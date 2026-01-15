Survivor: Πρωτιά στην τηλεθέαση και διπλή αποχώρηση την πρώτη εβδομάδα προβολής
Survivor: Πρωτιά στην τηλεθέαση και διπλή αποχώρηση την πρώτη εβδομάδα προβολής
Το πρόγραμμα παρουσίασε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα
Η πρώτη εβδομάδα προβολής του Survivor χάρισε την πρώτη θέση της τηλεθέασης στο ριάλιτι επιβίωσης. Ειδικότερα, το Survivor σημείωσε μέσο όρο 22,1% στο γενικό σύνολο του κοινού και 19% στο δυναμικό κοινό (18-54). Το πρόγραμμα παρουσίασε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης στην Αθήνα με 19,5%, στη Θεσσαλονίκη με 21,9% και στην υπόλοιπη Ελλάδα με 23,9%. To #SurvivorGR παρέμεινε στις πρώτες θέσεις του TOP 20 θεμάτων συζήτησης στο Χ όλες τις μέρες προβολής του. To #SurvivorGR παρέμεινε στις πρώτες θέσεις του TOP 20 θεμάτων συζήτησης στο Χ όλες τις μέρες προβολής του.
Στο χθεσινό επεισόδιο πρωταγωνίστησε η μονομαχία ανάμεσα στην Σταυρούλα Ποτήρη και την Κέλλυ Μποφίλιου. Οι δύο Survivors έπρεπε να ανάψουν μία δυνατή φωτιά με ένα τσακμάκι και προσανάμματα. Η Σταυρούλα ήταν εκείνη που στο τέλος δεν τα κατάφερε και αποχαιρέτησε την ομάδα της. Προτού φύγει όμως από το παιχνίδι, της δόθηκε μία δύναμη που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα.
Ο Γιώργος Λιανός την ενημέρωσε πως μπορεί: είτε να δώσει διπλή ψήφο σε ένα συμπαίκτη της, είτε να του/της στερήσει το δικαίωμα ψήφου στο επόμενο Συμβούλιο ανάδειξης υποψηφίου προς αποχώρηση. Η Σταυρούλα πήρε τον πάπυρο στα χέρια της, έγραψε ένα όνομα και το παρέδωσε στον Γιώργο Λιανό ο οποίος τον σφράγισε με βουλοκέρι. Την επιλογή της θα την μάθουμε, μόνο εάν χάσουν οι Αθηναίοι σε αγώνισμα ασυλίας και οδηγηθούν σε ψηφοφορία.
Νωρίτερα, ο παρουσιαστής ανακοίνωσε πως ο υποψήφιος που το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε να στηρίξει με την ψήφο του είναι ο Gio Καραντώνης, ο οποίος παρότι τραυματίας είχε καταφέρει να φέρει νίκη στο αγώνισμα επάθλου. Ωστόσο το Συμβούλιο είχε μία δυσάρεστη ανακοίνωση, καθώς η Ελισάβετ Σεκερτζή μετά από εντολή γιατρού αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το Survivor για λόγους υγείας.
Οι πρώτες ημέρες στον Άγιο Δομίνικο ολοκληρώθηκαν με απώλειες για τους Αθηναίους και θρίαμβο για τους Επαρχιώτες.
