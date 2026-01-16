Μέλπω Ζαρόκωστα: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια
Σχεδόν δύο χρόνια πριν φύγει από τη ζωή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Μέλπως Ζαρόκωστα, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 93 ετών.
Η ηθοποιός είχε εμφανιστεί στις 25 Απριλίου του 2024 στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Φιλοποίμενος Φίνου, ιδρυτή της Finos Film. Η Μέλπω Ζαρόκωστα είχε απαθανατιστεί χαμογελαστή ανάμεσα στον κόσμο, που είχε δώσει το «παρών».
Η είδηση θανάτου της ηθοποιού έγινε γνωστή την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου. Η κηδεία της θα τελεστεί, όπως ανακοίνωσε «Το Σπίτι του Ηθοποιού», την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 13:00 στο Α' Νεκροταφείο. Η εκλιπούσα τα τελευταία χρόνια της ζωής της διέμενε στο Γηροκομείο Αθηνών. Η ίδια είχε δηλώσει ότι ένιωθε άνετα με αυτή την επιλογή, καθώς της ήταν δύσκολο να ζει μόνη.
Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η ανιψιά της, Νταίζη Γαλιατσάτου, η οποία σε ανάρτησή της στο Facebook ανέφερε ότι η ηθοποιός ήταν «ο μόνος άνθρωπος στην οικογένεια που είχε καταλάβει την ελάχιστη αυτοεκτίμησή μου και δήλωνε θαυμάστριά μου».
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Πέτρος Νικολαρέας
