Akylas: Το τραγούδι μου μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία, είπε ο υποψήφιος για τον ελληνικό τελικό της Eurovision
GALA
Eurovision 2026 Akylas

Akylas: Το τραγούδι μου μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία, είπε ο υποψήφιος για τον ελληνικό τελικό της Eurovision

Το Ferto μιλάει για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, συμπλήρωσε

Akylas: Το τραγούδι μου μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία, είπε ο υποψήφιος για τον ελληνικό τελικό της Eurovision
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το μήνυμα πίσω από το τραγούδι Ferto με το οποίο κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στους 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision παρουσίασε ο Akylas. Όπως είπε ο τραγουδιστής, το συγκεκριμένο κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία, αλλά και για το δικό του ταξίδι από την έλλειψη στην επιτυχία.

Σε συνέντευξή που παραχώρησε στο «Στούντιο 4», την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ο Akylas ανέφερε: «Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να ''κουνήσει'', αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση».

Παράλληλα, το Ferto αποτυπώνει και τη δική του διαδρομή. «Το τραγούδι μιλάει για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία. Και μόνο που είμαι στους 28 και έχω το team μου, τους φίλους μου και με στηρίζουν είναι φοβερό. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους γονείς γενικά που έχουν προσπαθήσει να κάνουν ό,τι μπορούν», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης