Βασίλης Μπισμπίκης: Στενοχωριέμαι περισσότερο για τους κοντινούς μου ανθρώπους, οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν

Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος καταλαβαίνει στην ουσία τι γίνεται. Το ότι μπορεί κάποιος ή κάποιοι να πουλάνε όλο αυτό το πράγμα που συνέβη με εμένα γιατί κάνουν νούμερα, γιατί το κιτρινίζουν, γιατί η προσωπική ζωή πουλάει, γιατί όλο αυτό το πράγμα, δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την πρόθεσή τους. Έτσι δεν είναι; Αυτό πιστεύω εγώ.Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, όχι τους μακρινούς. Οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν