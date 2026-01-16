Eurovision: Κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου φυσούσα το κεράκι και ευχόμουν να πάω στον διαγωνισμό, είπε η Kianna
Από μικρή έβλεπα τον διαγωνισμό, ήταν για μένα μια ιεροτελεστία, μοιράστηκε η υποψήφια του ελληνικού τελικού
Το όνειρο που από μικρό παιδί είχε να βρεθεί κάποια στιγμή στη σκηνή της Eurovision μοιράστηκε μία εκ των 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού, η Kianna. Κάθε χρόνο στα γενέθλιά της έσβηνε τα κεριά, ευχόμενη να καταφέρει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού.
«Κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου φυσούσα το κεράκι και ευχόμουν να πάω στην Eurovision. Αγαπάω πολύ τον θεσμό της Eurovision. Μου αρέσει, τον έχω παρακολουθήσει, τον έχω συνηθίσει από μικρή που τον έβλεπα και ήταν για μένα μια ιεροτελεστία κάθε Μάιο. Να το δω και να το συζητήσω», εξομολογήθηκε η Kannia που ήταν καλεσμένη στο «Στούντιο 4», την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.
Ερωτηθείσα για το ποια είναι η πρώτη της ανάμνηση από το Eurovision ως τηλεθεατής, η Kianna ανέφερε: «Η πρώτη μου ανάμνηση είναι με την Έλενα Παπαρίζου στο ''Die for you΄''».
Η νεαρή τραγουδίστρια επισήμανε ότι και το 2022 είχε προσπαθήσει να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision. «Είχα δηλώσει συμμετοχή και το 2022 αλλά τότε δεν είχε γίνει, όπως τώρα, εθνικός τελικός. Είχε ανοίξει όμως η ΕΡΤ και πάλι τις πόρτες της και είχε καλέσει τραγουδιστές. Είχα στείλει και τότε ήταν περίπου 10 καλλιτέχνες υποψήφιοι, που πήγε τελικά η Amanda», πρόσθεσε.
