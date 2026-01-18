Στο Survivor, ο τρόπος που μιλάει ο Gio Καραντώνης γίνεται αφορμή για νέες εντάσεις
Απόψε στις 21:00 το νέο επεισόδιο - Δείτε το τρέιλερ
Ένα νέο επεισόδιο Survivor έρχεται απόψε Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με τον Gio Καραντώνη να βρίσκεται στο προσκήνιο, καθώς ορισμένοι παίκτες ενοχλούνται με τον τρόπο, που μιλάει.
Η πρώτη αγωνιστική εβδομάδα στον Άγιο Δομίνικο ολοκληρώθηκε με τους Αθηναίους να μετράνε δύο απώλειες, τη Σταυρούλα Ποτήρη και την Ελισάβετ Σεκερτζή. Μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, η ανάγκη για μία νίκη είναι πιο έντονη από ποτέ. Η συζήτηση στην καλύβα περιστρέφεται γύρω από αυτή τους την ανάγκη, ενώ αναρωτιούνται τι μπορεί να σημαίνουν τα λόγια του Γιώργου Λιανού, ότι η Σταυρούλα δεν είπε την τελευταία της λέξη.
Δείτε το τρέιλερ
Ορισμένοι Survivors έδειξαν τις ηγετικές τους προθέσεις από νωρίς, δεν συμφωνούν όμως όλα τα μέλη των ομάδων τους με αυτό και οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. Στους Επαρχιώτες, στο επίκεντρο βρίσκεται η συμπεριφορά του Μιχάλη Σηφάκη.
Ο πρώτος αγώνας ασυλίας φέρνει στις οθόνες ένα στίβο μάχης. Η ομάδα που θα ηττηθεί δεν θα βγάλει απλώς έναν υποψήφιο προς αποχώρηση, θα χάσει και κάτι πολύτιμο για δύο εικοσιτετράωρα, το τσακμάκι. Η επιβίωση στην παραλία χωρίς φωτιά θα ανεβάσει πολύ τον πήχη δυσκολίας για τους ηττημένους.
Στο συμβούλιο του νησιού, ο τρόπος που μιλάει ο Gio Καραντώνης γίνεται αφορμή για νέες εντάσεις. Η υποψηφιότητα μετά την ψηφοφορία θα προκαλέσει την αντίδραση της αντίπαλης ομάδας.
