Good Job Nicky για Eurovision: Είναι στα σχέδιά μου εδώ και πολλά χρόνια, νιώθω ότι μπορώ να τιμήσω τη χώρα
Ομολογώ ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με τη φήμη, αλλά με το ότι είμαι παθιασμένος να το κάνω σωστά, επισήμανε ο φιναλίστ του ελληνικού τελικού
Για μία ακόμη φορά διεκδικεί την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision ο Good Job Nicky. Ο τραγουδιστής κέρδισε με το κομμάτι Dark Side of the Moon μια θέση ανάμεσα στους 28 φιναλίστ και, όπως ανέφερε, η παρουσία του στον Διαγωνισμό Τραγουδιού είναι κάτι που εδώ και χρονια θα ήθελε να ζήσει. Αν και η συμμετοχή στη Eurovision φέρνει δημοσιότητα, κύρια επιθυμία του είναι να τιμήσει τη χώρα.
Ο Good Job Nicky ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, και αρχικά επισήμανε ότι Eurovision ήταν πάντοτε στις βλέψεις του. «Είναι στα σχέδια μου εδώ και πολλά χρόνια γιατί είμαι, κατά κύριο λόγο, αγγλόφωνος καλλιτέχνης. Νιώθω ότι μπορώ να τον τιμήσω αυτόν τον θεσμό και τη χώρα μας. Ομολογώ ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με φήμη, με το βήμα μετά ή με το οτιδήποτε άλλο, αλλά έχει να κάνει ξεκάθαρα με το ότι είμαι παθιασμένος να το κάνω σωστά», διευκρίνισε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Όπως ανέφερε, επιθυμία του θα ήταν να τιμήσει την Ελλάδα με την εμφάνισή του στη σκηνή της Eurovision, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τον αφήνουν αδιάφορο η αναγνωρισιμότητα και η προβολή στο εξωτερικό. «Θέλω να τιμήσω την χώρα μου και τον θεσμό. Μου αρέσει ο θεσμός πάρα πολύ και θα νιώσω πάρα πολύ τυχερός και ευλογημένος, εάν και εφόσον καταλήξω να είμαι ο ένας από τα τόσα άτομα που θα εκπροσωπήσει την χώρα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, το λατρεύω. Για μένα είναι αυτονόητο πως, αν πας να κάνεις τη δουλειά σου σωστά, προφανώς και θα έρθει μετά η αναγνώριση και στην Ευρώπη. Θα έρθει», τόνισε.
