Μέλπω Ζαρόκωστα: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού
Μέλπω Ζαρόκωστα: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια

Σχεδόν δύο χρόνια πριν φύγει  από τη ζωή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Μέλπως Ζαρόκωστα, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 93 ετών.

Η ηθοποιός είχε εμφανιστεί στις 25 Απριλίου του 2024 στα αποκαλυπτήρια της προτομής  του Φιλοποίμενος Φίνου, ιδρυτή της Finos Film. Η Μέλπω Ζαρόκωστα είχε απαθανατιστεί χαμογελαστή ανάμεσα στον κόσμο, που είχε δώσει το «παρών».

Η είδηση θανάτου της ηθοποιού έγινε γνωστή την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου. Η κηδεία της θα τελεστεί, όπως ανακοίνωσε «Το Σπίτι του Ηθοποιού», την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 13:00 στο Α' Νεκροταφείο. Η εκλιπούσα τα τελευταία χρόνια της ζωής της διέμενε στο Γηροκομείο Αθηνών. Η ίδια είχε δηλώσει ότι ένιωθε άνετα με αυτή την επιλογή, καθώς της ήταν δύσκολο να ζει μόνη.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η ανιψιά της, Νταίζη Γαλιατσάτου, η οποία σε ανάρτησή της στο Facebook ανέφερε ότι η ηθοποιός ήταν «ο μόνος άνθρωπος στην οικογένεια που είχε καταλάβει την ελάχιστη αυτοεκτίμησή μου και δήλωνε θαυμάστριά μου».

