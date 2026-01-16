Οι δημόσιες ευχές του Βασίλη Μπισμπίκη στον γιο του για τα γενέθλιά του
Χρόνια σου πολλά σπλάχνο μου, έγραψε ο ηθοποιός
Τα γενέθλιά του έχει ο γιος του Βασίλη Μπισμπίκη και ο ηθοποιός θέλησε να του ευχηθεί δημόσια μέσα από μία ανάρτηση στα social media του.
Ο Μιχάλης, όπως ονομάζεται ο γιος του, έκλεισε τα 13 και ο Βασίλης Μπισμπίκης δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία όπου ποζάρουν αγκαλιά, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στη λεζάντα της οποίας έγραψε: «Χρόνια σου πολλά σπλάχνο μου...».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Βασίλης Μπισμπίκης το 2006 παντρεύτηκε με την Κωνσταντίνα Μπεκιάρη και ο γιος τους ήρθε στη ζωή το 2013. Το ζευγάρι χώρισε οριστικά το 2021, με τον ηθοποιό να διατηρεί άψογες σχέσεις με το παιδί του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
