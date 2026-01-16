Eurovision: Κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου φυσούσα το κεράκι και ευχόμουν να πάω στον διαγωνισμό, είπε η Kianna
GALA
Eurovision 2026 Εθνικός τελικός

Eurovision: Κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου φυσούσα το κεράκι και ευχόμουν να πάω στον διαγωνισμό, είπε η Kianna

Από μικρή έβλεπα τον διαγωνισμό, ήταν για μένα μια ιεροτελεστία, μοιράστηκε η υποψήφια του ελληνικού τελικού

Eurovision: Κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου φυσούσα το κεράκι και ευχόμουν να πάω στον διαγωνισμό, είπε η Kianna
Το όνειρο που από μικρό παιδί είχε να βρεθεί κάποια στιγμή στη σκηνή της Eurovision μοιράστηκε μία εκ των 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού, η Kianna. Κάθε χρόνο στα γενέθλιά της έσβηνε τα κεριά, ευχόμενη να καταφέρει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού.

«Κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου φυσούσα το κεράκι και ευχόμουν να πάω στην Eurovision. Αγαπάω πολύ τον θεσμό της Eurovision. Μου αρέσει, τον έχω παρακολουθήσει, τον έχω συνηθίσει από μικρή που τον έβλεπα και ήταν για μένα μια ιεροτελεστία κάθε Μάιο. Να το δω και να το συζητήσω», εξομολογήθηκε η Kannia που ήταν καλεσμένη στο «Στούντιο 4», την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.

Ερωτηθείσα για το ποια είναι η πρώτη της ανάμνηση από το Eurovision ως τηλεθεατής, η Kianna ανέφερε: «Η πρώτη μου ανάμνηση είναι με την Έλενα Παπαρίζου στο ''Die for you΄''». 

Η νεαρή τραγουδίστρια επισήμανε ότι και το 2022 είχε προσπαθήσει να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision. «Είχα δηλώσει συμμετοχή και το 2022 αλλά τότε δεν είχε γίνει, όπως τώρα, εθνικός τελικός. Είχε ανοίξει όμως η ΕΡΤ και πάλι τις πόρτες της και είχε καλέσει τραγουδιστές. Είχα στείλει και τότε ήταν περίπου 10 καλλιτέχνες υποψήφιοι, που πήγε τελικά η Amanda», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης