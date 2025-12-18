Μαρία Κορινθίου: Πού γράφτηκε δεν γνωρίζω κάτι, απάντησε η ηθοποιός για τα δημοσιεύματα ότι παντρεύεται
Η ηθοποιός απάντησε και για τη σχέση της με τον Γιάννη Αϊβάζη μετά το διαζύγιό τους
Για τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι παντρεύεται απάντησε η Μαρία Κορινθίου. Η ηθοποιός η οποία είναι σε σχέση με τον Γιώργο Καραθανάση το τελευταίο διάστημα, φάνηκε να απορεί όταν ρωτήθηκε για το γεγονός αυτό και στη συνέχεια το διέψευσε.
Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Breakfast at Star μίλησε και για τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Αϊβάζη, σχετικά με τις σχέσεις τους μετά το διαζύγιο, αλλά και την έντονη αντίδρασή του όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν τον λόγο που χώρισαν.
Στην ερώτηση σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν στον γάμο της, απάντησε: «Μπορείτε να μου την πείτε ρε παιδιά; Γιατί τώρα την ακούω κι εγώ από εσάς. Πού γράφτηκε; Ποιος το είπε; Δεν γνωρίζω κάτι, άρα δεν ισχύει». Όσον αφορά στην ενόχληση που μπορεί να αισθάνεται όταν γράφονται τέτοιους είδους ψευδείς ειδήσεις, είπε: «Είμαι καλά. Και απ’ αυτά χορτασμένη».
Ο Γιώργος Καραθανάσης εργάζεται ως αντιπρόεδρος σε γνωστή εταιρία μπαχαρικών και η γνωριμία του με την ηθοποιό, φαίνεται πως έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, καθώς η Μαρία Κορινθίου έχει διαφημίσει σχετικά προϊόντα.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε για αυτή την περίοδο της ζωής της γενικότερα: «Αισθάνομαι ηρεμία, γαλήνη, όχι πολύ φασαρία και όχι πολλά περιττά, να το πω έτσι. Είμαι καλά, είναι επιλογή μου».
Όσον αφορά σε όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν σχετικά με το διαζύγιό της, αλλά και στην αντίδραση του πρώην συζύγου της σε ερώτηση που δέχθηκε για αυτό, ανέφερε: «Μετά από τόσο καιρό, νομίζω πια ότι είναι περιττό να αναλωνόμαστε και να λέμε και να ξαναλέμε. Λογικό είναι να υπάρξει ενόχληση. Ο καθένας είναι με τις μέρες του, ο καθένας το αντιμετωπίζει όπως μπορεί».
Για τις σχέσεις της με τον Γιάννη Αϊβάζη σήμερα, είπε: «Δεν θέλω να συζητάω, γιατί θα δοθεί τροφή. Αυτό δεν θέλω. Γι' αυτό με βλέπεις να κολλάω. Ο καθένας μας έχει ακολουθήσει στην προσωπική του ζωή τον δρόμο του».
Έπειτα αποκάλυψε τα σχέδιά της για τις γιορτές: «Και με την κόρη μου και αργότερα και στο εξωτερικό. Όλα καλά. Όλο και κάτι θα κάνουμε με τον σύντροφό μου».
Τέλος, ρωτήθηκε για τις δηλώσεις της Σίσσυς Χρηστίδου σχετικά με το δικό της διαζύγιο από τον Θοδωρή Μαραντίνη, για τις οποίες σχολίασε: «Ένας χωρισμός είναι ένας χωρισμός. Υπάρχουν πολλές φορές θέματα. Είναι όλα να ’χουμε να λέμε. Η Σίσσυ είναι μια χαρά. Έχει περάσει διάφορες άλλες δύσκολες καταστάσεις γενικά αυτά τα χρόνια, αλλά είναι μια χαρά. Όπως η ζωή όλων. Με τα πάνω και τα κάτω».
