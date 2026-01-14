Akylas: Το τραγούδι μου μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία, είπε ο υποψήφιος για τον ελληνικό τελικό της Eurovision
Akylas: Το τραγούδι μου μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία, είπε ο υποψήφιος για τον ελληνικό τελικό της Eurovision
Το Ferto μιλάει για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, συμπλήρωσε
Το μήνυμα πίσω από το τραγούδι Ferto με το οποίο κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στους 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision παρουσίασε ο Akylas. Όπως είπε ο τραγουδιστής, το συγκεκριμένο κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία, αλλά και για το δικό του ταξίδι από την έλλειψη στην επιτυχία.
Σε συνέντευξή που παραχώρησε στο «Στούντιο 4», την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ο Akylas ανέφερε: «Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να ''κουνήσει'', αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση».
Παράλληλα, το Ferto αποτυπώνει και τη δική του διαδρομή. «Το τραγούδι μιλάει για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία. Και μόνο που είμαι στους 28 και έχω το team μου, τους φίλους μου και με στηρίζουν είναι φοβερό. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους γονείς γενικά που έχουν προσπαθήσει να κάνουν ό,τι μπορούν», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Σε συνέντευξή που παραχώρησε στο «Στούντιο 4», την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ο Akylas ανέφερε: «Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να ''κουνήσει'', αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση».
Παράλληλα, το Ferto αποτυπώνει και τη δική του διαδρομή. «Το τραγούδι μιλάει για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία. Και μόνο που είμαι στους 28 και έχω το team μου, τους φίλους μου και με στηρίζουν είναι φοβερό. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους γονείς γενικά που έχουν προσπαθήσει να κάνουν ό,τι μπορούν», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα