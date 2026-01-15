Good Job Nicky για Eurovision: Είναι στα σχέδιά μου εδώ και πολλά χρόνια, νιώθω ότι μπορώ να τιμήσω τη χώρα
GALA
Eurovision 2026 Good Job Nicky

Good Job Nicky για Eurovision: Είναι στα σχέδιά μου εδώ και πολλά χρόνια, νιώθω ότι μπορώ να τιμήσω τη χώρα

Ομολογώ ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με τη φήμη, αλλά με το ότι είμαι παθιασμένος να το κάνω σωστά, επισήμανε ο φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Good Job Nicky για Eurovision: Είναι στα σχέδιά μου εδώ και πολλά χρόνια, νιώθω ότι μπορώ να τιμήσω τη χώρα
4 ΣΧΟΛΙΑ
Για μία ακόμη φορά διεκδικεί την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision ο Good Job Nicky. Ο τραγουδιστής κέρδισε με το κομμάτι Dark Side of the Moon μια θέση ανάμεσα στους 28 φιναλίστ και, όπως ανέφερε, η παρουσία του στον Διαγωνισμό Τραγουδιού είναι κάτι που εδώ και χρονια θα ήθελε να ζήσει. Αν και η συμμετοχή στη Eurovision φέρνει δημοσιότητα, κύρια επιθυμία του είναι να τιμήσει τη χώρα. 

Ο Good Job Nicky ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, και αρχικά επισήμανε ότι Eurovision ήταν πάντοτε στις βλέψεις του. «Είναι στα σχέδια μου εδώ και πολλά χρόνια γιατί είμαι, κατά κύριο λόγο, αγγλόφωνος καλλιτέχνης. Νιώθω ότι μπορώ να τον τιμήσω αυτόν τον θεσμό και τη χώρα μας. Ομολογώ ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με φήμη, με το βήμα μετά ή με το οτιδήποτε άλλο, αλλά έχει να κάνει ξεκάθαρα με το ότι είμαι παθιασμένος να το κάνω σωστά», διευκρίνισε.

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του


Όπως ανέφερε, επιθυμία του θα ήταν να τιμήσει την Ελλάδα με την εμφάνισή του στη σκηνή της Eurovision, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τον αφήνουν αδιάφορο η αναγνωρισιμότητα και η προβολή στο εξωτερικό. «Θέλω να τιμήσω την χώρα μου και τον θεσμό. Μου αρέσει ο θεσμός πάρα πολύ και θα νιώσω πάρα πολύ τυχερός και ευλογημένος, εάν και εφόσον καταλήξω να είμαι ο ένας από τα τόσα άτομα που θα εκπροσωπήσει την χώρα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, το λατρεύω. Για μένα είναι αυτονόητο πως, αν πας να κάνεις τη δουλειά σου σωστά, προφανώς και θα έρθει μετά η αναγνώριση και στην Ευρώπη. Θα έρθει», τόνισε.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης