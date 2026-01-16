Το «αντίο» του Σπύρου Μπιμπίλα στη Μέλπω Ζαρόκωστα: Σε ευχαριστώ που με τίμησες με μια μεγάλη φιλία
Το «αντίο» του Σπύρου Μπιμπίλα στη Μέλπω Ζαρόκωστα: Σε ευχαριστώ που με τίμησες με μια μεγάλη φιλία
Όσοι δουλέψαμε μαζί της ζήσαμε το πάθος και την αγάπη της για το θέατρο, έγραψε για την ηθοποιό
Το δικό του «αντίο» στη Μέλπω Ζαρόκωστα που πέθανε στα 93 της χρόνια είπε μέσα από τα social media ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ο ηθοποιός δήλωσε ευγνώμων για τη φιλία τους και υπογράμμισε το υποκριτικό της ταλέντο. Παράλληλα, στάθηκε στην πορεία της ως μεταφράστρια, αλλά και στους αγώνες που έκανε για τους ηθοποιούς.
Αποχαιρετώντας τη Μέλπω Ζαρόκωστα, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram: «Με βαθύτατη θλίψη πριν από λίγο μάθαμε από τον αγαπημένο της γιο Αλέξανδρο Παγουλάτο την αποχώρηση από τη ζωή της πολυαγαπημενης μας σπουδαίας ηθοποιού, αγωνίστριας, σπουδαίας μεταφράστριας πάμπολλων έργων. Δίπλα σε όλους τους αγώνες των ηθοποιών η αγαπημένη μας φίλη που άφησε το αποτύπωμα της σε πάμπολλες υπέροχους ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Οσοι τη γνωρίσαμε και από το θέατρο και δουλέψαμε μαζί της ζήσαμε το πάθος και την αγάπη της για το θέατρο. Μέλπω μου σε ευχαριστώ που με τίμησες με μια μεγάλη φιλία. Θα σε αγαπάμε πάντα».
Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα
Αποχαιρετώντας τη Μέλπω Ζαρόκωστα, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram: «Με βαθύτατη θλίψη πριν από λίγο μάθαμε από τον αγαπημένο της γιο Αλέξανδρο Παγουλάτο την αποχώρηση από τη ζωή της πολυαγαπημενης μας σπουδαίας ηθοποιού, αγωνίστριας, σπουδαίας μεταφράστριας πάμπολλων έργων. Δίπλα σε όλους τους αγώνες των ηθοποιών η αγαπημένη μας φίλη που άφησε το αποτύπωμα της σε πάμπολλες υπέροχους ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Οσοι τη γνωρίσαμε και από το θέατρο και δουλέψαμε μαζί της ζήσαμε το πάθος και την αγάπη της για το θέατρο. Μέλπω μου σε ευχαριστώ που με τίμησες με μια μεγάλη φιλία. Θα σε αγαπάμε πάντα».
Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα