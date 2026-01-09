Η Μαρία Κορινθίου δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις: Στην κορυφή, γράφει
Η Μαρία Κορινθίου δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι με τον σύντροφό της στις ιταλικές Άλπεις: Στην κορυφή, γράφει
Η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας επέλεξαν τον συγκεκριμένο προορισμό για να υποδεχτούν το νέο έτος
Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι που πραγματοποίησε με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση, στις ιταλικές Άλπεις μοιράστηκε στα social media η Μαρία Κορινθίου. Η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας επέλεξαν τον συγκεκριμένο προορισμό για να υποδεχτούν το νέο έτος.
Στα καινούργια στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Κορινθίου ποζάρει άλλοτε μόνη της και άλλοτε με τον αγαπημένο της, με φόντο το χιονισμένο τοπίο. «Στην κορυφή… αγγίζοντας τον ήλιο, αγγίζοντας τον ουρανό», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Οι φωτογραφίες από το ταξίδι τους
Μιλώντας για τον σύντροφό της σε τηλεοπτική εκπομπή τον Σεπτέμβριο, η Μαρία Κορινθίου είχε υπογραμμίσει τη σταθερότητα που τον χαρακτηρίζει. «Ο Γιώργος είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος, ένας στιβαρός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ξέρει τι είναι, ποιος είναι. Ξέρει πως με την παρουσία του βλέπεις έναν άνθρωπο σίγουρο για τον εαυτό του», είχε πει χαρακτηριστικά στο «Χαμογέλα και Πάλι»
Όσον αφορά στην απόφασή της να δημοσιοποιήσει τη σχέση της, η ηθοποιός είχε επισημάνει: «Ναι μεν βγήκα και μίλησα γι’ αυτό το καινούργιο κομμάτι αλλά η αλήθεια είναι δεν στάθηκα 100% και ούτε θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί και ο άνθρωπός μου βρίσκεται από έναν άλλο χώρο. Δεν ήθελα να κρύβομαι για τη ζωή μου κι από τη στιγμή που ρωτήθηκα είπα ναι, είμαι σε ένα όμορφο κομμάτι της ζωής μου. Δεν αναιρώ την προηγούμενη σχέση μου και το πιο υπέροχο ήταν γυναίκες που μου έγραψαν σε μηνύματα “παίρνουμε δύναμη από σένα».
Στα καινούργια στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Κορινθίου ποζάρει άλλοτε μόνη της και άλλοτε με τον αγαπημένο της, με φόντο το χιονισμένο τοπίο. «Στην κορυφή… αγγίζοντας τον ήλιο, αγγίζοντας τον ουρανό», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Οι φωτογραφίες από το ταξίδι τους
Μιλώντας για τον σύντροφό της σε τηλεοπτική εκπομπή τον Σεπτέμβριο, η Μαρία Κορινθίου είχε υπογραμμίσει τη σταθερότητα που τον χαρακτηρίζει. «Ο Γιώργος είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος, ένας στιβαρός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ξέρει τι είναι, ποιος είναι. Ξέρει πως με την παρουσία του βλέπεις έναν άνθρωπο σίγουρο για τον εαυτό του», είχε πει χαρακτηριστικά στο «Χαμογέλα και Πάλι»
Όσον αφορά στην απόφασή της να δημοσιοποιήσει τη σχέση της, η ηθοποιός είχε επισημάνει: «Ναι μεν βγήκα και μίλησα γι’ αυτό το καινούργιο κομμάτι αλλά η αλήθεια είναι δεν στάθηκα 100% και ούτε θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί και ο άνθρωπός μου βρίσκεται από έναν άλλο χώρο. Δεν ήθελα να κρύβομαι για τη ζωή μου κι από τη στιγμή που ρωτήθηκα είπα ναι, είμαι σε ένα όμορφο κομμάτι της ζωής μου. Δεν αναιρώ την προηγούμενη σχέση μου και το πιο υπέροχο ήταν γυναίκες που μου έγραψαν σε μηνύματα “παίρνουμε δύναμη από σένα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα