Βασίλης Μπισμπίκης: Στενοχωριέμαι περισσότερο για τους κοντινούς μου ανθρώπους, οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν
Βασίλης Μπισμπίκης: Στενοχωριέμαι περισσότερο για τους κοντινούς μου ανθρώπους, οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν
Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, σχολίασε ο ηθοποιός για την περίοδο του τροχαίου που προκάλεσε στη Φιλοθέη
Την περίοδο που προκάλεσε το τροχαίο στη Φιλοθέη σχολίασε ο Βασίλης Μπισμπίκης, εξηγώντας ότι στενοχωρήθηκε περισσότερο με την αναστάτωση που προκλήθηκε στα κοντινά του πρόσωπα.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» που προβλήθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Σε σχόλιο του δημοσιογράφου για την επιτυχία της παράστασης που παίζει «Άνθρωποι και Ποντίκια», η οποία έκανε πρεμιέρα λίγο καιρό μετά το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός και ορισμένοι θεωρούσαν ότι το περιστατικό θα τον επηρέαζε καλλιτεχνικά, ο Βασίλης Μπισμπίκης απάντησε χαρακτηριστικά «ο κόσμος δεν είναι χαζός».
Δείτε το βίντεο
Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος καταλαβαίνει στην ουσία τι γίνεται. Το ότι μπορεί κάποιος ή κάποιοι να πουλάνε όλο αυτό το πράγμα που συνέβη με εμένα γιατί κάνουν νούμερα, γιατί το κιτρινίζουν, γιατί η προσωπική ζωή πουλάει, γιατί όλο αυτό το πράγμα, δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την πρόθεσή τους. Έτσι δεν είναι; Αυτό πιστεύω εγώ.Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, όχι τους μακρινούς. Οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν».
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» που προβλήθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Σε σχόλιο του δημοσιογράφου για την επιτυχία της παράστασης που παίζει «Άνθρωποι και Ποντίκια», η οποία έκανε πρεμιέρα λίγο καιρό μετά το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός και ορισμένοι θεωρούσαν ότι το περιστατικό θα τον επηρέαζε καλλιτεχνικά, ο Βασίλης Μπισμπίκης απάντησε χαρακτηριστικά «ο κόσμος δεν είναι χαζός».
Δείτε το βίντεο
Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος καταλαβαίνει στην ουσία τι γίνεται. Το ότι μπορεί κάποιος ή κάποιοι να πουλάνε όλο αυτό το πράγμα που συνέβη με εμένα γιατί κάνουν νούμερα, γιατί το κιτρινίζουν, γιατί η προσωπική ζωή πουλάει, γιατί όλο αυτό το πράγμα, δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την πρόθεσή τους. Έτσι δεν είναι; Αυτό πιστεύω εγώ.Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, όχι τους μακρινούς. Οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα