Οι δημόσιες ευχές του Βασίλη Μπισμπίκη στον γιο του για τα γενέθλιά του
Οι δημόσιες ευχές του Βασίλη Μπισμπίκη στον γιο του για τα γενέθλιά του

Χρόνια σου πολλά σπλάχνο μου, έγραψε ο ηθοποιός

Οι δημόσιες ευχές του Βασίλη Μπισμπίκη στον γιο του για τα γενέθλιά του
Τα γενέθλιά του έχει ο γιος του Βασίλη Μπισμπίκη και ο ηθοποιός θέλησε να του ευχηθεί δημόσια μέσα από μία ανάρτηση στα social media του.

Ο Μιχάλης, όπως ονομάζεται ο γιος του, έκλεισε τα 13 και ο Βασίλης Μπισμπίκης δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία όπου ποζάρουν αγκαλιά, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στη λεζάντα της οποίας έγραψε: «Χρόνια σου πολλά σπλάχνο μου...».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης το 2006 παντρεύτηκε με την Κωνσταντίνα Μπεκιάρη και ο γιος τους ήρθε στη ζωή το 2013. Το ζευγάρι χώρισε οριστικά το 2021, με τον ηθοποιό να διατηρεί άψογες σχέσεις με το παιδί του.
