η Μαρία Κορινθίου έχει διαφημίσει σχετικά προϊόντα.

O σύντροφος της Μαρίας Κορινθίου, Γιώργος Καραθανάσης

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε για αυτή την περίοδο της ζωής της γενικότερα: «

ισθάνομαι ηρεμία, γαλήνη, όχι πολύ φασαρία και όχι πολλά περιττά, να το πω έτσι. Είμαι καλά, είναι επιλογή μου».

Κλείσιμο